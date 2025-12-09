Hitlergruß an Universität Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 26. November bis zum 2. Dezember.

26.11.2025: Hitlergruß an Universität

An der Universität Duisburg-Essen (Nordrhein-Westfalen) stört ein Mann aggressiv eine Vorlesung und zeigt den Hitlergruß. Die Uni erstattet Anzeige gegen Unbekannt.

https://www1.wdr.de/nachrichten/uni-duisburg-essen-mann-zeigt-hitlergruss-100.html

28.11.2025: Rechtsextreme Parolen im Park

In Reutlingen (Baden-Württemberg) ruft ein Mann im Bürgerpark rechtsextreme Parolen und zeigt den Hitlergruß. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://www.swp.de/lokales/reutlingen/buergerpark-in-reutlingen-mann-ruft-rechtsradikale-parolen-und-zeigt-hitlergruss-78483893.html

28.11.2025: Hitlergruß in Innenstadt

In Marburg (Hessen) zeigt ein junger Mann in der Innenstadt den Hitlergruß.Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://www.op-marburg.de/lokales/marburg-biedenkopf/marburg/marburg-unbekannter-zeigt-hitlergruss-PQOHNB2CGNFZVAB7K6PQYRK4KM.html

29.11.2025: Rassistische Attacke in U-Bahn

In Berlin beleidigen zwei betrunkene Männer mehrere Fahrgäste rassistisch und volksverhetzend in der U6. Als ein Mann einschreiten will, werfen die Täter mit einer Getränkedose in seine Richtung. Die Dose verfehlt ihr Ziel und verletzt stattdessen ein 77-jährige Frau am Kopf.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/volksverhetzung-in-der-u6-rassistische-attacke-in-berliner-u-bahn-eskaliert-14992397.html

29.11.2025: Rassistische und sexistische Beleidigung im Supermarkt

In Wiesbaden (Hessen) belästigt ein Mann Kinder vor einem Supermarkt und fordert sie auf, ihre Hosen auszuziehen. Dann betritt der 53-Jährige den Supermarkt, beleidigt und bedroht das Personal rassistisch und sexistisch.

https://wiesbadenaktuell.de/2025/11/30/eklat-in-discounter-mann-beleidigt-personal-rassistisch-und-sexistisch/

29.11.2025: Hakenkreuz und rechtsextreme Codes

In Soest (Nordrhein-Westfalen) sprühen vier Jugendliche ein Hakenkreuz und den rechtsextremen Zahlencode „1161“ auf einen Zaun und einen Stromkasten. Staatsschutz eingeschaltet. Die Täter können unmittelbar nach der Tat ermittelt werden.

https://www.soester-anzeiger.de/lokales/soest/staatsschutz-eingeschaltet-jugendliche-bespruehen-zaun-mit-hakenkreuz-und-zahlencode-1161-94063046.html

29.11.2025: Hakenkreuz an Packstation

In Alzey-Weinheim (Rheinland-Pfalz) sprühen Unbekannte ein großes Hakenkreuz an eine neue Packstation. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://alzeyer-zeitung.de/hakenkreuz-schmiererei-an-neuer-packstation-in-alzey-weinheim/

29.11.2025: Hitlergruß und Körperverletzung in Lokal

In Sontra (Hessen) skandiert ein 33-jähriger Mann in einem Lokal rechtsextreme Parolen und zeigt den Hitlergruß. Als andere Lokalbesucher*innen einschreiten, beleidigt der Mann sie und schlägt schließlich drei Gästen mit der Faust ins Gesicht.

https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/sontra-ort84631/mann-zeigt-hitlergruss-in-lokal-und-schlaegt-drei-gaeste-ins-gesicht-94061835.html

30.11.2025: „Sieg Heil“ am Hauptbahnhof

In Hamburg skandiert ein 37-jähriger Mann am Hauptbahnhof rechtsextreme Parolen und zeigt den Hitlergruß. Bei der Festnahme verletzt er einen Bundespolizisten leicht.

https://www.mopo.de/hamburg/polizei/mann-ruft-sieg-heil-im-hauptbahnhof-bundespolizist-bei-festnahme-verletzt/

30.11.2025: Frau gegen Auto geschubst

In Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) belästigen drei Jugendliche eine Frau, die Stolpersteine reinigt. Sie spucken und treten auf die Stolpersteine. Als die Frau sie konfrontiert, beleidigen die Jugendlichen die Frau und schubsen sie gegen ein parkendes Auto.

https://www.nordkurier.de/regional/neubrandenburg/frau-spricht-jugendgruppe-an-und-wird-ploetzlich-gegen-ein-auto-geschubst-4151035

01.12.2025: Rassistische Beleidigung gegen Fußballspieler

In Dresden (Sachsen) beleidigt ein Dynamo-Fan einen Spieler von Fortuna Düsseldorf rassistisch.

https://duesseldorf.t-online.de/region/duesseldorf/id_101024462/duesseldorf-rassistische-beleidigung-gegen-iyoha-im-spiel-gegen-dresden.html

01.12.2025: Naziparolen gegrölt

In Amberg (Bayern) grölt ein 41-jähriger Mann in der Innenstadt rechtsextreme Parolen und zeigt den Hitlergruß. Bevor er von der Polizei festgenommen wird, schmeißt er ein Bierglas gegen eine Hauswand. https://www.onetz.de/oberpfalz/amberg/naziparolen-amberg-gegroelt-betrunkener-mann-41-festgenommen-id5243874.html

01.12.2025: Bedrohung von Sanitätern

In Erdweg (Bayern) bedroht ein 37-Jähriger Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuz mit einem Messer, beleidigt sie und zeigt den Hitlergruß. Als die Sanitäter*innen versuchen zu fliehen, wirft der Mann Flaschen auf den Rettungswagen. Er geht schließlich zu einem nahegelegenen Supermarkt, wo er erneut Menschen mit seinem Messer bedroht, beleidigt und mit Flaschen wirft. Die Polizei kann den Mann schließlich festnehmen.

https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/umland/landkreis-dachau-mann-37-bedroht-rettungssanitaeter-mit-messer-art-1096890

01.12.2025: Hitlergruß auf offener Straße

In Kassel (Hessen) zeigt ein Mann in der Innenstadt mehrfach den Hitlergruß und ruft rechtsextreme Parolen. Er wird festgenommen.

https://www.hna.de/kassel/ein-mann-zeigt-den-hitlergruss-in-kassel-und-landet-im-gefaengnis-94064960.html

01.12.2025: Jüdische Gedenktafel entfernt

In Templin (Brandenburg) entfernen Unbekannte eine Gedenktafel zur Erinnerung an jüdisches Leben in der Stadt. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://www.nordkurier.de/regional/uckermark/gedenktafel-fuer-juedisches-leben-entfernt-ermittlungen-wegen-antisemitismus-4151149

02.12.2025: Rechtsextremer bedroht Rettungssanitäter mit Messer



02.12.2025: Rechtsextreme Parolen

In Jever (Schleswig-Holstein) rufen drei Jugendliche rechtsextreme Parolen und beleidigen die Mitarbeiterin eines nahegelegenen Geschäfts.

https://aktuell.meinestadt.de/kreis-friesland/polizeimeldungen/6278943