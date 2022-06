Good Gaming – Well played Democracy Wie Neurechte das Internet sprachlich prägen

Wer rechtsextremes Gedankengut verbreiten will, hat es in den mit Gaming befassten Sphären des Internets vergleichsweise leicht. Wie in dieser Broschüre schon angeführt, ist die Plattform Steam ein Negativbeispiel dafür, wie sich extrem rechte Akteure nahezu widerstandslos in Gaming-Communitys etablieren können. Wenn Moderationsteams nicht ausreichend sensibilisiert und trainiert werden – was bei den meist unbezahlten Unterstützer:innen aus der Community nicht zu erwarten ist – oder gar selbst dem rechten Rand angehören, füllen sich die Foren und Review-Bereiche bestimmter Spiele oft schnell mit rechten Spieler:innen.

Auch andere Foren, Social Media-Dienste und die Kommentarbereiche der Spielepresse leiden unter ähnlichen Problemen. Die GameStar, Deutschlands auflagenstärkstes Gaming-Magazin, fiel in der Vergangenheit mit wenig moderierten Kommentarbereichen unter ihren Artikeln und You-Tube-Videos auf. Teilweise blieben hier antifeministische, rassistische oder

LGBTQIA+-feindliche Kommentare wochenlang unberührt. Mehr und mehr nimmt sich das Magazin aber dieser Problematik an und versucht der Verantwortung gerecht zu werden.

Community-Management wird noch zu selten als wichtiges Beschäftigungsfeld und Teil einer gesellschaftlichen Verantwortung anerkannt, für das bezahltes Personal notwendig ist. Oft füllen die Rolle der Content-Moderator:innen Auszubildende, Praktikant:innen, Junior-Redakteur:innen oder gar die Community selbst aus. Diese stiefmütterliche Moderation führt dazu,

dass rechte Codes und szenebekannte Narrative (sogenannte „Dog Whistles“) nicht erkannt werden. An anderer Stelle bleibt eindeutige, jedoch nicht strafrechtlich relevante Hassrede unberührt, obwohl sie Menschengruppen abwertet. Diesen Missstand hat auch die extreme Rechte längst erkannt. Verfassungsfeindliche oder und andere strafbare Aussagen machen längst nicht

mehr den Großteil rechtsextremer Rekrutierungs- oder Abschreckungsstrategien im Netz aus. Stattdessen werden vor allem zwei sprachliche Kniffe genutzt, um User:innen online auf die Seite rechter Vorhaben zu bewegen.

Dog Whistling – nur für Eingeweihte

Eine bekannte Medienstrategie der „Neuen Rechten“ wird auch in Gaming-Kontexten angewandt: Diskriminierende und antidemokratische Inhalte werden mit Hilfe von vagen Andeutungen verbreitet. Durch Codierung werden Gewaltaufrufe, Bezüge zum Nationalsozialismus oder Feindbildproduktionen nicht explizit formuliert, bleiben jedoch für Eingeweihte deutlich erkennbar. Diese „Dog Whistles“ („Hundepfeifen“, nach den Tönen einer Frequenz, die für Hunde, aber nicht für Menschen hörbar ist) entwickeln sich ständig weiter, bekommen Nuancen hinzu oder werden durch neue ersetzt. Es bleibt für demokratische Akteur:innen eine Herausforderung, die sich ständig wandelnden Narrative zu erkennen und zu decodieren. Allgemein bekannte Neonazi–Symbolik – wie 18 für die Initialen von Adolf Hitler – werden schnell aus der Außendarstellung organisierter rechter Organisationen verbannt. Häufig bleiben sie aber gruppenintern, beispielsweise bei Wehrmachts-Fangruppen auf Steam, in Benutzung.

Rassistische Memes machen die Runde

Des Weiteren nutzt die online enorm aktive amerikanische Alt-Right die Wortneuschöpfungspotenziale des Internets gut aus. In einer spezifischen Gaming-Community reicht oft ein besonders ikonisches Ereignis, um ein neues, zunächst als Inside Joke funktionierendes Wort zu schaffen. Da man che Gaming-Communitys – dazu zählen die Fan-Gemeinschaften bestimm ter erfolgreicher Spieleserien genauso wie die Anhängerschaften berühm ter Streamer:innen oder Influencer:innen – jedoch enorm groß oder sehr stark mit anderen verknüpft sind, werden solche gruppeninternen Witze oft rasend schnell über Social Media weiterverbreitet und durch aufbereitete Videoclips für Außenseiter verständlich gemacht. Wenn diese ehemaligen Inside Jokes ein Konzept treffend beschreiben, das für Gaming oder des sen Rezeption nützlich ist (oder einfach dem Zeitgeist entspricht), passiert es nicht selten, dass sie ins aktive Vokabular von Gamer:innen aufgenom men werden. Dieses sogenannte Ausbluten eines Konzepts einer kleinen Teilgruppe in eine größere Community ist für die Entstehung vieler Memes verantwortlich, kann aber auch einzelne neue Worte schaffen. Seit sich Neurechte in halböffentlichen digitalen Räumen bewegen, nutzen sie diese

Mechanismen für ihre Zwecke. Das islamfeindliche Meme „Deus Vult“ ent stand ursprünglich im Kontext rechter Foren wie 4chan und lässt sich mitt lerweile auch regelmäßig auf weniger eindeutig faschistoiden Plattformen wie 9GAG 58 wiederfinden. Die notorische Bekanntheit des Memes und seine rassistische Verknüpfung bewog die „Crusader Kings“-Entwicklungsfirma Paradox Interactive sogar, über ein komplettes Streichen des lateinischen Ausrufs aus dem dritten Teil ihres Spiels nachzudenken.