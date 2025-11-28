Rassistische Anfeindungen und Übergriffe Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 12. bis zum 21. November.

12.11.2025: Rechtsextremer Hackerangriff auf Videokonferenz

In Ulm (Baden-Württemberg) kapern Unbekannte eine Online-Veranstaltung der Volkshochschule, spielen Pornos ein und verbreiten rechtsradikale Parolen im Chat. Die Volkshochschule bricht die Konferenz ab.

https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/gesellschaft/id_101000888/ulm-videokonferenz-von-volkshochschule-wird-gehackt-pornos-und-hetze.html

12.11.2025: Hakenkreuze an Grundschule

In Schulzendorf (Brandenburg) sprühen Unbekannte mit roter und violetter Farbe mehrere große Hakenkreuze an die Fassade einer Grundschule. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

https://www.schulzendorfer.de/hakenkreuz-schmierereien-staatsschutz-ermittelt/

13.11.2025: Antisemitische Parole an Litfaßsäule

In Marburg (Hessen) sprühen Unbekannte eine antisemitische Parole in roter Farbe auf ein Papier, das an eine Litfaßsäule geklebt wird. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.op-marburg.de/lokales/marburg-biedenkopf/marburg/marburg-antisemitische-parolen-und-symbole-auf-litfasssaeule-gesprueht-N6YLKFX3KBFFHASX43WWE35ILI.html

13.11.2025: Queerfeindlicher Übergriff

In Mainz (Rheinland-Pfalz) verfolgt ein unbekannter Mann eine 33-jährige Frau und ihren 37-jährigen Partner. Der Täter belauscht das Gespräch des Paares und beleidigt sie in Reaktion auf politische Aussagen der beiden queerfeindlich. Dann schubst der Täter das Paar und flüchtet. Die Polizei sucht Zeug*innen.

https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/stadt-mainz/geschubst-und-beleidigt-queerfeindlicher-uebergriff-in-mainz-5161173

14.10.2025: Nazi-Schmierereien an Brücke

In Nonnweiler-Otzenhausen (Saarland) sprühen zwei vermummte Jugendliche mehrere rechtsextreme Symbole und Parolen an die Pfeiler einer Brücke. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.saarbruecker-zeitung.de/blaulicht/nazi-parolen-in-nonnweiler-otzenhausen-polizei-sucht-sprayer_aid-139038769

15.11.2025: Mutmaßlich rechtsextremer Brandanschlag gegen Wohnprojekt

In Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) kommt es vor einem alternativen Wohnprojekt zu einem Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Das Wohnprojekt wurde schon mehrfach Opfer rechtsextremer Anschläge.

https://www.nordkurier.de/regional/rostock/wohnprojekt-ruft-nach-brandstiftung-zur-demo-gegen-rechtsextreme-gewalt-auf-4103832



14.11.2025: Mordanschlag auf Schulleiter deutsch-arabischer Schule



In Berlin wird Neukölln Hudhaifa Al-Mashhadani, Leiter der deutsch-arabischen Schule in Berlin-Neukölln, am U-Bahnhof Rathaus Neukölln von einem Mann angegriffen und mit dem Tod bedroht.

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/11/leiter-deutsch-arabisch-schule-berlin-angegriffen.html

16.11.2025: Hakenkreuze an Kirche

In Aachen (Nordrhein-Westfalen) sprühen Unbekannte zwei Hakenkreuze an eine Parkbank und einen Gedenkstein in der Nähe der Kirche St. Donatus. Der Staatsschutz ermittelt.

https://aachen.t-online.de/region/aachen/id_101003814/aachen-brand-hakenkreuz-schmierereien-an-kirche-und-gedenkstein-entdeckt.html

16.11.2025: Nazi-Symbole an Schulwand

In Neumarkt (Bayern) schmieren Unbekannte Hakenkreuze und SS-Runen an die Außenmauer einer Schule. Die Polizei bittet um Hinweise.

https://www.neumarktaktuell.de/news/nazisymbole-an-schulwand-69503/17-11-2025

18.11.2025: Nazi-Parolen am Bahnhof

In Regensburg (Bayern) skandiert ein 37-jähriger Mann am Hauptbahnhof rechtsextreme Parolen und pöbelt Reisende an. Eine Bundespolizeistreife nimmt seine Personalien auf.

https://www.charivari.com/mann-bruellt-nazi-parolen-am-hauptbahnhof-regensburg-und-belaestigt-reisende-1043932/

18.11.2025: Rechtsextreme Schmierereien im U-Bahnhof

In Berlin-Friedrichshain besprühen zwei junge Männer ein Wärterhaus der Berliner Verkehrsbetriebe am U-Bahnhof Warschauer Straße mit Hakenkreuzen und rechtsextremen Codes. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/am-berliner-u-bahnhof-warschauer-strasse-betrunkene-manner-schmieren-nazi-parolen-an-warterhauschen-14872157.html

20.11.2025: Rassistische Anfeindungen in der U-Bahn

Ein Unbekannter steigt mit zwei Hunden in die U-Bahn ein und setzte sich gezielt zu einem Fahrgast. Als der Fahrgast seinen Platz wechselte, reagierte der Täter mit rassistischen Beleidigungen. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtete und den Mann auf sein Verhalten anspricht, wird von ihm geschubst, bedroht und ebenfalls beleidigt.

https://hamburg.t-online.de/region/hamburg/id_101010254/hamburg-polizei-sucht-zeugen-nach-rassistischer-beleidigung-in-u-bahn.html

21.11.2025: Hakenkreuz-Schmierereien an Infotafel

In Kasendorf (Bayern) schmieren unbekannte Täter eine Infotafel mit mehreren Hakenkreuzen voll. Die Polizei ermittelt.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/094112/index.html