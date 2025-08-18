NS-Parolen auf Musik-Festival Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 24. Juli bis zum 17. August.

24. Juli: Hitlergruß und NS-Parole bei Schulveranstaltung

Ein 14-jähriger Schüler zeigt bei einer Schulveranstaltung in Freyung-Grafenau (Bayern) den Hitlergruß und ruft eine rechtsextreme Parole.

https://www.pnp.de/lokales/landkreis-freyung-grafenau/14-jaehriger-zeigt-bei-schulveranstaltung-im-landkreis-freyung-grafenau-hitlergruss-19168490#google_vignette

25. Juli: Rassistische Beleidigung vorm Supermarkt

In Halle (Sachsen-Anhalt) beleidigt ein 28-Jähriger einen noch unbekannten Mann rassistisch. Als die Polizei eintritt, ist nur noch der Täter vor Ort. Er versucht die Polizeibeamten mit einer Bierflasche anzugreifen.

https://dubisthalle.de/mann-beleidigt-in-der-breiten-strasse-anderen-mann-fremdenfeindlich-und-greift-dann-polizisten-mit-bierflasche-an

25. Juli: Queerfeindlicher Übergriff

Ein 37-jähriger Mann beleidigt zwei Männer in der Innenstadt von Frankfurt am Main (Hessen) queerfeindlich. Einen der Männer verletzt er zudem leicht.

https://frankfurt.t-online.de/region/frankfurt-am-main/

25. Juli: Queerfeindlicher Übergriff

Drei Unbekannte beleidigen in Steinhagen (Nordrhein-Westfalen) zwei Männer queerfeindlich. Als die Männer fliehen wollen, laufen ihnen die Täter hinterher und schlagen von hinten auf sie ein. Eines der Opfer verliert auf der Flucht seine Jacke mit Portmonnaie, die dann von einem Täter mitgenommen wird.

26. Juli: Diebstahl einer Regenbogenflagge und Hitlergruß

Ein junger Mann reißt in Viersen (Nordrhein-Westfalen) während einer Nachmittagsveranstaltung an der Kreuzkirche eine von innen im Fenster befestigte Regenbogenfahne ab. Vor der Kirche warten weitere junge Männer. Sie äußern sich rassistisch, zeigen den Hitlergruß und flüchten.

https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/viersen-kirchengemeinde-erstattet-anzeige-nach-hitlergruss_aid-132128643

26. Juli: Rassistische Parolen und Angriff

In Hildesheim (Niedersachsen) rufen eine 44-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann rassistische Parolen. Als eine Zeugin einschreitet, beleidigt und schlägt das Paar die Frau.

https://www.hildesheimer-allgemeine.de/meldung/volksverhetzung-beleidigungen-schlaegereien-betrunkenes-paar-loest-polizeieinsatz-am-hildesheimer-hohnsensee-aus.html

27. Juli: Queerfeindlicher Übergriff

In Berlin-Neukölln beleidigt eine vierköpfige Gruppe zwei Männer queerfeindlich. Ein Mann aus der Gruppe bewirft eine Zeugin, die helfen will, mit einem Stock. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/homofeindlicher-ubergriff-in-neukolln-vierkopfige-gruppe-beleidigt-und-verletzt-paar-und-zeugin-14095946.html

28. Juli: Rechtsextreme Sticker an Schulen

In Ellwangen (Baden-Württemberg) kleben Unbekannte rechtsextreme Sticker an die Fenster von zwei Schulen. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei bittet um Hinweise.

www.schwaebische-post.de/ostalb/ellwangen/stadt-ellwangen/rechtsmotivierte-aufkleber-in-ellwangen-zeugen-gesucht-93857910.html

29. Juli: Rassistische Beleidigung bei Fußballspiel

Beim Testspiel zwischen Union Berlin gegen FC Schweinfurt in Herzogenaurach (Bayern) beleidigt ein Union-Fan einen Spieler vom FC Schweinfurt rassistisch. Anstatt einzuschreiten, lachen andere Union-Fans über den Vorfall. Das Spiel wird nicht unterbrochen. Der Fan wurde mittlerweile identifiziert und angezeigt.

https://www.morgenpost.de/sport/1-fc-union/article409630721/testspiel-pleite-und-rassismus-eklat-fuer-union-in-herzogenaurach.html

29. Juli: Haltestelle mit rechtsextremen Parolen beschmiert

In Hof (Bayern) beschmieren Unbekannte nachts eine Bushaltestelle mit rechtsextremen Parolen. Es werden Zeug*innen gesucht.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/088882/index.html

29. Juli: Rechtsextreme Parolen

In Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) rufen Männer im Alter von 16, 17 und 23 Jahren verfassungsfeindliche Parolen und beschädigen eine Bushaltestelle. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ein.

