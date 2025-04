Offener Brief Kürzungen bei Demokratiearbeit im Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ verhindern

Offener Brief

Zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen wenden sich an CDU und CSU, um weitere Kürzungen in Sachen Demokratiebildung zu verhindern.

Von |

(Quelle: Unsplash)

Das Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ unterstützt seit mittlerweile 15 Jahren Projekte und Initiativen vor allem in strukturschwachen und ländlichen Räumen, die sich für Demokratie und eine konstruktive Debattenkultur einsetzen. Unter den Trägern sind DLRG, Feuerwehr, THW, Landessportbund, kirchliche Träger und Wohlfahrtsverbände. Doch jetzt droht das Aus. In den öffentlich gewordenen Papieren aus den Koalitionsverhandlungen wird deutlich, CDU und CSU wollen das Programm nicht weiter unterstützen. Das thematisiert ein offener Brief, den wir im Folgenden dokumentieren.

Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion des Bundestags,

aus den Papieren der AG 9 der Koalitionsverhandlungen CDU/CSU/SPD wird deutlich, dass die CDU/CSU den Erhalt der politischen Bildung in den Vereinen und Verbänden Deutschlands nicht mehr unterstützen möchte. Das Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ fördert Projekte in ländlichen oder strukturschwachen Räumen, um die demokratische Kultur und Praxis vor Ort zu stärken. Das ursprünglich von einer CDU/CSU -Regierung für Ostdeutschland entwickelte Bundesprogramm fördert inzwischen bundesweit die Demokratieförderung durch die bestehenden Strukturen der örtlichen Verbände und Vereine in ihrer wichtigen Funktion für das lokale Gemeinwesen. Strukturwandel, De-Industrialisierung, Abwanderung und Armut sind Herausforderungen, die ländliche und/oder strukturschwache Regionen besonders betreffen. Das Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ unterstützt hier demokratische Beteiligung und Mitgestaltung vor Ort und fördert eine konstruktive Dialog- und Debattenkultur. Diese Arbeit kann nur lokal erfolgen und nicht über andere Maßnahmen erreicht werden.

Etwa 70 Projekte wurden für die Förderphase 2025-2029 bereits ausgewählt und haben unter den gegebenen Rahmenbedingungen begonnen zu arbeiten bzw. den Projektbeginn vorzubereiten.

Dem Bundesprogramm ist es gelungen, traditionsreiche Träger aus der Mitte der Gesellschaft in das Feld der politischen Bildung zu integrieren, u.a. DLRG, Feuerwehr, THW, Landessportbund, kirchliche Träger und Wohlfahrtsverbände. In den ostdeutschen Bundesländern sind diese Strukturen oft der einzig verbliebene Widerstand gegen menschenverachtende und populistische Gruppen. Seit dem Start des Programms 2010 wurden bereits mehr als 200 Projekte gefördert und mehr als 2.000 Menschen zu Demokratieberater*innen (Multiplikator*innen) ausgebildet.

Daher ist es unbedingt notwendig, dass die Bundesregierung das Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ fortführt und die bestehenden Strukturen der Verbände und Vereine stärkt, um eine lebendige demokratische Kultur in erodierenden Gebieten zukunftsfähig zu machen. Dazu ist eine ungekürzte Weiterführung von „Zusammenhalt durch Teilhabe“ unablässig.

In der aktuellen politischen Situation, in der es eher mehr als weniger Bildung in diesem Bereich braucht, wäre es verheerend, Fachkompetenz, Netzwerke und Ansprechpartner*innen zu minimieren. Die Menschen vor Ort brauchen weiterhin die Unterstützung durch die Bildungs- und Beratungsarbeit der bereits ausgewählten Projekte.

Darum bitten wir Sie, der Weiterführung des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ zuzustimmen, um eine lebendige Demokratie aus der Mitte der Gesellschaft zu stärken.

