Antisemitische Beleidigung bei Holocaust-Gedenken Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 23. bis zum 27. Januar.

23. Januar: Mann wegen Demokratieverteidigung zusammengeschlagen



In Mainz (Rheinland-Pfalz) ruft ein 28-jähriger Mann in der Nacht volksverhetzende Parolen auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs. Als ein 26-Jähriger ihn darauf anspricht, verfolgt der Täter ihn bis zu einem Imbiss und schlägt mehrfach mit der Faust zu – auch im Inneren des Geschäfts. Das Opfer erleidet Gesichts- und Handverletzungen und kommt ins Krankenhaus. Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen fest und ermittelt wegen Körperverletzung und Volksverhetzung.

https://merkurist.de/mainz/volksverhetzung-mann-ruft-parolen-und-verpruegelt-26-jaehrigen-am-mainzer-hauptbahnhof_toEU

24. Januar: Hitlergruß an der Straßenbahn



In Leipzig (Sachsen) beschmiert ein 38-Jähriger eine Straßenbahn, belästigt den Straßenbahnfahrer und zeigt ihm den Hitlergruß. Polizisten stellen den Mann und zeigen ihn wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen an.

https://www.lvz.de/lokales/leipzig/connewitz-38-jaehriger-beschmiert-strassenbahn-und-zeigt-hitlergruss-2AN6X2NF2RCRFAMLOSM2FKNK2E.html

25. Januar: Hakenkreuz an Mehrfamilienhaus gesprüht

In Heidenau (Sachsen) sprühen Unbekannte ein rund 80 Zentimeter großes Hakenkreuz auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole.

https://www.blaulicht-ticker.de/heidenau/hakenkreuz-an-mehrfamilienhaus-in-heidenau-3097499

https://medienservice.sachsen.de/medien/news/1094507

24. Januar: Hakenkreuz-Schmierereien an Schule

In Hanau (Hessen) schmieren Unbekannte mehrere Hakenkreuze auf das Gebäude einer Schule und einer Familientagesstätte. Vor einigen Monaten gab es einen ähnlichen Fall in der Stadt. Die Stadt verurteilt die Tat und stellt Strafanzeige. Der Staatsschutz ermittelt.

https://vorsprung-online.de/mkk/hanau/276-hanau/281375-hanau-wer-hat-die-hakenkreuze-aufgespr%C3%BCht.html

https://kinzig.news/30631/hanau-hakenkreuze-an-eppsteinschule-stadt-zeigt-klare-kante

https://www.gnz.de/lokales/main-kinzig-kreis/stadt-hanau/hanau-staatsschutz-ermittelt-nach-hakenkreuz-schmiererei-an-tagesstaette-363ATT6CJFDF7FCOWCIGV3NNEY.html

24. Januar: Vandalismus am Synagogen-Mahnmal



In Kiel (Schleswig-Holstein) verwüsten Unbekannte das Mahnmal der zerstörten Synagoge. Sie entfernen Kerzen, Blumen und Gedenkgegenstände, verteilen sie auf dem Gehweg und zertreten sie teilweise. Die Polizei ermittelt.

https://www.juedische-allgemeine.de/politik/vandalismus-an-synagogen-mahnmal-in-kiel-sorgt-fuer-entsetzen/

25. Januar: Antikurdischer Angriff an Supermarktkasse



In Berlin-Kreuzberg drängeln sich vier Männer in einem Supermarkt vor einen 29-jährigen Kurden. Als dieser sie darauf anspricht, fragen sie ihn aufgrund seines Akzents, ob er Kurde sei. Nachdem er dies bejaht, beleidigen sie ihn und greifen ihn mit Faustschlägen an. Zeugen eilen zur Hilfe und stoppen den Angriff, woraufhin die Täter fliehen. Der 29-Jährige wird mit Rückenverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen.

https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2026/pressemitteilung.1637259.php

26. Januar: Auto mit Hakenkreuz beschmiert

In Bleicherode im Kreis Nordhausen (Thüringen) besprühen Unbekannte einen geparkten BMW mit einem Hakenkreuz und einer herabwürdigenden Äußerung. Die Polizei ermittelt wegen verfassungsfeindlicher Schmiererei und bittet um Hinweise.

