Antifeministischer Angriff und Brandanschlag Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 21. März bis zum 2. April.

2. April: Rechtsextreme Parolen im Europapark

Eine 32-jährige Französin brüllt im Europapark Rust (Baden-Württemberg) auf Deutsch rechtsextreme Parolen.

https://www.zeit.de/news/2025-04/03/frau-bruellt-im-europapark-rechtsradikale-parolen

2. April: Sexuelle Belästigung und Hitlergruß

Eine fünfköpfige Gruppe beleidigt eine Frau in einer Berliner S-Bahn rassistisch. Eine Frau springt der Betroffenen bei und wird ebenfalls beleidigt, einer der Täter zeigt ihr auch den Hitlergruß.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/beleidigungen-und-hitlergruss-funfkopfige-gruppe-belastigt-frauen-in-berliner-s-bahn-13485013.html

2. April: Homofeindliche Attacke am Bahnhof

Ein 32-Jähriger beleidigt einen 28-jährigen Mitarbeiter der Bahnhofsmission im Berliner Bahnhof Zoologischer Garten mehrfach homofeindlich und bedroht ihn. Auch in Polizeigewahrsam äußert sich der Mann weiter abfällig.

https://www.queer.de/detail.php?article_id=53143

2. April: Mann rassistisch beleidigt und bespuckt

In der Berliner S-Bahn beleidigt ein unbekannter Mann einen 36-Jährigen, bespuckt ihn und zeigt den Hitlergruß in seine Richtung.

https://cityreport.pnr24-online.de/mann-fremdenfeindlich-beleidigt-und-bespuckt/

1. April: Rassistischer Angriff und Hitlergruß

Ein 28-Jähriger wird auf einem U-Bahnsteig in Berlin-Mitte von einem 26-jährigen Mann rassistisch beleidigt und geschubst. Auf der Polizeiwache zeigt der Täter anschließend den Hitlergruß.

https://www.berliner-zeitung.de/news/rassistischer-angriff-in-mitte-betrunkener-zeigt-hitlergruss-am-alexanderplatz-li.2312897

31. März: Rassistische Beleidigung in der Straßenbahn

In einer Straßenbahn in Berlin geraten eine 22-Jährige und ein Unbekannter in einen Streit, der Mann beleidigt die Frau rassistisch.

https://www.berliner-zeitung.de/news/mitte-frau-wird-in-strassenbahn-m5-rassistisch-beleidigt-li.2312644

30. März: Mann grölt Nazi-Parolen

Als Bahn-Sicherheitspersonal in Hamburg einen Mann kontrolliert, der gegen das Alkoholverbot verstoßen hat, eskaliert die Situation: Der 35-Jährige zieht sich aus, zeigt den Hitlergruß, schreit „Sieg Heil” und droht die Kontrolleure umzubringen.

https://www.mopo.de/hamburg/polizei/s-bahn-kontrolle-eskaliert-mann-zieht-sich-aus-groelt-nazi-parolen-und-morddrohungen/

30. März: Antisemitische Beleidigung

Ein 39-jähriger Mann beleidigt in Berlin-Spandau seine Nachbarn vom Balkon aus antisemitisch und versucht, sie mit einem Stuhl zu verletzten.

https://www.berliner-zeitung.de/news/antisemitismus-in-spandau-betrunkener-attackiert-nachbarn-mit-stuhl-vom-balkon-aus-li.2312214

29. März: Rassistische Beleidigung

Am Samstagabend beleidigt eine bisher unbekannte Person mehrere Fahrgäste in der S-Bahn in Berlin-Marzahn rassistisch, darunter eine 20-jährige Frau.

https://leute.tagesspiegel.de/marzahn-hellersdorf/polizei/2025/04/01/406752/fremdenfeindlich-beleidigt/

28. März/29. März: Mutmaßlich rechtsextreme Angriffe auf linkes Hausprojekt

Nachts attackiert eine Gruppe von jungen, vermummten Personen das links-alternative Hausprojekt „Zelle79“ in Cottbus (Brandenburg) mehrfach. Zuerst brüllen sie rechte Parolen und beschädigen die Hausfassade, den Briefkasten, ein Fensterladen und eigene Rollos. Später werfen Vermummte erneut Steine gegen die Fassade. Regelmäßig werden Hakenkreuze, das Kürzel „1161“ sowie der Spruch „Zecken klatschen“ an die Haustür gesprüht.

https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/zweimal-in-einer-nacht-mutmasslich-rechtsextreme-angriffe-auf-linkes-hausprojekt-in-cottbus-13473439.html https://archive.is/gmjUk

28. März: Rechtsextreme und homophobe Schmierereien am Freibad

In der Nacht zum Freitag beschmieren Unbekannte die Wände des Freibads in Voerde (Nordrhein-Westfalen) mit den rechtsextremen Parolen „White Power“ und „1161“ („Anti-Antifaschistische Aktion”) sowie homofeindlichen und rassistischen Slogans.

