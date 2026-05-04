[tacheles_5] Zwischen Schutz und Verfolgung – „Judenrecht“ im Mittelalter

Woher stammen die antijüdischen Mythen, die teilweise bis heute nachwirken? Der Blick ins Mittelalter zeigt: Aus anfänglich friedlicher Nachbarschaft von Christen und Juden wurde ein System der strikten Trennung. Ein historischer Abriss darüber, wie theologische Mythen in tödlicher Verfolgung mündeten.

An der Stadtkirche in Wittenberg ist ein Relief der "Judensau" aus dem 12. Jahrhundert zu sehen. (Quelle: picture alliance / DZBA | Jonas Lohrmann)

Ein nicht unwesentlicher Teil der geistlichen wie weltlichen Gesetze des Mittelalters, die sich auf Jüdinnen und Juden bezogen, sollte zum einen die hierarchisch höhere Stellung der Christen und zum anderen die soziale Trennung der religiösen Gruppen sichern. Diese Gebote wurden immer wieder erneuert; durchsetzen konnte sich das Ideal eines strikt getrennten Lebens jedoch erst allmählich – begünstigt durch die Krisen- und Gewalterfahrungen des Spätmittelalters. So wurden ab dem 13. Jahrhundert vielerorts sexuelle Beziehungen zwischen Christen und Juden unter Androhung drakonischer Strafen verboten. Solche Kontakte gab es offenbar dennoch, wobei es sich seltener um Liebesbeziehungen oder Affären handelte als vielmehr um Begegnungen zwischen Freiern und Prostituierten. Die angedrohten Todesstrafen wandelten sich in der städtischen Rechtspraxis für jüdische Männer meist in Geldbußen um; ihre christlichen Partnerinnen hingegen wurden öffentlich gedemütigt und anschließend vertrieben.

Elisabeth Kahnt, gebürtige Brandenburgerin, absolvierte ihren Bachelor in Geschichte und Judaistik an der Freien Universität Berlin. Seit 2022 ist sie als Freie Mitarbeiterin an der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz tätig. Derzeit durchläuft sie den Masterstudiengang am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin.

Die erzwungene Trennung der Lebenssphären wirft größere Fragen auf: Wie entstand diese Vielzahl an Einschränkungen? Welche Rolle spielten Religion, Recht und ökonomische Interessen bei der systematischen Ausgrenzung? Zur Beantwortung dieser Fragen hilft eine Untersuchung der Entwicklung mittelalterlicher Judenfeindschaft sowie von antijüdischen Gesetzen, die aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Spannungen hervorgingen.

Unter römischem Recht in der Spätantike

Die Ursprünge mittelalterlicher Judenfeindschaft liegen bereits in der Spätantike. Das frühe Christentum entwickelte ein starkes Abgrenzungsbedürfnis gegenüber dem Judentum, aus dem es selbst hervorgegangen war. Der Glaube an Jesus von Nazareth als Messias wurde zur zentralen Wahrheitslehre erhoben; der Vorwurf des Gottesmordes war dabei weniger Ausdruck realer jüdisch-christlicher Konflikte als Bestandteil innerchristlicher Identitätsbildung, Missionierung und moralischer Selbstvergewisserung.

Rechtlich lebten Jüdinnen und Juden im Römischen Reich zunächst unter vergleichsweise günstigen Bedingungen. Unter Kaiser Caracalla erlangte das Judentum im Jahr 212 die Stellung einer religio licita – einer erlaubten Religion. Einen Wendepunkt markierte jedoch die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion im 4. Jahrhundert. Jüdinnen und Juden galten als römische Bürger und fielen somit unter das römische Recht. Der Codex Theodosianus von 438, erlassen unter Kaiser Theodosius II., enthielt zahlreiche judenbezogene Bestimmungen. Diese kombinierten religiöse Duldung mit systematischer rechtlicher Benachteiligung: Juden durften ihre Religion weiterhin ausüben, waren jedoch von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen, durften keine christlichen Sklaven halten, keine Waffen tragen und keine Ehen mit Christen eingehen. Ziel war eine klare soziale Hierarchisierung zugunsten der christlichen Gemeinschaft.

Schutz durch Privilegien

Im Frühmittelalter lebten in vielen Regionen Europas Juden und Christen weitgehend friedlich zusammen. Jüdische Gemeinden breiteten sich von Italien und Südfrankreich in den Rhein-Main-Raum aus und siedelten bevorzugt in Bischofsstädten wie Mainz, Speyer oder Worms. Sie traten vor allem als Fernhändler, Ärzte und Handwerker in Erscheinung. Weltliche wie geistliche Herrscher waren an ihrer wirtschaftlichen Funktion interessiert und banden sie durch Privilegien an sich. Karl der Große und Ludwig der Fromme sprachen solche Vorrechte im 9. Jahrhundert aus.

