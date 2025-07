Solingen Partnerin des Täters teilte Inhalte aus rechten und verschwörungsideologischen Quellen

Am 25. März 2024, setze Daniel S. ein Wohnhaus in Solingen in Brand. In dem Feuer stirbt das türkisch-bulgarisch stämmige Ehepaar, Kancho Emilov Zhilov und Katya Todorovo Zhilova und ihre beiden Töchter, Galia Kancheva Zhilova (drei Jahre) und Emily Kancheva Zhilova (ein Jahr). (Quelle: Adalet Solingen)

Staatsschutz ordnet Jessica B. als links ein:

Die Partnerin des Vierfachmörders und Rassisten Daniel S. wurde von Staatsschutzmitarbeiter Thomas Böttcher als politisch links eingeordnet. Vor Gericht beharrte er auf seiner Einschätzung und argumentierte, dass Jessica B. zwei Mal Inhalte der SPD und des BSW geteilt hat.

Unsere Recherchen ergeben aber ein ganz anderes Bild:

Jessica B. teilte bereits Anfang Juni einen Aufruf für Proteste der Gruppe „Gemeinsam für Deutschland“. Diese hat ihre Ursprünge in der „Querdenken-Bewegung“ und ist mittlerweile ein Sammelsurium von AfDlern und anderen Akteur*innen aus der extremen Rechten geworden. Dazu haben wir bereits am 16. Juni einen Beitrag veröffentlicht.

Der Beitrag wurde mittlerweile von Jessica B. gelöscht. In ihrer öffentlich einsehbaren Chronik auf Facebook sind jedoch nach wie vor verschwörungsideologische, antisemitische und rassistische Beiträge zu finden…

Beitrag vom 16. Juni 2025 auf Facebook:

Große Ohren, eine vor lauter Lügen lange Nase und David-Stern-Hut: Das Bild des Pinocchio im von Jessica B. geteilten Beitrag entspricht antisemitischen Karikaturen.

Das Zitat stammt von Alexander Solschenizyn, Literaturnobelpreisträger, Gulag-Überlebender und vor allem… Ideologischer Vordenker des heutigen russischen Imperialismus unter Putin. Seine Vision eines ethnisch-homogenen, christlich-orthodoxen Großrusslands zieht sich durch seine Schriften. Bereits 1999 sprach er sich für eine russische Annexion der Ost- und Südukraine aus. Auch antisemitische und sexistische Ansichten Solschenizyns, wie die Frau als „Gebärmutter der Nation“, werden im heutigen Russland unter Putin aufgegriffen und weitergeführt.

Spätestens seit dem Kalten Krieg hat Solschenizyn viele Fans in Teilen der deutschen extremen Rechten. So etwa Wolfgang Strauß (Vordenker der Neuen Rechten in Deutschland) oder in einer von Bernhard Christian Wintzek (NPD-Funktionär und Organisator der rechtsextremen „Aktion Widerstand“) gegründeten Zeitschrift „Mut“, die zeitweise vom Verfassungsschutz beobachtet wurde.

Deutschen Rechten gefällt an Solschenizyn dessen Relativierung der nationalsozialistischen Verbrechen und die antisemitische Täter-Opfer-Umkehr, nach der sich die nationalsozialistischen Deutschen in einem vermeintlichen Verteidigungskrieg gegen die ,jüdischen Bolschewisten‘ befunden hätten – ergo zur industriellen Massenvernichtung gezwungen worden waren.

Beitrag vom 24. August 2024 auf Facebook:

Einen Tag nach dem islamistischen Terroranschlag in Solingen teilt Jessica B. einen Beitrag mit Video des Täters.

Die Hashtags in dem Beitrag #Kennedy und #RFKJr verweisen auf den verschwörungsideologischen, rassistischen und antisemitischen Politiker Robert Frank Kennedy Junior, der spätestens seit Corona und unter Trump zum Gesundheitsminister der USA ernannt wurde.

Kennedy ist seit Jahren eine wichtige Stimme der globalen Bewegung von Holocaust-Leugnern, Rechtsextremen und sogenannten Querdenker*innen. Im Jahr 2020 sprach er in Berlin auf einer Querdenker-Demo, auf der auch hunderte Reichsbürger anwesend waren.

#Topher verweist auf Chris Townsend aka Topher, US-amerikanischer Rapper und Trump-Aktivist. 2021 spielte er auf der „Veterans for Trump Rally“, die im rechtsextremen Sturm auf das Kapitol gipfelte, den Song „The Patriot“. Der Song wurde kurz danach von Spotify gelöscht.

Topher, der auf TikTok 2,6 Millionen Follower*innen hat, ist Aktivist für die rechte Kulturkampforganisation TPUSA (Turning Point USA). Deren Vorsitzender Charlie Kirk tourt seit Jahren mit Slogans wie „Resist the Left“ durch die USA. Dabei schürt er rassistische, trans-, queer- und frauenfeindlichen ,Anti-Woke-Kampagnen‘ und folgt einer christlich-nationalistischen Agenda. Die Zeit titelte erst vor wenigen Tagen: „Der Rechte, der Amerikas Jugend radikalisiert.“

Jessica B. schreibt zum Video: „Weg mit denen, sofort – ALLE!!!“ Und weiter: „Sie gehörten zwar zur Menschheitsfamilie, haben die Zugehörigkeit aber eindeutig verwirkt. Wer anderen Schaden zufügt, hat es nicht verdient Hilfe zu erhalten, der hat es verdient in Hunger und Elend zu leben!!!“ Wer mit ,Sie‘ und ,denen‘ gemeint ist, wer seine Zugehörigkeit als Mensch verwirkt hätte, bleibt offen. Ob sie damit Islamisten meint, oder gleich alle Muslime oder Geflüchteten, ist offen.

Der Kommentar unter ihrem Beitrag „Weil der jetzt ein Ausländer ist? Oder gilt das für deutsche Mörder auch?“ bleibt unbeantwortet.

Zur Erinnerung: Ihr Partner Daniel S. war zu dieser Zeit bereits wegen vierfachen Mordes, 21-fachen Mordversuchs und einem Macheten-Angriff auf einen Freund in Haft.

Weitere Beiträge von Jessica B. auf Facebook:

Weitere Beiträge wenden sich gegen “die Mehrheit”, für “die Wahrheit” oder “die Menschheitsfamilie”. Insbesondere der letzte Begriff ist aus verschwörungsideologischen Milieus und Querfronten aus russlandnahem ,Friedensaktivist*innen‘ und Corona-leugnenden Querdenker*innen bekannt.

Fazit:

Jessica B. teilt Beiträge aus verschwörungsideologischen, russlandnahen, antisemitischen, rechten bis rechtsextremen und explizit anti-linken Kontexten.

Diese Beiträge sind bis heute öffentlich abrufbar. Wer sich mit der extremen Rechten und ihren Schnittstellen zum verschwörungsideologischen Milieu beschäftigt, erkennt sofort, welche politischen Einstellungen Jessica B. vertritt.

Wie kann es sein, dass Thomas Böttcher vom Staatsschutz Jessica B. bis zuletzt als “eher links” einordnet und argumentiert, dass Daniel S. ja gar nicht rechts sein könne, da eine Beziehung mit unterschiedlchen politischen Überzeugungen auf Dauer nicht funktionieren könne?