https://www.nrz.de/lokales/dinslaken-huenxe-voerde/article408659170/graffiti-am-freibad-entdeckt-vereinsvorsitzender-ist-veraergert.html

https://archive.is/AVWUS#selection-3389.184-3389.210

26. März: Antisemitisches Graffito an Holocaust-Mahnmal

Unbekannte beschmieren das Holocaust-Mahnmal in Lünen (Nordrhein-Westfalen). Es trägt den Wortlaut „No Israel“. Daneben ist ein durchgestrichener Davidstern zu sehen.

https://www.ruhrnachrichten.de/luenen/luenen-graffito-holocaust-mahnmal-polizei-zeugen-antisemitismus-judenhass-rassismus-staatsschutz-w1015055-2001607040/

26. März: Antifeministischer Angriff im Park

Ein Unbekannter attackiert in einem Park in Berlin-Kreuzberg eine 24-jährige Frau: Der Täter beleidigt und würgt sie, tritt sie und schlägt ihr ins Gesicht, greift sie mit Reizgas an, zerreißt ihre Kleidung und entwendet ihre Perücke.

https://www.morgenpost.de/berlin/article408656668/berlin-polizei-feuerwehr-news-blaulicht-aktuell-2703-angriff-goerlitzer-park-frau-peruecke.html

26. März: Rechtsextreme Parolen in Kasseler Tram

In Kassel (Hessen) äußert sich ein 29-Jähriger Mann in der Tram laut Zeugen lautstark volksverhetzend und antisemitisch und ruft rechtsextreme Parolen. Daraufhin gerät er in einen Streit mit einer 26-jährigen Frau, schubst und verletzt sie.

https://www.hna.de/kassel/bad-wilhelmshoehe-ort183787/nach-rechtsextremen-parolen-in-kasseler-tram-polizei-nimmt-29-jaehrigen-fest-93651484.html

26. März: Rassistischer Angriff

Als eine 30-jährige Frau mit ihrem Kind aus einem Bus in München (Bayern) steigt, folgt ihr ein unbekannter Mann. Der etwa 45-Jährige versperrt der Frau den Weg, beleidigt sie lautstark rassistisch und versucht, das Kind aus dem Kinderwagen zu nehmen, was ihm nicht gelingt.

https://muenchen.t-online.de/region/muenchen/id_100658046/muenchen-polizei-sucht-zeugen-nach-rassistischem-angriff.html

26. März: Rassistisch rumgepöbelt und Polizist ins Gesicht geschlagen

Ein 44-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau beleidigen zwei Jugendliche (15 und 16) am Bahnhof Essen (Nordrhein-Westfalen) rassistisch und greifen alarmierte Bundespolizisten an. Der Mann schlägt einem Beamten ins Gesicht, die Frau tritt einer Polizistin gegen das Schienbein und spuckt ihr ins Gesicht.

https://www.t-online.de/region/essen/id_100654192/essen-duo-beleidigt-jugendliche-rassistisch-und-greift-polizisten-an.html

24. März: Rassistischer Angriff

In Halle (Sachsen-Anhalt) werden auf einem Parkplatz ein Mann und eine Frau rassistisch beleidigt und mit einem Schlagstock angegriffen.Zuvor riefen die vier Täter rechtsextreme Parolen und zeigten den Hitlergruß.

https://www.merkur.de/deutschland/sachsen-anhalt/rassistischer-angriff-auf-parkplatz-in-halle-saale-zr-93646198.html

24. März: Hakenkreuz in Auto gekratzt

Unbekannte kratzen in Korbach (Hessen) ein Hakenkreuz in die Beifahrertür eines Autos. Es werden Zeugen gesucht.

https://www.hna.de/lokales/frankenberg/korbach-ort55370/hakenkreuz-in-motorhaube-von-auto-in-korbach-geritzt-93646889.html

24. März: Antisemitische Beleidigung

In berlin-Gesundbrunnen beleidigen zwei Männer einen zwölfjährigen Jungen auf offener Straße antisemitisch. Danach entfernen sich die Männer lachend vom Tatort.

https://www.berliner-zeitung.de/news/mitte-zwoelfjaehriger-in-gesundbrunnen-antisemitisch-beleidigt-li.2310450

24. März: Rechtsextreme Parole

In Berlin-Kreuzberg ruft ein Mann “Heil Hitler”. Außerdem belästigt er Passanten und bedroht einen BVG-Mitarbeiter.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/antisemitisch-beleidigt-heil-hitler-gerufen-unbekannte-pobeln-kind-in-berlin-an–betrunkener-grolt-parolen-13427221.html

23. März: Rechtsextreme Parolen

Ein 22-jähriger Mann skandiert am Busbahnhof in Landau (Rheinland-Pfalz) rechtsextreme Parolen. Dann beleidigt er einen Polizisten, der zufällig auf den Vorfall aufmerksam geworden ist.