Diese Privilegien garantierten Schutz von Person und Eigentum, schlossen jedoch keine rechtliche Gleichstellung ein. Jüdinnen und Juden blieben vom Landbesitz, sowie von Zünften und politischer Teilhabe größtenteils ausgeschlossen. In dieser weitgehend konfliktfreien Zeit wuchs die jüdische Bevölkerung innerhalb des deutschen Reiches bis zum 11. Jahrhundert auf etwa 25.000 Personen an. Neben dem Handel waren Juden auch als Bäcker, Schlächter, Winzer, Dienstboten und Synagogendiener tätig.

Bis ins Hochmittelalter lebten Juden und Christen in einem nachbarschaftlichen Verhältnis. Die in den Städten entstandenen Judengassen beruhten nicht auf Zwang, sondern auf dem eigenständigen Bedürfnis, innerhalb der religiösen Gemeinschaft zu leben; zugleich wohnten Juden auch außerhalb dieser Viertel. Überliefert sind gegenseitige Besuche bei Familienfesten, Hilfestellungen in Krisensituationen sowie gemeinsames Kartenspiel.

Der Erste Kreuzzug und die Krise des Schutzes

Diese relative Stabilität endete abrupt mit dem Ersten Kreuzzug 1096. Unorganisierte Kreuzfahrerheere aus Bauern, Bürgern und niederem Adel überfielen auf ihrem Weg nach Jerusalem jüdische Gemeinden im Rheinland und in Ostfrankreich. Bis zu 5.000 Jüdinnen und Juden wurden ermordet und weitere zwangsgetauft. Die Gewalt richtete sich nicht gegen militärische Gegner, sondern gegen als „Feinde Christi“ imaginierte Nachbarn.

Der Kaiser, unter dessen Schutz die jüdischen Gemeinden standen, befand sich zu diesem Zeitpunkt im Ausland. Nach seiner Rückkehr erlaubte Heinrich IV. den zwangsgetauften Juden die Rückkehr zum Judentum und ließ geraubten Besitz zurückerstatten. Schutzverhältnisse wurden erneuert, etwa im Landfrieden von 1103. Die Ereignisse machten jedoch deutlich, wie fragil dieser Schutz in Krisensituationen war.

Das kanonische Recht

Auch die Kirche bekräftigte wiederholt den Schutz jüdischer Gemeinden. Eine zentrale Rolle spielte die päpstliche Bulle Sicut Iudaeis, die erstmals um 1120 von Papst Calixt II. erlassen wurde. Sie garantierte Schutz vor Zwangstaufen, Gewalt und Enteignung sowie die freie Religionsausübung. Juden sollten nach der augustinischen Doktrin als „lebendes Zeugnis“ der alten Offenbarung bewahrt werden, als Ungläubige jedoch ihre niedrige Stellung in Demut ertragen.

Gleichzeitig verschärfte sich im Hochmittelalter die kirchliche Judenpolitik. Reformbewegungen und Armutsideale, insbesondere die der Bettelorden, gingen mit einer Moralisierung ökonomischer Fragen einher. Unter Papst Innozenz III. wurde 1215 auf dem IV. Laterankonzil eine weitreichende Trennung zwischen Christen und Juden festgeschrieben: eine Kennzeichnungspflicht durch besondere Kleidung, der Ausschluss von öffentlichen Ämtern sowie ein Verbot der Rückkehr getaufter Juden zum Judentum. Diese Normen wurden regional unterschiedlich umgesetzt, prägten jedoch langfristig das rechtliche und soziale Klima.

In Anlehnung an die Beschlüsse des IV. Laterankonzils änderte Kaiser Friedrich II. 1236 den rechtlichen Status der Juden im Reich. Er bezeichnete sie als servi camerae nostrae – Kammerknechte. Sie unterstanden direkt der Kammer des Königs, mussten dafür jedoch ein Schutzgeld entrichten. Zunächst versprach der neue Status einige Vorteile für die jüdischen Gemeinden: Neben der Sicherung der körperlichen Unversehrtheit durften sie innerjüdische Konflikte eigenständig regeln. Dieses als „Judenregal“ bezeichnete Herrschaftsrecht konnte jedoch an andere Fürsten verliehen werden, was zu einer zunehmenden finanziellen Ausbeutung führte.

