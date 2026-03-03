Zwischen Urteil und Wahlurne Neutralität ist kein Freifahrtschein

Der Verfassungsschutz darf die AfD nicht mehr als „gesichert rechtsextremistisch“ bezeichnen. Was heißt das kurz vor der ersten Landtagswahl im Superwahljahr 2026? Ein Kommentar.

(Quelle: Unsplash)

Das Verwaltungsgericht Köln untersagt dem Bundesamt für Verfassungsschutz vorerst, die Alternative für Deutschland als „gesichert rechtsextremistisch“ zu bezeichnen. Doch das Urteil ist keine politische Entwarnung. Gerade vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg droht es instrumentalisiert zu werden. Warum Neutralität jetzt Einordnung bedeutet.

Ein Gerichtsbeschluss im Eilverfahren, kurz vor der ersten Landtagswahl von fünf 2026. Kaum veröffentlicht, wird das Urteil politisch gedeutet. Für die einen ist es der Beweis, dass die Kritik an der AfD überzogen sei. Für die anderen lediglich ein formaler Zwischenstand.

In dieser Gemengelage entscheidet sich, wie Neutralität verstanden wird. Als bloße Gleichbehandlung von Positionen. Oder als Verpflichtung zur präzisen Einordnung.

Ein Gerichtsurteil ist keine politische Rehabilitierung

Das Verwaltungsgericht Köln hat nicht über die politische Ideologie der AfD entschieden. Es hat über eine konkrete behördliche Einstufung im Eilverfahren entschieden. Der Unterschied ist zentral. Wer ihn verwischt, betreibt politische Deutung statt juristischer Einordnung.

Das Urteil betrifft die Frage, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz die Partei zum jetzigen Zeitpunkt öffentlich als „gesichert rechtsextremistisch“ bezeichnen darf. Es ist keine inhaltliche Unbedenklichkeitsbescheinigung.

Die Fakten bleiben gleich

Dokumentierte Verbindungen in rechtsextreme Netzwerke, völkisch-nationalistische Ideologieelemente wie das Konzept der sogenannten Remigration sowie innerparteiliche Radikalisierungstendenzen bleiben bestehen. Mehrere Landesverbände gelten weiterhin als gesichert rechtsextrem oder als Verdachtsfälle. Führende Funktionäre wurden wegen verfassungsfeindlicher Parolen verurteilt.

Auch innerparteiliche Machtverschiebungen zeigen, dass radikale Strömungen an Einfluss gewinnen. All das verschwindet nicht durch eine vorläufige gerichtliche Entscheidung.

Neutralität bedeutet Einordnung

Gerade vor der anstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg besteht die Gefahr, dass das Urteil als politischer Freifahrtschein missverstanden wird. Als Signal, die AfD sei nun demokratisch rehabilitiert. Eine solche Schlussfolgerung wäre sachlich falsch. Ein rechtsstaatliches Verfahren ist kein politisches Gütesiegel.

Neutralität bedeutet nicht, juristische Zwischenstände und politische Bewertungen gleichzusetzen. Sie bedeutet auch nicht, extrem rechte Narrative unkommentiert zu reproduzieren. Professionelle Einordnung ist kein Aktivismus, sondern Kern journalistischer Verantwortung.

Eine wehrhafte Demokratie braucht unabhängige Gerichte. Sie braucht aber ebenso Medien und Zivilgesellschaft, die differenzieren, kontextualisieren und klar benennen, wo demokratische Grundprinzipien infragegestellt werden. Gerade jetzt.