https://www.rheinpfalz.de/lokal/landau_artikel,-mann-skandiert-rechte-parolen-am-busbahnhof-in-landau-_arid,5757135.html

23. März: Hakenkreuz in Auto gekratzt

Unbekannte kratzen in Nördlingen (Baden-Württemberg) ein Hakenkreuz in die Beifahrertür eines Autos. Es werden Zeugen gesucht.

https://www.donau-ries-aktuell.de/blaulicht/hakenkreuz-auto-gekratzt-noerdlingen-91526

23. März: Rechtsextreme Parolen

Ein 24-Jähriger ruft in Dresden (Sachsen) an einer Straßenbahnhaltestelle rechtsextreme Parolen. Passanten verständigen die Polizei. Als diese eintrifft, beleidigt der Täter die Beamten. Es werden zwei Strafanzeigen gestellt.

https://www.neustadt-ticker.de/219872/polizei/verbotene-parolen-gerufen-und-polizisten-beleidigt

23. März: Rassistische Beleidigung, Volksverhetzung und S-Bahn-Surfen

In München kleben ein 13-Jähriger und zwei 15-Jährige Hakenkreuz-Sticker in die Fahrkabine einer S-Bahn, in die sie sich unerlaubt Zutritt verschafft haben. Einer der 15-Jährigen hatte außerdem einen Reisenden am Bahnsteig rassistisch beleidigt und sich dabei filmen lassen. Mindestens einer der Jungen soll zudem als sogenannter S-Bahn-Surfer auf den Zug gestiegen und mitgefahren sein.

https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/rassistische-beleidigungen-volksverhetzung-und-s-bahn-surfen-polizei-nimmt-junges-trio-in-muenchen-fest-art-1046161

23. März: Rassistischer Messerangriff

In einer Bar in Berlin-Lichtenberg beleidigt ein 41-jähriger Mann einen 19-Jährigen. Die Männer beginnen, sich zu prügeln. Der 41-Jährige verlässt die Bar und kehrt kurz darauf mit einem Messer bewaffnet zurück. Der Täter wirft das Messer auf den flüchtenden 19-Jährigen und verfehlt ihn nur knapp.

https://www.berliner-zeitung.de/news/messerangriff-in-lichtenberg-41-jaehriger-attackiert-bargast-fremdenfeindlich-li.2310215

23. März: Rassistischer Brandanschlag

In Tanneberg (Brandenburg) werfen Unbekannte einen Brandsatz auf ein von Syrern bewohntes Einfamilienhaus. Außerdem legen sie einen abgetrennten Wildschweinkopf auf den Zaun des Vorgartens. Verletzt wird niemand.

https://www.migazin.de/2025/03/25/schweinekopf-brandanschlag-wohnhaus-syrern-brandenburg/

22. März: Hitlergruß bei rechtsextremer Demo

Bei einer von Querdenkern und Rechtsextremen organisierten Demonstration in Stuttgart (Baden-Württemberg) zeigen mehrere Teilnehmende den Hitlergruß. Auch in anderen Städten kommt es zu Vorfällen.

https://www.zvw.de/stuttgart-region/neonazis-bei-querdenker-demo-hitlergru%C3%9F-auf-video-polizei-stuttgart-ermittelt_arid-937000

22. März: Brandstiftung an künftigen Flüchtlingsheim und Hakenkreuz

In Soest (Nordrhein-Westfalen) zünden Unbekannte ein zukünftiges Übergangswohnheim an. Ein Zeuge entdeckt Brandspuren und ein in der Nähe aufgemaltes Hakenkreuz.

https://ausblick-am-hellweg.de/2025/03/24/brandstiftung-an-kuenftigem-fluechtlingsheim-in-soest-im-nahbereich-hkenkreuz-aufgemalt/

21. März: Rechtsextreme Parolen

Zwei Männer rufen in Darmstadt (Hessen) in einer Straßenbahn mehrfach “Sieg Heil!”. Daraufhin kommt es zu Auseinandersetzungen mit anderen Fahrgästen.

https://aktuell.meinestadt.de/hessen/polizeimeldungen/4652726

21. März: Rassistischer Angriff

In Dortmund (Nordrhein-Westfalen) spielen zwei Männer in einem Park über eine Musikbox Lieder mit rassistischen Inhalten ab. Zwei Frauen, die im Park picknicken, sprechen die Männer an. Diese beleidigen daraufhin die Frauen rassistisch und verfolgen die Frauen, als diese den Park verlassen. Als einer der Männer anfängt, auf die zwei Frauen einzuschlagen, rufen Passanten die Polizei.

https://www.ruhrnachrichten.de/dortmund-sued/volksverhetzung-koerperverletzung-rombergpark-polizei-festnahmen-rassistische-beleidigung-w1013035-2001602355/