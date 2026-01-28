Angriff auf queere Bar Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 16. bis zum 21. Januar.

16. Januar: Rechtsextremer Übergriff

In Berlin-Kreuzberg zeigt eine Person auf offener Straße den Hitlergruß und skandiert rassistische Parolen. Als Jugendliche die Tat filmen, beleidigt der Mann sie und wirft eine Bierflasche gegen den Kopf eines 17-Jährigen.

https://www.nachrichten-heute.net/1583384-hitlergruss-und-koerperverletzung-in-kreuzberg.html

16. Januar: Hitlergruß

In Freital (Sachsen) zeigt ein 31-jähriger Radfahrer auf einem Parkplatz den Hitlergruß. Er verliert das Gleichgewicht und stürzt. Zeug*innen alarmieren die Polizei.

https://www.dnn.de/lokales/umland/betrunkener-radfahrer-zeigt-hitlergruss-in-freital-HL432HPKARGJ7AYRZEC5N6RD6A.html

16. Januar: Hitlergruß

In Hamburg-Harburg zeigt ein 29-jähriger Mann am Bahnhof den Hitlergruß und schreit Bundespolizist*innen an. Zuvor war er ohne Zugticket kontrolliert worden und musste den Zug verlassen.

https://www.besser-im-blick.de/nachrichten/life/16135-29-jaehriger-zeigt-hitlergruss-im-bahnhof-harburg-bundespolizei-ermittelt

17. Januar: Hakenkreuz-Schmierereien

In Bad Soden-Salmünster (Hessen) beschmieren Unbekannte an der Südseite des Kinzingstausees mehrere Mülleimer und einen Stromverteilerkasten mit Hakenkreuzen. Die Polizei bittet um Hinweise.

https://www.gnz.de/lokales/main-kinzig-kreis/bad-soden-salmuenster/polizei-ermittelt-hakenkreuz-schmierereien-am-kinzigstausee-in-bad-soden-salmuenster-6OUHST6225ADXOBCBJCXND3HGY.html

17. Januar: Angriff auf queere Bar

In Berlin-Schöneberg wirft eine vermummte Person einen Pflasterstein durch die Glastür der queeren Bar „Böse Buben“. Da hinter der Tür ein Vorhang hängt, wird niemand verletzt. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/nicht-hinzunehmen-steinwurf-auf-schwulen-bar-in-berlin-lost-emporung-aus-15153473.html

17. Januar: Hakenkreuz-Schmierereien auf Grab von Helmut und Loki Schmidt

In Hamburg-Ohlsdorf beschmieren Unbekannte das Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt und seiner Frau Loki Schmidt mit Hakenkreuzen. Bereits im Dezember 2023 kam es zu einer ähnlichen Tat.

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2026-01/helmut-schmidt-grab-schmierereien-hakenkreuz-gxe

17. Januar: Rassistische Gesänge in Bar

In Saarbrücken (Saarland) grölen mehrere Personen rassistische Parolen zum Song „L’amour Toujours“. Eine Person zeigt den Hitlergruß. Der DJ filmt mit, veröffentlicht das Video auf Facebook und löscht es kurze Zeit später. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.tagesschau.de/inland/regional/saarland/sr-staatsschutz-ermittelt-nach-rassistischen-gesaengen-in-saarbruecker-bar-102.html

17. Januar: Hitlergruß

In Nürnberg (Bayern) zeigt ein 29-jähriger Mann an einem SPD-Infostand den Hitlergruß und skandiert eine rechtsextreme Parole. Als er flieht, beleidigt er zwei Zeugen, die ihn verfolgen. Kurze Zeit später wird er festgenommen.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/096923/index.html

19. Januar: Hakenkreuz-Schmiererei an Spielplatz

In Darmstadt (Hessen) schmieren Unbekannte ein Hakenkreuz an das Klettergerüst eines Spielplatzes.

https://www.metropoljournal.com/lokales/hessen/39422-darmstadt-arheilgen-hakenkreuz-an-spielplatz-entdeckt-%E2%80%93-staatsschutz-ermittelt.html

19. Januar: Rassistischer Angriff

In Augsburg (Bayern) greifen vier unbekannte Personen eine 26-jährige Frau an. Zunächst beleidigt die Gruppe die Frau rassistisch, dann bewerfen sie ihr Opfer mit Eiern. Als die Frau versucht, den Notruf zu wählen, stoßen die Täter*innen die Frau zu Boden und treten auf sie ein. Dann fliehen sie. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/gruppe-bewirft-frau-mit-eiern-und-tritt-auf-sie-ein-polizei-ermittelt-nach-rassismus-attacke-in-augsburg-113217040

19. Januar: Queerfeindlicher Übergriff

In Kassel (Hessen) beleidigen drei unbekannte männliche Jugendliche in einer Straßenbahn ein schwules Paar queerfeindlich. Als die Täter aussteigen, bespucken sie die 20-jährigen Männer, drohen ihnen mit geballten Fäusten und schlagen dann von außen gegen die Scheibe der Straßenbahn.

https://nh24.de/homophobe-beleidigung-und-bedrohung-in-kasseler-tram-polizei-sucht-drei-jugendliche/

20. Januar: Hakenkreuz-Schmierereien

In Gelnhausen (Hessen) beschmieren Unbekannte einen Hochspannungskasten mit einem Hakenkreuz. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://vorsprung-online.de/mkk/gelnhausen/302-meerholz/281111-gelnhausen-hochspannungskasten-mit-hakenkreuz-beschmiert.html#google_vignette

21. Januar: Rechtsextreme Schmierereien

In Meerholz und Birstein im Main-Kinzig-Kreis (Hessen) beschmieren Unbekannte einen Hochspannungskasten, ein Sportheim sowie eine Schule mit Hakenkreuzen.

https://www.gnz.de/lokales/main-kinzig-kreis/hakenkreuze-queerfeindlichkeit-im-mkk-der-hass-darf-nicht-zum-alltag-werden-RBDHOJZ2PZG4ZPKPB7POR4QPYE.html?outputType=valid_amp