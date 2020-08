„Querdenken“-Demonstration in Berlin Covid-Parade im Schatten der Reichsflagge

Dieses Wochenende findet in Berlin die Covidparade der Pandemie-Leugner*innen, Reichsbürger*innen Verschwörungsideolog*innen und Neonazis statt. Alle gemeinsam fordern „Frieden“ und „Freiheit“. Unklar ist, warum so viele Menschen in Deutschland sie der Meinung sind, dies nicht zu haben – und warum sie glauben, dies zu erreichen, wenn sie a) keine Masken mehr tragen, b) keine Demokratie mehr haben c) das Deutsche Reich wieder herstellen d) sich nicht impfen.