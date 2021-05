Nahostkonflikt Chronik antisemitischer Vorfälle in Deutschland

Während sich der Nahostkonflikt zuspitzt, finden auch in Deutschland vermehrt antisemitische Angriffe statt. Hier eine fortlaufend ergänzende Chronik antisemitischer Vorfälle der letzten Tage in Deutschland:

13.05.2021: Nordhausen – Angriff auf gehisste Flaggen am Rathaus

Am Donnerstagabend versuchten Unbekannte eine israelische Flagge im thüringischen Nordhausen, die derzeit am Markt, am Rathaus gehisst ist, in Brand zu setzen. Gegen 23.30 Uhr warfen die Unbekannten in Brand gesetzte Wurfgeschosse gegen die Fassade des Gebäudes, die auf einem Sims über dem Eingang liegen blieben. Die israelische Flagge und die daneben gehisste Deutschlandflagge blieben unbeschädigt.

13.05.2021: Mannheim – Scheibe an Synagoge beschädigt

Ein unbekannter Täter hat versucht, an der Synagoge in Mannheim eine Scheibe einzuschlagen. Die Tat hat sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.15 Uhr ereignet, teilte die Polizei mit. Eine Streife hatte den Schlag gehört, das beschädigte Fenster entdeckt und danach sofort eine Fahndung eingeleitet.

12.05.2021: Gelsenkirchen – „Scheiß Juden“-Rufe vor Synagoge

In Gelsenkirchen haben am Mittwochabend, den 12. Mai, 180 Menschen vor einer Synagoge demonstriert und in Sprechchören judenfeindliche Parolen gerufen. Der Aufmarsch sorgt für Entsetzen. Die Polizei beendete die nicht angemeldete Versammlung erst nach zwei Stunden.

Judenhass mitten in #Gelsenkirchen vor der #Synagoge. Zeiten, in denen Juden auf offener Straße beschimpft werden, sollten längst überwunden sein. Das ist purer #Antisemitismus, sonst nichts! pic.twitter.com/S98Puxl07N — Zentralrat der Juden in Deutschland (@ZentralratJuden) May 12, 2021

12.05.2021: Hannover

Ein bislang Anrufer hat der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover am 12. Mai mit einem Brandanschlag gedroht. Ermittlungen seien eingeleitet und der Staatsschutz eingeschaltet worden, erklärte die Polizei.

11.05.2021: Bonn – Angriff auf Synagogen

Am 11. Mai wurde die Synagoge in Bonn angegriffen. Offenbar hatte eine Gruppe von Männern versucht, die Tür zu demolieren und Scheiben einzuwerfen. Die Täter flüchteten nach dem Eintreffen der Polizei, drei konnten später festgenommen werden, es sind zwei 20-jährige Männer und eine 24-Jähriger. Die Täter wurden dabei beobachtet, dass sie mit Feuer an der Tür hantierten. Die Polizei fand eine verbrannte Israelfahne. Außerdem offenbar drei Zettel mit arabischen Schriftzeichen.

11.03.2021: Münster – Israelische Flagge vor Synagoge angezündet

In Münster hatten sich am 11. Mai mehrere Zeug*innen beim Notruf gemeldet und mitgeteilt, dass sich eine größere Gruppe vor der örtlichen Synagoge versammelt habe, Parolen brülle und eine israelische Fahne verbrennt. 13 Tatverdächtige wurden von der Polizei zum Teil noch vor Ort gestellt.

10.05.2021: Düsseldorf – Brandstiftung am Mahnmal

Am 10. Mai 2021 legte ein bisher Unbekannter ein Feuer am Mahnmal für die ehemalige große Synagoge in Düsseldorf. Die Person zündete mit Hilfe von Müll und Brandbeschleuniger den Gedenkstein an, das Feuer erlosch aber wieder von selbst. Die Jüdische Gemeinde wertet die Tat als Brandanschlag: „Wir sind sehr besorgt darüber, dass es diesen Anschlag hier bei uns im Herzen Düsseldorfs gab, im unmittelbaren zeitlichen Kontext zu der aktuellen Gewalteskalation in Israel“, sagte Oded Horowitz, Vorstandsvorsitzender der Gemeinde der dpa. Die Synagoge in Düsseldorf wurde während der Novemberpogrome 1938 von SA-Männern in Brand gesetzt. Das Gebäude wurde vollständig zerstört, die Ruine abgerissen. Seit 1983 erinnert ein Gedenkstein daran.