Antijüdische Mythen, ökonomischer Wandel und Gewalt

Im 13. Jahrhundert verschlechterte sich die Lage weiter durch die Verbreitung antijüdischer Mythen. Die Ritualmordlegende, erstmals 1144 in England bezeugt, führte auch im Reich zu Pogromen, etwa 1236 in Fulda. Kurz darauf verbreitete sich der Vorwurf der Hostienschändung, der eng mit der auf dem Laterankonzil bestätigten Transsubstantiationslehre verbunden war. Juden wurden beschuldigt, den Leib Christi erneut zu schänden – eine symbolische Fortschreibung des Gottesmordvorwurfs. Die darauffolgenden Pogrome kosteten abermals mehreren Tausend Jüdinnen und Juden das Leben.

Zeitgenossen erklärten diese Gewaltausbrüche häufig mit angeblichem jüdischem Wucher. Lange Zeit übernahm auch die Forschung diese Deutung. Neuere Studien, etwa von Andreas Rentz (Der „Geldjude“, 2024), widersprechen dem jedoch deutlich. Das Stereotyp des „Geldjuden“ entstand zunächst als innerchristliche Moralkritik an Gier und Weltlichkeit. Erst im Zuge der kommerziellen Revolution des 12. und 13. Jahrhunderts, der Auflösung ständischer Ordnungen und lokaler Krisen wurde diese Chiffre zunehmend auf reale Juden projiziert. Die Gewalt richtete sich dabei nicht gegen christliche Geldleiher, sondern gegen eine rechtlich schwache, isolierte Minderheit.

Die wiederholte Gewalt sowie die Zunahme antijüdischer christlicher Positionen führten dazu, dass sich die jüdischen Gemeinden zunehmend abgrenzten und in die eigene Gemeinschaft zurückzogen. Die einstigen Nachbarschaftsbeziehungen endeten. Begegnungen zwischen Juden und Christen reduzierten sich zunehmend auf Handels- und Arbeitsbeziehungen.

Die Pestpogrome

Eine neue Zuspitzung erreichten antijüdische Gewalt und Ausgrenzung während der Pestjahre ab 1348. Bereits Gerüchte über die herannahende Krankheit führten zu Pogromen. Juden wurden beschuldigt, Brunnen vergiftet zu haben. Rund 300 jüdische Gemeinden im Reich wurden vernichtet, etwa 60 Prozent der jüdischen Bevölkerung kamen ums Leben.

In der Folge kam es zu erneuter, jedoch stark eingeschränkter Ansiedlung. Viele Überlebende wanderten nach Osteuropa, Italien oder ins Osmanische Reich ab. Ab dem 15. Jahrhundert verschärften sich soziale und räumliche Ausgrenzungsmaßnahmen: Zwangsumsiedlungen in Judenviertel, erste Formen der Ghettoisierung und zunehmende rechtliche Sonderregelungen entsprachen dem Ordnungs- und Ausgrenzungsdenken christlicher Obrigkeiten. Gedruckte Medien und spätere reformatorische Polemik trugen zusätzlich zur Verfestigung negativer Judenbilder bei.

Rechtliche Konstruktion

Die Geschichte jüdischen Lebens im Mittelalter zeigt kein lineares Bild von stetiger Verfolgung, sondern ein Spannungsfeld zwischen Schutz, funktionaler Integration und wachsender Ausgrenzung. Antijudaistische Vorstellungen entstanden zunächst in theologischen Deutungszusammenhängen, fanden jedoch zunehmend Eingang in Rechtstexte, Konzilsbeschlüsse und herrschaftliche Ordnungsmodelle. Krisenzeiten wie Kreuzzüge, wirtschaftliche Umbrüche oder die Pest machten deutlich, wie fragil Schutzverhältnisse waren. Die rechtliche Sonderstellung, die Sicherheit versprach, konnte sich unter veränderten Bedingungen in ein Instrument sozialer Isolation und Ausbeutung verwandeln.

Weiterlesen

Rentz, Andreas: Der „Geldjude“ – Antijüdische ökonomische Stereotype im mittelalterlichen Deutschland bis zur Großen Pest. Berlin/Buston, 2024.

Cohen, Mark R.: Unter Kreuz und Halbmond. Die Juden im Mittelalter. München, 2005.

Brenner, Michael: Kleine jüdische Geschichte. München, 2008.

Toch, Michael (Hrsg.): Wirtschaftsgeschichte der mittelalterlichen Juden – Fragen und Einschätzungen. München, 2008.

Toch, Michael: Die Juden im mittelalterlichen Reich (Oldenbourg – Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 44). München, 1998/2002.