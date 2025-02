Nazi-Parolen und Messer-Drohungen : Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

+++ Nazi-Parolen im Regionalzug in Münster +++ Angriff auf Autonomes Zentrum in Sachsen-Anhalt +++ Homofeindliche Beleidigung in Berlin-Spandau +++ Rassistischer Messerangriff in Aachen +++ Von | Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS) Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 15. bis zum 20. Februar. Rechtsextremismus darf nicht normal sein. Demokratische Grundwerte müssen geschützt und verteidigt werden. Unterzeichnen Sie hier die Petition der Amadeu Antonio Stiftung für die Koalitionsverhandlungen: Demokratie verteidigen — Kein Platz für Hass und Hetze

15. Februar: Abschiebedrohung gegen Bundestagskandidat

In Lünen (Nordrhein-Westfalen) wird der Hammer Bundestagskandidaten der Grünen, Nellie Soumaoro, an einem Infostand seiner Partei rassistisch bedroht. Als ein Mann ihn fragt, woher er komme, antwortet Soumaoro, dass er aus Hamm kommt. Auf die Nachfrage „woher kommen Sie wirklich?“ antwortet er, dass er ursprünglich aus der Republik Guinea kommt. Der Mann droht dem Grünen-Politiker daraufhin: „Nach der Wahl, ab nächster Woche Sonntag – du wirst abgeschoben. Wir brauchen keine Ausländer mehr hier in Deutschland.‘“

https://www.fr.de/politik/gruenen-politiker-rassismus-luenen-hamm-wahlkampf-nelli-soumaoro-nrw-abgeschoben-migration-zr-93578545.html 15. Februar: Nazi-Parolen in Regionalzug Im Regionalzug von Münster nach Rheine (Nordrhein-Westfalen) ruft ein 18-Jähriger mehrfach „Ausländer raus“ und „Sieg Heil“ und spielt das Lied „L’amour toujours“ ab. Gegen den Täter läuft nun ein Verfahren wegen Verwendung verfassungswidriger Symbole und Volksverhetzung. https://www.wn.de/muensterland/rheine-muenster-rechte-parolen-lamour-toujours-zug-3248216 16. Februar: Angriff auf Autonomes Zentrum In Salzwedel (Sachsen-Anhalt) greifen fünf Neonazis das Autonome Zentrum an. Mit Tritten gegen die Tür verschaffen sie sich Zutritt und schleudern Flaschen auf Menschen im Inneren. Nachdem sich die Täter wieder entfernen, werfen sie von außen Wurfgeschosse gegen die Fenster des Zentrums. Außerdem versuchen sie zwei weitere Male, linke Jugendliche außerhalb des Zentrums anzugreifen. https://x.com/redmedia21/status/1891589022427840593?s=46&t=m9sPlMn1vw1Bq-wfUv_wPg&mx=2 16. Februar: Basketballspieler rassistisch beleidigt

Während eines Basketballspiels der Gladiators in Trier (Rheinland-Pfalz) werden zwei Schwarze Spieler der Kirchheim Knights von einem Zuschauer wiederholt rassistisch beleidigt. Die Polizei nimmt ihn fest.