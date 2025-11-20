Angriff beim Stolperstein-Reinigen Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 5. bis zum 13. November.

5. November: Rassistischer Angriff

In Hamburg-Bergedorf (Hamburg) schlägt eine bislang unbekannte Person am Bahnhof ein Kind und beleidigt die Mutter des Kindes rassistisch. Der Staatsschutz ermittelt und sucht nach Zeug*innen.

https://www.abendblatt.de/hamburg/bergedorf/article410393157/rassismus-in-bergedorf-kind-geschlagen-und-mutter-beleidigt.html

6. November: Rechtsextreme Schmierereien

In Schwanstetten (Bayern) beschmieren Unbekannte unter anderem Bänke und Mülleimer rund ums Rathaus mit Hakenkreuzen. Zeug*innen werden gesucht.

https://www.nn.de/region/schwabach/unbekannte-schmieren-in-schwanstetten-hakenkreuze-rund-ums-rathaus-zeugen-gesucht-1.14896954

8. November: Mann bewusstlos geprügelt

In Essen (Nordrhein-Westfalen) skandieren sechs junge Männer rechtsextreme Parolen in der Innenstadt. Ein 37-Jähriger gerät in einen Streit mit der Gruppe, die daraufhin auf ihn einschlägt und tritt, bis er bewusstlos am Boden liegt. Den Tätern wird nun versuchter Totschlag vorgeworfen.

https://www.ruhrnachrichten.de/regionales/essen-polizei-maennergruppe-nazi-parolen-37-jaehriger-bewusstlos-gepruegelt-mordkommission-w1104002-2001871928/

9. November: Antisemitische Beleidigung

In Berlin-Mitte wird ein Rabbinatsstudent am Hauptbahnhof beschimpft.

https://www.juedische-allgemeine.de/politik/rabbinatsstudent-am-berliner-hauptbahnhof-beschimpft/

9. November: Angriff beim Stolperstein-Reinigen

In Hamburg-Eidelstedt greift ein Mann eine 63-Jährige beim Reinigen von Stolpersteinen an. Zunächst pustet er die Kerze aus, die die Frau zum Gedenken an die Reichspogromnacht angezündet hat, wirft sie weg und äußert antisemitische Parolen. Anschließend schlägt und würgt er die Frau. Eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung der Polizei greift ein.

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/hamburg-eidelstedt-63-jaehrige-offenbar-beim-reinigen-von-stolpersteinen-angegriffen-a-812f0f5b-5c45-4e7e-8b12-de49e31281a8

9. November: Störung von Gedenkveranstaltung

In Lahr (Baden-Württemberg) stören circa 15 junge Männer eine Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht durch Rufe und Beleidigungen. Ein 17-Jähriger entwendet eine israelische Flagge und zündet sie an.

https://www.spiegel.de/panorama/lahr-im-schwarzwald-jugendlicher-soll-gedenken-zur-pogromnacht-gestoert-haben-a-b466e182-659f-4768-aa97-251336c37487

9. November: Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz

In Lüneburg (Niedersachsen) trägt eine 25-Jährige in der Innenstadt eine Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz und wickelt sie wie einen Schal um sich.

https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg/reichskriegsflagge-mit-hakenkreuz-polizei-stoppt-25-jaehrige-am-lueneburger-stintmarkt-SDYQ4X3ZV5HBBCDCNQCX54PM3Q.html

10. November: Antisemitische Bedrohung

In Berlin-Steglitz droht ein Mann in der S-Bahn, „Juden erschießen“ zu wollen, und zieht eine Pumpgun aus seiner Tasche. Eine Zeugin alarmiert die Polizei, die den Täter festnimmt und eine Spielzeug-Pumpgun bei ihm findet.

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/vorfall-in-der-berliner-s-bahn-mann-droht-juden-erschiessen-zu-wollen-li.10005029

10. November: Rassistische Beleidigung und Körperverletzung

In Berlin-Rummelsberg beleidigt ein Mann ein zehnjähriges Kind rassistisch. Als die Mutter des Kindes einschreitet, schlägt der Täter ihr mit der Faust ins Gesicht.

https://www.stern.de/gesellschaft/regional/berlin-brandenburg/kriminalitaet–mann-beleidigt-kind-rassistisch-und-schlaegt-mutter-36335106.html

10. November: Nazi-Parolen auf Marktplatz

In Bremen skandiert ein 41-jähriger Mann rechtsextreme Parolen während einer Gedenkkundgebung zur Reichspogromnacht. Dabei trägt er eine Jacke mit einem Hakenkreuz-Aufdruck.

https://bremennews.de/nazi-parolen-auf-dem-marktplatz/

10. November: Queerfeindlicher Angriff

In Worms (Rheinland-Pfalz) beleidigen zwei Männer einen 31-Jährigen queerfeindlich. Dann stoßen die Täter den Mann zu Boden und drücken seinen Kopf auf den Asphalt. Als ein Passant einschreitet, flüchten die Täter.

https://merkurist.de/worms/wormser-innenstadt-homophober-angriff-in-worms-mann-auf-marktplatz-attackiert_bEpU

11. November: Rechtsextremer festgenommen

In Dortmund (Nordrhein-Westfalen) nimmt die Polizei einen Rechtsextremen fest, nachdem dieser im Darknet Crowdfunding für politische Morde betrieben und zur Ermordung von Politiker*innen, Amtsträger*innen und Personen des öffentlichen Lebens aufgerufen hat.

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/rechtsextremist-in-dortmund-festgenommen-crowdfunding-fuer-politische-morde-a-79de5f74-923f-4161-8702-3d4020030278

11. November: Angriff auf Straßenbahn

In Erfurt (Thüringen) wirft ein 50-jähriger Mann eine Flasche auf eine Straßenbahn und beleidigt den Straßenbahnfahrer rassistisch.

https://www.nachrichten-heute.net/1520601-zeugenaufruf-nach-flaschenwurf-auf-strassenbahn.html

11. November: Rechtsextremer Übergriff am Bahnhof

In Münster (Nordrhein-Westfalen) beleidigt ein 58-jähriger Mann einen Bahnmitarbeiter rassistisch. Außerdem bespuckt er den Mitarbeitenden, droht ihm mit dem Tod und zeigt mehrfach den Hitlergruß.

https://ms-aktuell.de/muenster/hitlergruss-und-bedrohung-am-hauptbahnhof-muenster/

13. November: AfD-Stadtrat wegen Terrorplanung verhaftet

In Illmenau (Thüringen) hat das LKA die Wohnung eines AfD-Stadtratsmitglieds durchsucht. Er soll die Entführung des ehemaligen Gesundheitsministers Karl Lauterbach geplant haben.

https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/sued-thueringen/ilmenau-ilmkreis/polizei-einsatz-razzia-afd-stadtrat-lauterbach-100.html

13. November: Mann beleidigt Menschen rassistisch und droht mit dem Tod

In Hof-Neustadt (Bayern) fällt ein 39-jähriger Mann in einer Eventlokalität durch aggressives Verhalten und rassistische Äußerungen auf. Nachdem er Gäste mit Parolen gestört hatte, bedroht er das Betreiberpaar mit dem Tod, wird handgreiflich und beschädigt Mobiliar. Auch gegenüber der eintreffenden Polizei verhält er sich aggressiv und beleidigt die Beamten.

https://www.tvo.de/hof-eventlokal-mann-rastet-in-lokal-aus-781138/