https://www.nordkurier.de/regional/schwerin/polizei-stellt-drei-tatverdaechtige-nach-sachbeschaedigung-und-verfassungsfeindlichen-aeusserungen-3803618

30. Juli: Hakenkreuz-Graffitis an Schule

In Bönnigheim (Baden-Württemberg) beschmieren Unbekannte die Fassade einer Schule mit Hakenkreuzen und weiteren rechtsextremen Symbolen. Die Polizei bittet um Hinweise.

https://www.stimme.de/heilbronn/landkreis-heilbronn/graffiti-hakenkreuz-herz-schmiererei-schule-schulgelaende-boennigheim-kriminalpolizei-kripo-ludwigsburg-ermittlungen-art-5077664

30. Juli: Rassistische Beleidigung durch Türsteher

In Paderborn (Nordrhein-Westfalen) beleidigt ein Türsteher einen Gast rassistisch und verweigert ihm den Eintritt in ein Lokal. Die Situation eskaliert, beide Beteiligten verletzen sich leicht.

https://lwz24.de/2025/07/31/schlaegereien-vor-paderborner-gaststaette-rassismus-vorwurf-gegen-tuersteher/

31. Juli: Hakenkreuz-Graffitis

In Wiesbaden (Hessen) sprayen Unbekannte ein Hakenkreuz auf den Zaun eines Gartens. Der Eigentümer verständigt die Polizei. Es werden Zeug*innen gesucht.

https://wiesbadenaktuell.de/2025/08/03/hakenkreuz-auf-zaun-gesprueht/

1. August: Rechtsextreme Parolen und Schmierereien

In Chemnitz kommt es in der Nacht zu zwei rechtsextremen Vorfällen. Im Bereich des Südbahnhofs rufen sechs Jugendliche und junge Männer rechtsextreme Parolen. In einem anderen Ortsteil sprühen sie vier Hakenkreuze in einer Größe bis zu 1,2m x 10m sowie zahlreiche rechtsextreme Codes an Häuser.

https://www.tag24.de/chemnitz/crime/nazi-parolen-und-schmierereien-rechtsextreme-wueten-in-chemnitz-und-umgebung-3408581

2. August: Rassistische Attacke im Zug

In einem Regionalzug nach Leipzig (Sachsen) beleidigen Hansa-Rostock-Fans mehrere Reisende und greifen sie an. Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Volksverhetzung wurden eingeleitet.

https://www.mopo.de/news/panorama/rassistische-attacke-hansa-fans-greifen-syrer-in-regionalbahn-an/

2. August: Rassistischer Angriff

In Schwerin beleidigen drei Unbekannten einen 25-Jähriger rassistisch. Nachdem das Opfer die Polizei alarmiert, greifen die Täter an und schlagen ihn unter anderem mit einer Glasflasche auf den Kopf.

https://www.stern.de/gesellschaft/regional/mecklenburg-vorpommern/kriminalitaet–schwerin–mann-verletzt-und-mutmasslich-rassistisch-beleidigt-35948162.html

3. August: Zwei Männer queerfeindlich beleidigt und verprügelt

Eine Gruppe Unbekannter beleidigt zwei Männer queerfeindlich, die einen Karneval in Neuruppin (Brandenburg) verlassen. Zwei Mitglieder der Gruppe in ihren Zwanzigern folgen den beiden Männern, schlagen und treten sie. Vorbeilaufende Passanten greifen ein und verhindern Schlimmeres. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://www.maz-online.de/lokales/ostprignitz-ruppin/neuruppin/neuruppin-maenner-homophob-beleidigt-und-angegriffen-polizei-sucht-zeugen-EUKCLDLQOZHQZKMQ6BN2CMOHL4.html

3. August: Rostock-Fans beleidigen Zugreisende rassistisch

Nach einem Fußballspiel in Aue beleidigen ein 18- und ein 22-jähriger Hansa-Rostock-Fan in einem Zug Mitreisende rassistisch. Einige betroffene Fahrgäste verlassen den Zug weinend. Am Leipziger Bahnhof wartet die Polizei auf die Beschuldigten und leitet Ermittlungen wegen Beleidigung, Volksverhetzung und gegen den Jüngeren auch wegen Körperverletzung ein.

https://www.lvz.de/lokales/leipzig/leipzig-polizei-stoppt-hansa-rostock-fans-nach-rassismus-vorfall-KWLJYEJCSBEQ3KJKWJS4FGDOJQ.html

4. August: Wahlplakate mit Hakenkreuzen beschmiert

In Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) beschmieren Unbekannte Wahlplakate der Partei die Grünen mit Hakenkreuzen, AfD-Schriftzügen und Nazi-Symbolen. Es ist der zweite Vorfall dieser Art in kurzer Zeit. Strafanzeige wurde gestellt, die Polizei ermittelt.

