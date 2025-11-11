Hakenkreuze aus menschlichem Blut Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 29. Oktober bis zum 5. November.

29. Oktober: Rassistischer Angriff

In Hamburg-Rotherbaum beleidigt eine bislang unbekannte Person eine 24-Jährige und ihre 32-jährige Begleitung rassistisch. Dann bespuckt die Täterin die 24-Jährige und flüchtet.

https://www.mopo.de/hamburg/polizei/vor-bahnhof-paar-rassistisch-beleidigt-und-bespuckt-polizei-sucht-zeugen/

29. Oktober: Rechtsextreme Schmierereien in Fußgängertunnel

In Marburg (Hessen) sprühen Unbekannte Hakenkreuze und SS-Runen auf den Boden einer Fußgängerunterführung. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

https://www.op-marburg.de/lokales/marburg-nazi-symbole-auf-weg-gesprueht-4RVYVPT4WFDERPJ2JDQFIIDPPI.html

30. Oktober: Rassistische Beleidigung

In Sauerlach (Bayern) beleidigt ein 59-jähriger Mann einen Supermarktmitarbeiter rassistisch, nachdem dieser ihn wegen eines Hausverbots rausschmeißen wollte.

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/sauerlach-rassismus-supermarkt-mitarbeiter-beleidigung-li.3334423

30. Oktober: Hakenkreuz an Mehrfamilienhaus gesprüht

In Halle (Sachsen-Anhalt) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz an ein Mehrfamilienhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Symbole.

https://www.volksstimme.de/panorama/hakenkreuz-an-mehrfamilienhaus-in-halle-gespruht-4140938

30. Oktober: Hakenkreuz in Autotür geritzt

In Riedstadt (Hessen) ritzen Unbekannte ein Hakenkreuz in die Tür eines abgestellten Fahrzeugs. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.metropoljournal.com/lokales/hessen/36725-riedstadt-hakenkreuz-in-autot%C3%BCr-geritzt-%E2%80%93-staatsschutz-ermittelt.html

30. Oktober: Rechtsextreme Schmierereien

In Dillingen (Baden-Württemberg) sprühen Unbekannte Hakenkreuze und rechtsextreme Parolen an mehrere Hausfassaden.

https://www.schwaebische-post.de/baden-wuerttemberg/heidenheim/rechtsradikale-parolen-in-dillingen-mehrere-gebaeude-beschmiert-94016742.html

31. Oktober: Rassistische Beleidigung

In Nürnberg (Bayern) beleidigen zwei Männer vor einem Kaufhaus zwei junge Frauen rassistisch. Es werden Zeug*innen gesucht.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/093207/index.html

31. Oktober: Rassistischer Angriff gegen Geflüchtetenunterkunft

Mehrere Jugendliche werfen in Drolshagen (Nordrhein-Westfalen) Feuerwerkskörper durch ein offenes Fenster in eine Geflüchtetenunterkunft. Der Bewohner des angegriffenen Zimmers wird nicht verletzt, der Sachschaden liegt allerdings im vierstelligen Bereich. Während des Angriffs beleidigen die Täter die Bewohner*innen zudem rassistisch.

https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/schaden-fluetlingsunterkunft-feuerwerk-drolshagen-100.html

31. Oktober: Rechtsextreme Schmierereien

In Bayreuth (Bayern) schmieren Unbekannte rund um den Röhrensee rechtsextreme Parolen an Infotafeln, Sitzbänke, Mülleimer und Laternen.

https://www.inbayreuth.de/rechtsradikale-parolen-am-roehrensee/cnt-id-ps-1d5a79d5-d34d-483d-95ed-e68a07fc01f6

31. Oktober: Rechtsextremer Vandalismus in Sportstätte

In Siersdorf (Nordrhein-Westfalen) beschmieren Unbekannte Werbebanden, Auswechselbänke und das Vereinsheim des Fußballvereins SV Siersdorf mit rechtsextremen Symbolen und Parolen. Auch das angrenzende Pfadfinderheim wird beschädigt.

https://www.fupa.net/news/hakenkreuze-ns-parolen-anlage-des-sv-siersdorf-schwer-beschaedigt-3142606

31. Oktober: Rechtsextreme Parolen auf Halloween-Party

In Bergen auf Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) skandieren 50 bis 80 Gäste einer Halloweenparty in einer Gartenanlage rechtsextreme Parolen. Die Polizei ist zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort und versuchte die Party aufzulösen.

https://www.mopo.de/im-norden/meck-pomm/halloween-party-eskaliert-polizei-greift-ein-jugendliche-skandieren-nazi-parolen/

1. November: Rechtsextremer Angriff auf Jugendhaus

In Bargteheide (Schleswig-Holstein) brechen Unbekannte in das Autonome Jugendhaus ein, verwüsten es und beschmieren die Wände mit rechtsextremen Symbolen sowie AfD-Schriftzügen. Die Einrichtung wurde dieses Jahr bereits mehrfach Opfer von Sachbeschädigung, Schmierereien und Brandstiftung.

https://taz.de/Rechter-Angriff-auf-Jugendhaus/!6126204/

1. November: Rechtsextremer Angriff auf Jugendclub

Unbekannte greifen in Lauchhammer (Brandenburg) das Vereinsgelände von „Bunt-Rock e.V.“ und dem „Südclub“ an. Sie zerstören den Briefkasten, durchtrennen Kabel und zerschlagen eine Scheibe. Außerdem werden eine Wand und eine Tür mit rechtsextremen Symbolen beschmiert.

