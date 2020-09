In den USA und Deutschland Warum Menschen an die Verschwörungsideologie von „QAnon“ glauben

Ein langes Transparent wird an uns vorbeigetragen. Bill Gates ist darauf zu sehen, in einer Propellermaschine, hinter der Euroscheine flattern, und die Spritzen wie Bomben abwirft. Heiko Maas, Angela Merkel, Markus Söder und Christian Drosten heben in einem Heißluftballon ab. „So einfach kommt ihr nicht davon“, steht darüber und eine schemenhafte Wikingergestalt schießt Blitze aus ihren Augen auf Drostens Jackett.

„QAnon“ entstand Ende Oktober 2017 in dem Forum „4Chan“. Unter dem Pseudonym „Q“ postet ein Account dort kryptische Texte und Links zu Donald Trumps vermeintlichen Kampf gegen Hillary Clinton und eine angebliche Geheimorganisation, die Kinder quäle und die Weltherrschaft an sich reißen wolle. Anhänger untersuchen und deuten seitdem die Posts, die sogenannten „Q-Drops“, auf „4Chan“, „Reddit“, auf ihren Blogs, auf „Discord“, in „Youtube“-Streams, in Podcasts, in „Facebook“-Gruppen, auf „Telegram“, „Instagram“,“Twitter“ und „Tiktok“. Viel in der Welt von „QAnon“ wird nur geraunt – Deutungen gibt es so viele wie Youtube-Kanäle und Foren, die Qs Nachrichten interpretieren.

Adrenochrom und Kabale – das Vokabular der QAnon-Bewegung

Was in den Diskussionen, in den unzähligen Telegram-Gruppen zu Q und auf der Demo ankommt: eine bizarre Erzählung, die von Kindern handelt, die in Tunneln überall unter der Erde gefangen gehalten würden, die von den Eliten („die Kabale“) gequält würden, damit ihre Zirbeldrüsen Adrenochrom produzierten – ein Stoffwechselprodukt, das diese Eliten dann wiederum als Wunderdroge nutzen sollen.