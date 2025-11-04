NS-Symbole und Queerfeindlichkeit Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 23. bis zum 27. Oktober.

23. Oktober: Hakenkreuz an Hausfassade

In Landau (Rheinland-Pfalz) schmieren Unbekannte ein Hakenkreuz an eine Hauswand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf das Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen.

https://www.rheinpfalz.de/lokal/landau_artikel,-haus-mit-hakenkreuz-beschmiert-_arid,5825292.html

24. Oktober: Fußballfans beleidigen Busfahrer rassistisch und grölen rechtsextreme Parolen

Auf der Rückfahrt vom Bundesligaspiel in Bremen beleidigen mehrere Berliner Union-Fans einen Busfahrer rassistisch und skandieren rechtsextreme Parolen zum „L’amour toujours“-Song. Die verantwortliche Fangruppe schließt die Beteiligten von der Rückreise aus.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/busfahrer-rassistisch-beleidigt-union-fans-von-ruckreise-vom-bremen-spiel-ausgeschlossen-14659091.html

24. Oktober: Hakenkreuze und SS-Runen an Haus von Glaubensgemeinschaft

In Dingolfing (Bayern) beschmieren Unbekannte das Gebäude einer Glaubensgemeinschaft mit einem Hakenkreuz und SS-Runen. Außerdem wird ein Hakenkreuz aus Steinen im Garten eines Anwohners ausgelegt.

https://www.wochenblatt.de/lokales/dingolfing-isar/zwei-hakenkreuze-in-dingolfing-entdeckt-polizei-ermittelt-wegen-politischer-straftaten-19810532

24. Oktober: Rassistische Beleidigung und Drohung im Zug

In einem Zug nach Paderborn (Niedersachsen) pöbelt ein betrunkener Mann eine Familie mit Kind rassistisch an. Als das anwesende Sicherheitspersonal einschreiten will, droht er mit einer Schusswaffe. https://www.radiohochstift.de/nachrichten/paderborn-hoexter/betrunkener-poebelt-rassistisch-im-zug-bei-paderborn-und-droht-mit-schusswaffe.html

24. Oktober: NS-Symbole vor Kita gesprüht

In Plauen (Sachsen) sprühen Unbekannte vor einer Kindertagesstätte ein Hakenkreuz und SS-Runen auf den Asphalt. Der Staatsschutz ermittelt und sucht nach Zeug*innen.

https://www.freiepresse.de/vogtland/plauen/hakenkreuz-vor-plauener-kita-entdeckt-polizei-sucht-zeugen-artikel14004621

25. Oktober: Rechtsextreme Schmierereien auf Spielplatz

In Neckarsteinach (Hessen) beschmieren Unbekannte das Spielhaus auf einem Spielplatz unter anderem mit SS-Runen. Der Staatsschutz ermittelt und sucht nach Zeug*innen.

https://newsflash24.de/blaulicht/hessen/neckarsteinach-farbschmierereien-auf-spielplatz/

25. Oktober: Queerfeindlicher Angriff

In Frankfurt am Main (Hessen) beleidigt ein 21-jähriger Mann zwei Personen vor einem Kiosk queerfeindlich. Anschließend schlägt er einer der Personen mit der Faust ins Gesicht. https://news-stadt.de/frankfurt/frankfurt-angriff-vor-kiosk-21-jaehriger-schlaegt-zwei-menschen-und-beleidigt-sie-homophob

25. Oktober: NS-Symbole an Schule gesprüht

In Gera (Thüringen) sprühen Unbekannte mehrere Hakenkreuze und weitere nationalsozialistische Symbole sowie Parolen an ein Schulgebäude. Auch ein Kunstwerk auf dem Schulgelände wird beschädigt. https://www.zeit.de/news/2025-10/27/hakenkreuze-und-mehr-ns-symbole-an-schule-in-gera-gesprueht

26. Oktober: Hakenkreuze und Vandalismus im Zug

In einem Regionalzug zwischen Demmin und Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) beschmieren Unbekannte mehrere Fensterscheiben und eine Zugtoilette mit Hakenkreuzen. Auch eine Glastür im Zug wird von ihnen beschädigt.

https://www.zeit.de/news/2025-10/27/hakenkreuze-und-mehr-ns-symbole-an-schule-in-gera-gesprueht

26. Oktober: Rassistische Attacke gegen tunesische Azubis

In Eystrup (Niedersachsen) schlägt eine Gruppe mit Steinen, Büchern und Stöcken gegen das Fenster eines Hauses, in dem Auszubildende aus Tunesien leben. Bereits einige Tage zuvor schmierten Unbekannte rechtsextreme Symbole in die unmittelbare Nähe des Wohnhauses.

https://www.kreiszeitung.de/lokales/nienburg/grafschaft-hoya-ort120424/schmierereien-angriff-auszubildende-perfekte-pflegeschule-polizei-rassismus-94007779.html

27. Oktober: Rassistische Beleidigung in Straßenbahn

In Dresden (Sachsen) beleidigt ein Unbekannter eine Familie in der Straßenbahn mehrfach rassistisch. Als eine Zeugin die Polizei ruft, flieht der Täter.

https://www.saechsische.de/lokales/dresden/dresden-familie-in-strassenbahn-rassistisch-beleidigt-polizei-sucht-zeugen-NKTSGKWXAJFJJP7GRLTZYMHXAA.html

27. Oktober: Hakenkreuz an Gebäude der Stadtverwaltung

In Lindenfels (Hessen) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz auf die Fassade der Stadtverwaltung. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.wnoz.de/nachrichten/odenwald/lindenfels-staatsschutz-ermittelt-nach-hakenkreuz-schmiererei-an-stadtverwaltung-831445.html

27. Oktober: Rassistische Beleidigung

In Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) beleidigt ein betrunkener Mann zwei Frauen rassistisch und greift sie später auch an. Der Mann flieht. Als Polizist*innen ihn kontrollieren wollen, wehrt er sich heftig. Ihm werden nun Beleidigung, Volksverhetzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

https://www.bild.de/regional/dortmund/recklinghausen-mann-nach-rassistischer-beleidigung-kontrolliert-69008167c008edcf0c855c39

27. Oktober: Beleidigungen und Hitlergruß in Regionalbahn

In einer Regionalbahn von Kiel nach Neumünster (Schleswig-Holstein) zeigt ein polizeibekannter Mann mehrfach den Hitlergruß und beleidigt Mitreisende. Die Polizei nimmt ihn am Bahnhof fest.

https://www.kn-online.de/lokales/neumuenster/hitlergruss-im-zug-polizeibekannter-mann-am-bahnhof-neumuenster-verhaftet-ZX7OZNE2WNEFXM3HOLSYOXZHFM.html?outputType=valid_amp