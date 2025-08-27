Queerfeindlichkeit und Hakenkreuze Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 18. bis zum 23. August.

18. August: Frau in Supermarkt rassistisch attackiert

Ein 42-jähriger Mitarbeiter eines Supermarkts in Berlin-Lichtenberg schlägt einer 37-jährigen Mutter vor ihrer Familie mit der flachen Hand ins Gesicht, zieht sie an den Haaren und schleudert sie zu Boden. „Benimm dich doch mal“, sagt er und lacht. Die anderen Mitarbeiter*innen lachen und sagen, die Familie „soll Platz machen für andere Kunden“. Die Frau geht zu Boden und wird mit Kopf- und Ohrenschmerzen ins Krankenhaus gebracht. Die Betroffene geht von einem rassistischen Motiv aus. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in diesem Supermarkt. Der Mitarbeiter wird entlassen.

18. August: Antisemitische Parolen bei Palästina-Kundgebung

Demo-Teilnehmer*innen einer pro-palästinensischen Kundgebung vor dem Kanzleramt in Berlin-Tiergarten skandieren „From the river to the sea, Palestine shall be free“ und „Death to the IDF“. Auch der Name des ehemaligen Hamas-Anführers Yahya Sinwar und der Qassam Brigade der Hamas werden wiederholt gerufen.

19. August: Über 20 Hakenkreuze in einer Nacht

Unbekannte besprühen in Leverkusen (Nordrhein-Westfalen) über den Tag verteilt mehr als 20 Strom- und Verteilerkästen mit Hakenkreuzen. Der Staatsschutz ermittelt.

20. August: Kinder rassistisch beleidigt und mit Böller beworfen

Ein 62-jähriger Mann beleidigt zwei 9- und 10-jährige Jungen rassistisch aus dem Fenster seiner Wohnung in Berlin-Hellersdorf. Anschließend wirft er einen Böller vor einen der Jungen, der explodiert und den Zehnjährigen am Bein verletzt. Der Staatsschutz ermittelt.

20. August: Jugendlicher zeigt Hitlergruß

In einer Fußgängerzone in Geislingen (Baden-Württemberg) zeigt ein 16-Jähriger vor einer Polizeistreife den Hitlergruß. Die Beamten nehmen den Täter fest und übergeben ihn anschließend seiner Mutter.

21. August: Mann beleidigt Polizisten rassistisch

Ein 43-Jähriger mit Hausverbot im Hauptbahnhof Dessau (Sachsen-Anhalt) wird von der Bundespolizei kontrolliert und beleidigt die Beamt*innen massiv rassistisch.

22. August: „Heil Hitler“ an Schulfassade

Unbekannte beschmieren mehrere Schulgebäude in Bremen-Horn-Lehe mit Hakenkreuzen, fremdenfeindlichen Parolen sowie Schriftzügen wie „Heil Hitler“. Der Staatsschutz ermittelt und bittet um Zeug*innenhinweise.

23. August: Zwei Männer queerfeindlich beleidigt und krankenhausreif geprügelt

Eine Gruppe von neun Männern bietet zwei Passanten im Alter von 30 und 37 Jahren in Berlin-Kreuzberg Drogen zum Kauf an. Nachdem die Männer ablehnen und weitergehen, beleidigen die Täter sie queerfeindlich und greifen sie körperlich an. Die Opfer landen mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper im Krankenhaus. Der Staatsschutz ermittelt.

23. August: Mann zeigt Hitlergruß in Geschäft

Ein 42-Jähriger zeigt in einem Geschäft in Halle (Sachsen-Anhalt) mehrmals den Hitlergruß und beleidigt Passanten. Die Polizei nimmt ihn in Gewahrsam und ermittelt.

23. August: Farbattacke auf jüdische Aktivisten in Frankfurt

Teilnehmende des „System Change Camps“ in Frankfurt am Main (Hessen) bedrängen und beschimpfen mehrere jüdische Aktivist*innen, die zuvor Poster der israelischen Geiseln in Gaza aufgehängt hatten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung werden die jüdischen Aktivist*innen mit roter Farbe attackiert. Eine Camp-Sprecherin spricht von der Aktion einer Einzelperson.

23. August: Queere Person nach CSD mit Messer bedroht

Drei junge Männer sprechen in Bremen in der Nacht nach dem CSD einen 23-Jährigen an, beleidigen ihn queerfeindlich und bedrohen ihn mit einem Messer. Einer der Täter droht, ihn abzustechen. Danach flüchtet die Gruppe.