https://geilenkirchen-lokal.de/archive/71069

4. August: Antisemitische Äußerungen in einem Café

Ein 60-Jähriger in Berlin-Charlottenburg weigert sich, seinen Kaffee zu zahlen. Als er dennoch zum Zahlen aufgefordert wird, äußert er sich mehrfach volksverhetzend und antisemitisch. Die Polizei nimmt ihn kurzzeitig fest und lässt ihn dann wieder frei.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/60-jahriger-in-berlin-festgenommen-mann-will-kaffee-nicht-bezahlen-und-aussert-sich-antisemitisch-14134400.html

4. August: Antisemitischer Angriff auf Rabbiner

Ein Unbekannter in Bad Homburg-Gonzenheim (Hessen) ruft einem Rabbiner, der mit seinen Kindern in einem Supermarkt einkauft, “Free Palestine” zu. Als der 39-jährige Rabbiner den Unbekannten fotografieren möchte, schlägt dieser ihm das Handy aus der Hand, rempelt ihn an und verlässt den Supermarkt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

https://frankfurt.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100855026/hochtaunus-rabbiner-im-supermarkt-attackiert-taeter-ruft-free-palestine-.html

5. August: Hakenkreuze am Bahnhof

Ein 27-Jähriger schmiert ein Hakenkreuz an eine Wand des Bahnhofs “Röhmisches Theater” in Mainz (Rheinland-Pfalz). Als er von der Polizei gestellt wird, gibt er an er wisse nicht warum er dies tue. Das Graffiti musste er selbst entfernen.

https://merkurist.de/mainz/roemisches-theater-mann-schmiert-hakenkreuz-an-bahnhof-in-mainz_yitU

6. August: Erst helfen, dann rassistisch beleidigen im Bus

Ein Busfahrer in Berlin-Neukölln beleidigt einen Rollstuhlfahrer rassistisch. Nachdem er ihm beim Verlassen des Busses hilft, schreit er dem Mann “Scheiß Ausländer” hinterher.

https://taz.de/Diskriminierung-im-OePNV/!6102054/

8. August: Polizeischüler beleidigt Familienvater rassistisch und schlägt ihn krankenhausreif

Ein 20-jähriger Polizeischüler beleidigt am Berliner Alexanderplatz einen 49-jährigen Familienvater, der mit seinem elfjährigen Sohn unterwegs ist, rassistisch, schlägt ihn zu Boden und tritt gegen seinen Kopf. Der Verletzte kommt ins Krankenhaus. Bei dem Polizeischüler werden 1,9 Promille gemessen. Die beiden Begleiter des Polizeischülers – 17 und 18 Jahre alt – sind ebenfalls betrunken und ebenfalls Polizeischüler. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2025/pressemitteilung.1588704.php

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/08/berlin-polizeischueler-attacke-beleidigung-alexanderplatz.html

8. August: Neonazis attackieren Mitglieder der Partei Die Linke

In Essen (Nordrhein-Westfalen) attackieren 15 bis 20 junge Neonazis Mitglieder der Partei Die Linke in einem Bus nach einer Demonstration gegen einen rechtsextremen Treffpunkt. Die Neonazis pöbeln zunächst und schlagen dann direkt auf die Gruppe ein. Vier Menschen werden leicht verletzt. Die Polizei greift schnell ein und nimmt 19 Angreifer vorläufig fest.

https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/essen-kray-angriff-neonazis-104.html

10. August: Neonazis greifen CSD-Teilnehmende und Journalist*innen an

Zwölf Neonazis, die zuvor an einem rechtsextremen Aufmarsch gegen den CSD in Bautzen (Sachsen) teilgenommen haben, attackieren am Berliner Bahnhof Ostkreuz zwei Journalist*innen mit Schlägen und Tritten. Bereits im Zug hatten die Neonazis die CSD-Teilnehmer*innen bedroht und „White Power“-Gesten gezeigt. Die Polizei ermittelt.

https://taz.de/Neonazi-Angriff-am-Bahnhof-Ostkreuz/!6102904/

12. August: Transperson in Schöneberg angegriffen

Zwei Männer in Berlin-Schöneberg fragen eine 47-jährige queere Person nach ihrer Geschlechtsidentität. Als die Person antwortet, dass sie trans sei, spucken die Männer ihr ins Gesicht. Die Täter flüchten mit einem E-Scooter. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.queer.de/detail.php?article_id=54672

12. August: Linken-Politiker beleidigt und angegriffen

Ein alkoholisierter Anwohner in Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) beleidigt einen Bürgermeisterkandidaten der Linken beim Plakatieren und versucht, ihm gewaltsam ein Plakat zu entreißen. Der Politiker wehrt sich, woraufhin der Angreifer droht, Freunde zu rufen, die ihn unterstützen. Die Lebensgefährtin des Mannes schafft es die Situation zu entschärfen.

