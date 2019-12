Online-Lebenswelten als Orte der Radikalisierung Antidemokratische Narrative und Hate Speech in Jugendszenen der Einwanderungsgesellschaft

Das Projekt debate// der Amadeu Antonio Stiftung vermittelt in seinem „Train the Trainer“-Programm den Umgang mit Hate Speech und mit der eigens entwickelten Digital Streetwork Ansätze zur Deradikalisierung, insbesondere mit Blick auf rechtsextreme und rechtspopulistische Ideologeme. In der Praxis zeigte sich, dass es nötig ist, Antworten auf weitere Radikalisierungskontexte in dieses Programm und in den Ansatz von Digital Streetwork zu integrieren. Dafür wurden im Monitoring-Projekt „Ideologisierte Jugendszenen der Einwanderungsgesellschaft“ zu drei der größten Communities, die in der öffentlichen Debatte immer wieder eine Rolle spielen, Untersuchungen in den Sozialen Medien durchgeführt.