https://www.thueringer-allgemeine.de/lokales/nordhausen/article411042422/kreis-nordhausen-unbekannte-beschmieren-auto-mit-hakenkreuz.html

https://www.news.de/lokales/859296706/polizeiticker-bleicherode-27-01-26-sachbeschaedigung-heute/1/

26. Januar: Messerangriff auf Kurden in Straßenbahn

In Leipzig (Sachsen) greifen zwei Männer am Montagabend einen kurdischen Mann aus islamistischen und antikurdischen Motiven zunächst verbal an und bedrohen ihn in einer Straßenbahn. Nach dem Aussteigen folgen sie ihrem Opfer und verletzen den Mann mit einem spitzen Gegenstand schwer. Der Mann kommt mit Stichverletzungen ins Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei nimmt einen 21-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe fest, lässt ihn nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder frei.

https://www.lvz.de/lokales/leipzig/taetlicher-angriff-in-leipziger-strassenbahn-polizei-schliesst-politisches-motiv-nicht-aus-4I2LIJSB3FAJFKZYNIEAODKNHY.html?outputType=valid_amp

https://deutsch.anf-news.com/aktuelles/messerangriff-auf-kurden-in-leipzig-50006

27. Januar: Zwei Hakenkreuze in vereisten See geritzt

In Flensburg (Schleswig-Holstein) haben drei 14-Jährige zwei Hakenkreuze in das Eis eines zugefrorenen Teichs geritzt. Eine Hochschulmitarbeiterin informiert die Polizei, woraufhin das Hakenkreuz entfernt wird.

https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/flensburg_nordfriesland_schleswig-flensburg/flensburg-hakenkreuz-auf-vereistem-teich-entdeckt,regionflensburgnews-1566.html

https://www.bild.de/news/inland/am-holocaust-gedenktag-nazi-schmierereien-an-hochschulen-6978bf9afe9fcdf90e7cb37c

https://www.tagesschau.de/inland/regional/schleswigholstein/hakenkreuz-auf-eis-tatverdaechtige-ermittelt,regionflensburgnews-1596.html



27. Januar: Rassistischer Angriff auf offener Straße

In Berlin-Tegel stößt ein 45-jähriger Mann einen 14-Jährigen den Ellenbogen gegen den Oberkörper und beleidigt ihn rassistisch. Ein unbeteiligter Fußgänger schlägt daraufhin dem 45-Jährigen ins Gesicht und flieht. Der Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen.

https://www.city-news.de/jugendlicher-in-berlin-tegel-verletzt-und-fremdenfeindlich-beleidigt/235156/

27. Januar: Nazi-Parolen am Völkerschlachtdenkmal

In Leipzig (Sachsen) grölen fünf junge Männer im Alter von 16 bis 28 Jahren vor dem Völkerschlachtdenkmal wiederholt rechtsextreme Parolen, darunter „Heil …“. Zeug*innen alarmieren die Polizei, die die Männergruppe stellt. Gegen sie werden Anzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet.

https://www.antennesachsen.de/beitrag/respektlos-rechte-parolen-auf-dem-see-der-traenen-887123/

27. Januar: Hakenkreuz am jüdischen Friedhof

Unbekannt ritzen ein Hakenkreuz in das Eingangstor des Jüdischen Friedhofs in Eisenhüttenstadt (Brandenburg). Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.moz.de/lokales/eisenhuettenstadt/nazi-symbol-in-eisenhuettenstadt-hakenkreuz-am-juedischen-friedhof-entdeckt-78608760.html

27. Januar: Antisemitische Beleidigung bei Holocaust-Gedenken

In Berlin-Westend beleidigt eine 59-jährige Frau bei einer Gedenkveranstaltung zum Holocaust am Theodor-Heuss-Platz zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren antisemitisch. Die Frau spricht Teilnehmende lautstark an und setzt die Beleidigungen auch während der polizeilichen Anzeigenaufnahme fort. Die Polizei stellt die Täterin, entlässt sie anschließend und übergibt die Ermittlungen an den Staatsschutz.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bei-holocaust-gedenken-in-berlin-frau-beleidigt-jugendliche-antisemitisch–staatsschutz-ermittelt-15189160.html