https://www.wa.de/lokales/bergkamen/buergermeisterkandidat-oliver-schroeder-wurde-beim-plakatieren-angegriffen-93878063.html

13. August: Hakenkreuz-Schmiererei an der Fußgängerbrücke

Unbekannte zeichnen ein großes Hakenkreuz auf den Boden einer Fußgängerbrücke in Emden (Niedersachsen). In unmittelbarer Nähe sind auch mehrere AfD-Schriftzüge zu lesen. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.nwzonline.de/emden/hakenkreuz-in-emden-fussgaengerbruecke-zwischen-bare

14. August: Hakenkreuz-Schmiererei an Parteibüro

Unbekannte sprühen ein etwa 30 x 30 Zentimeter großes Hakenkreuz auf die Außenscheibe eines SPD-Büros in Reichenbach (Sachsen). Die Polizei sucht nach Hinweisen.

https://www.blaulicht-ticker.de/reichenbach/schmiererei-mit-hakenkreuz-an-spd-buergerbuero-in-der-zenkergasse-3044975

14. August: Wahlplakate mit Hakenkreuzen beschmiert

Unbekannte beschmieren in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) mehrere CDU-Wahlplakate sowie Mauern mit Hakenkreuzen und verfassungsfeindlichen Parolen. Strafanzeige wurde gestellt.

https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/kommunalwahl/duesseldorf-wahlplakate-mit-hakenkreuzen-und-parolen-beschmiert-cdu-erstattet-anezige_aid-133097357

15. August: NS-Parolen auf Musik-Festival

Bei einem Musikfestival in Hamburg-Wilhelmsburg skandiert ein dänisches Musiker-Duo während seines Auftritts die NS-Parole „Deutschland, Deutschland über alles“. Nach Protesten aus dem Publikum bricht die Band ab und entschuldigt sich sofort, später auch öffentlich auf Instagram. Die Veranstalter werten den Vorfall als „ehrlichen Fehler“.

https://hamburg.t-online.de/region/hamburg/id_100870674/hamburg-nationalsozialistische-parolen-auf-dem-ms-dockville-festival.html

15. August: Hitlergruß und “Heil Hitler”-Rufe am Bahnhof

Ein 39-jähriger Mann zeigt am helllichten Tag am Bahnhof Lampertheim (Hessen) mehrfach den Hitlergruß und ruft „Heil Hitler“. Zuvor hatte er sich bereits in einem Zug ähnlich verhalten.

https://merkurist.de/worms/zudem-heil-hitler-rufe-mann-zeigt-hitlergruss-am-bahnhof-lampertheim_JInU

15. August: Rassistische Beleidigungen und Bedrohung mit Waffe

Ein 58-jähriger Mann pöbelt in einer Gaststätte in Mainz (Rheinland-Pfalz) gegen die Belegschaft, beleidigt Mitarbeiter*innen und den Inhaber massiv rassistisch und sexistisch. Als dem Mann Hausverbot erteilt wird, zieht er eine Softair-Pistole und droht mit Gewalt. Es stellt sich heraus, dass es sich um eine Softair-Pistole handelt. Die Polizei nimmt den Mann in Gewahrsam und ermittelt nun gegen ihn.

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/mann-poebelt-sexistisch-und-rassistisch-und-bedroht-gastwirt-mit-pistole-100.html

16. August: Hakenkreuz in Motorhaube geritzt

In Hildesheim (Niedersachsen) ritzen Unbekannte ein Hakenkreuz in die Motorhaube eines geparkten Autos. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-hakenkreuz-in-motorhaube-geritzt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-250817-930-922492

17. August: Spieler beim Fußballspiel rassistisch beleidigt

Ein Spieler von Schalke 04 wird während der Partie gegen Lok Leipzig von der Tribüne aus mit dem “N-Wort” beleidigt. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel kurz, anschließend wird der Spieler bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Lok Leipzig entschuldigt sich offiziell. Der Spieler erstattet Anzeige.

https://www.zeit.de/sport/2025-08/dfb-pokal-schalke-leipzig-christopher-antwi-adjei-rassismus-anzeige

17. August: Hitlergruß im Zug

Vier alkoholisierte Männer im Alter von 29 bis 59 Jahren belästigen Reisende in einem ICE auf dem Weg nach Berlin, rufen rechtsextreme Parolen und zeigen den Hitlergruß. Der Schaffner alarmiert die Polizei und verbietet ihnen die Weiterfahrt. Die vier Männer bestreiten die rechtsextremen Äußerungen. Alle vier erhalten Strafanzeigen wegen Beleidigung, Volksverhetzung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

https://www.magdeburg-klickt.de/quartett-belaestigt-reisende-soll-parolen-im-zusammenhang-mit-dem-hitlergruss-gerufen-haben/