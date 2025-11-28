Rassistische Anfeindungen und Übergriffe Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 12. bis zum 21. November.
12.11.2025: Rechtsextremer Hackerangriff auf Videokonferenz
In Ulm (Baden-Württemberg) kapern Unbekannte eine Online-Veranstaltung der Volkshochschule, spielen Pornos ein und verbreiten rechtsradikale Parolen im Chat. Die Volkshochschule bricht die Konferenz ab.
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/gesellschaft/id_101000888/ulm-videokonferenz-von-volkshochschule-wird-gehackt-pornos-und-hetze.html
12.11.2025: Hakenkreuze an Grundschule
In Schulzendorf (Brandenburg) sprühen Unbekannte mit roter und violetter Farbe mehrere große Hakenkreuze an die Fassade einer Grundschule. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.
https://www.schulzendorfer.de/hakenkreuz-schmierereien-staatsschutz-ermittelt/
13.11.2025: Antisemitische Parole an Litfaßsäule
In Marburg (Hessen) sprühen Unbekannte eine antisemitische Parole in roter Farbe auf ein Papier, das an eine Litfaßsäule geklebt wird. Der Staatsschutz ermittelt.
https://www.op-marburg.de/lokales/marburg-biedenkopf/marburg/marburg-antisemitische-parolen-und-symbole-auf-litfasssaeule-gesprueht-N6YLKFX3KBFFHASX43WWE35ILI.html
13.11.2025: Queerfeindlicher Übergriff
In Mainz (Rheinland-Pfalz) verfolgt ein unbekannter Mann eine 33-jährige Frau und ihren 37-jährigen Partner. Der Täter belauscht das Gespräch des Paares und beleidigt sie in Reaktion auf politische Aussagen der beiden queerfeindlich. Dann schubst der Täter das Paar und flüchtet. Die Polizei sucht Zeug*innen.
https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/stadt-mainz/geschubst-und-beleidigt-queerfeindlicher-uebergriff-in-mainz-5161173
14.10.2025: Nazi-Schmierereien an Brücke
In Nonnweiler-Otzenhausen (Saarland) sprühen zwei vermummte Jugendliche mehrere rechtsextreme Symbole und Parolen an die Pfeiler einer Brücke. Der Staatsschutz ermittelt.
https://www.saarbruecker-zeitung.de/blaulicht/nazi-parolen-in-nonnweiler-otzenhausen-polizei-sucht-sprayer_aid-139038769
15.11.2025: Mutmaßlich rechtsextremer Brandanschlag gegen Wohnprojekt
In Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) kommt es vor einem alternativen Wohnprojekt zu einem Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Das Wohnprojekt wurde schon mehrfach Opfer rechtsextremer Anschläge.
https://www.nordkurier.de/regional/rostock/wohnprojekt-ruft-nach-brandstiftung-zur-demo-gegen-rechtsextreme-gewalt-auf-4103832
14.11.2025: Mordanschlag auf Schulleiter deutsch-arabischer Schule
In Berlin wird Neukölln Hudhaifa Al-Mashhadani, Leiter der deutsch-arabischen Schule in Berlin-Neukölln, am U-Bahnhof Rathaus Neukölln von einem Mann angegriffen und mit dem Tod bedroht.
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/11/leiter-deutsch-arabisch-schule-berlin-angegriffen.html
16.11.2025: Hakenkreuze an Kirche
In Aachen (Nordrhein-Westfalen) sprühen Unbekannte zwei Hakenkreuze an eine Parkbank und einen Gedenkstein in der Nähe der Kirche St. Donatus. Der Staatsschutz ermittelt.
https://aachen.t-online.de/region/aachen/id_101003814/aachen-brand-hakenkreuz-schmierereien-an-kirche-und-gedenkstein-entdeckt.html
16.11.2025: Nazi-Symbole an Schulwand
In Neumarkt (Bayern) schmieren Unbekannte Hakenkreuze und SS-Runen an die Außenmauer einer Schule. Die Polizei bittet um Hinweise.
https://www.neumarktaktuell.de/news/nazisymbole-an-schulwand-69503/17-11-2025
18.11.2025: Nazi-Parolen am Bahnhof
In Regensburg (Bayern) skandiert ein 37-jähriger Mann am Hauptbahnhof rechtsextreme Parolen und pöbelt Reisende an. Eine Bundespolizeistreife nimmt seine Personalien auf.
https://www.charivari.com/mann-bruellt-nazi-parolen-am-hauptbahnhof-regensburg-und-belaestigt-reisende-1043932/
18.11.2025: Rechtsextreme Schmierereien im U-Bahnhof
In Berlin-Friedrichshain besprühen zwei junge Männer ein Wärterhaus der Berliner Verkehrsbetriebe am U-Bahnhof Warschauer Straße mit Hakenkreuzen und rechtsextremen Codes. Der Staatsschutz ermittelt.
https://www.tagesspiegel.de/berlin/am-berliner-u-bahnhof-warschauer-strasse-betrunkene-manner-schmieren-nazi-parolen-an-warterhauschen-14872157.html
20.11.2025: Rassistische Anfeindungen in der U-Bahn
Ein Unbekannter steigt mit zwei Hunden in die U-Bahn ein und setzte sich gezielt zu einem Fahrgast. Als der Fahrgast seinen Platz wechselte, reagierte der Täter mit rassistischen Beleidigungen. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete und den Mann auf sein Verhalten anspricht, wird von ihm geschubst, bedroht und ebenfalls beleidigt.
https://hamburg.t-online.de/region/hamburg/id_101010254/hamburg-polizei-sucht-zeugen-nach-rassistischer-beleidigung-in-u-bahn.html
21.11.2025: Hakenkreuz-Schmierereien an Infotafel
In Kasendorf (Bayern) schmieren unbekannte Täter eine Infotafel mit mehreren Hakenkreuzen voll. Die Polizei ermittelt.
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/094112/index.html