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/11/ermittlungen-angriff-jugendclub-lauchhammer.html

1. November: Hakenkreuz auf Radweg gesprüht

In Iserlohn (Nordrhein-Westfalen) sprühen Unbekannte ein 2×2 Meter großes Hakenkreuz auf einen Radweg. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.ikz-online.de/lokales/iserlohn/article410367536/iserlohn-riesiges-hakenkreuz-auf-dem-radweg-am-stadtbahnhof.html

1. November: Queerfeindliche Beleidigung und Bedrohung

In Hamburg-Rotherbaum beleidigt ein Unbekannter einen Mann vor einem Lokal queerfeindlich und droht ihm mit einem Messer. Als ein Zeuge eingreift, flüchtet der Täter. https://mannschaft.com/a/hamburg-mann-homophob-beleidigt-und-mit-messer-bedroht

1. November: Affenlaute und Hitlergruß bei Fußballspiel

Im Grünwalder Stadion in München demütigen und beleidigen Fans einen Schwarzen Spieler von Energie Cottbus rassistisch, unter anderem mit Affenlauten. Kurze Zeit später zeigt ein anderer Fan von der Tribüne einen Hitlergruß.

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/gruenwalder-stadion-1860-muenchen-cottbus-rassismus-nazigruss-affenlaute-li.3334303

1. November: Rassistischer Übergriff

In Berlin beleidigen Unbekannte den Comedian Tutty Tran rassistisch und greifen ihn körperlich an. Tran macht den Vorfall später öffentlich. https://www.berliner-kurier.de/berlin/du-scheiss-schlitzauge-berliner-comedian-rassistisch-beleidigt-und-verpruegelt-li.10004096

2. November: Rechtsextreme Schmierereien

In Wernberg-Köblitz (Bayern) sprühen Unbekannte Graffitis mit rechtsextremen Codes an eine Garage. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://www.onetz.de/oberpfalz/wernberg-koeblitz/rechtsextreme-schmierereien-wernberg-koeblitz-entdeckt-id5221131.html

2. November: Rechtsextreme Parolen im Bahnhof

In Hamburg skandieren zwei Männer im Eingangsbereich des Hauptbahnhofs rechtsextreme Parolen. Die Bundespolizei nimmt die Personalien der Täter auf.

https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-maenner-rufen-nazi-parolen-am-bahnhof-690720ada6bc3e9242fc986a

3. November: Antisemitische Parolen in Schule

In Berlin-Kreuzberg beleidigt ein Schüler eine Lehrerin und Mitschüler*innen antisemitisch, bedroht und bespuckt sie.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/antisemitische-parolen-in-kreuzberger-schule-jugendlicher-greift-und-spuckt-lehrerin-und-mehrere-schuler-an-14749565.html

3. November: Rassistischer Übergriff

In Meißen (Sachsen) beleidigt ein Unbekannter einen Mann auf offener Straße rassistisch und schlägt ihn. Als das Opfer ein Foto vom Täter machen will, prügelt dieser weiter auf in ein und flüchtet.

https://www.diesachsen.de/meissen-news/60-jaehriger-libyer-in-meissen-geschlagen-und-rassistisch-beleidigt-3071125

4. November: Rassistische Bedrohung mit Axt

In Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) beleidigt ein 42-Jähriger eine Frau rassistisch und bedroht sie. Später bedroht der Täter einen 35-jährigen Mann mit einer Axt und verfolgt ihn.

https://www.tagesschau.de/inland/regional/mecklenburgvorpommern/ludwigslust-mann-bedroht-menschen-mit-axt,mvregioschwerin-1876.html

5. November: Rechtsextreme Parolen

In Bremen-Steintor skandiert eine 40-Jährige rechtsextreme Parolen und bespuckt Passant*innen.

https://www.weser-kurier.de/bremen/bremer-polizei-frau-faellt-durch-sieg-heil-rufe-und-spucken-auf-doc834pe1k6d7513thoxmmm

5. November: Rassistische Beleidigungen nach KZ-Gedenkstätten-Besuch

In Weimar (Thüringen) werden 50 Schüler*innen nach einem Besuch der Buchenwald-Gedenkstätte von einem Paar rassistisch beleidigt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Volksverhetzung.

https://www.thueringer-allgemeine.de/lokales/weimar-und-weimarer-land/article410391523/nach-buchenwald-besuch-schueler-in-weimar-rassistisch-beschimpft.html

5. November: Hakenkreuz-Graffiti

In Hollfeld (Bayern) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz auf eine Straße. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://www.kurier.de/inhalt.illegales-graffito-in-hollfeld-hakenkreuz-mitten-auf-die-strasse-geschmiert.d21541dd-a4dd-4d66-b4d6-9b1e17061716.html

5. November: Hakenkreuze aus menschlichem Blut

In Hanau (Hessen) beschmieren Unbekannte Autos, Hauswände und Briefkästen unter anderem mit Hakenkreuzen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Farbe um menschliches Blut handelt.

https://www.stern.de/news/polizei–mehrere-hakenkreuz-schmierereien-aus-blut-in-hanau-36194010.html