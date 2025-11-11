Hakenkreuze aus menschlichem Blut Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 29. Oktober bis zum 5. November.
29. Oktober: Rassistischer Angriff
In Hamburg-Rotherbaum beleidigt eine bislang unbekannte Person eine 24-Jährige und ihre 32-jährige Begleitung rassistisch. Dann bespuckt die Täterin die 24-Jährige und flüchtet.
https://www.mopo.de/hamburg/polizei/vor-bahnhof-paar-rassistisch-beleidigt-und-bespuckt-polizei-sucht-zeugen/
29. Oktober: Rechtsextreme Schmierereien in Fußgängertunnel
In Marburg (Hessen) sprühen Unbekannte Hakenkreuze und SS-Runen auf den Boden einer Fußgängerunterführung. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.
https://www.op-marburg.de/lokales/marburg-nazi-symbole-auf-weg-gesprueht-4RVYVPT4WFDERPJ2JDQFIIDPPI.html
30. Oktober: Rassistische Beleidigung
In Sauerlach (Bayern) beleidigt ein 59-jähriger Mann einen Supermarktmitarbeiter rassistisch, nachdem dieser ihn wegen eines Hausverbots rausschmeißen wollte.
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/sauerlach-rassismus-supermarkt-mitarbeiter-beleidigung-li.3334423
30. Oktober: Hakenkreuz an Mehrfamilienhaus gesprüht
In Halle (Sachsen-Anhalt) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz an ein Mehrfamilienhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Symbole.
https://www.volksstimme.de/panorama/hakenkreuz-an-mehrfamilienhaus-in-halle-gespruht-4140938
30. Oktober: Hakenkreuz in Autotür geritzt
In Riedstadt (Hessen) ritzen Unbekannte ein Hakenkreuz in die Tür eines abgestellten Fahrzeugs. Der Staatsschutz ermittelt.
https://www.metropoljournal.com/lokales/hessen/36725-riedstadt-hakenkreuz-in-autot%C3%BCr-geritzt-%E2%80%93-staatsschutz-ermittelt.html
30. Oktober: Rechtsextreme Schmierereien
In Dillingen (Baden-Württemberg) sprühen Unbekannte Hakenkreuze und rechtsextreme Parolen an mehrere Hausfassaden.
https://www.schwaebische-post.de/baden-wuerttemberg/heidenheim/rechtsradikale-parolen-in-dillingen-mehrere-gebaeude-beschmiert-94016742.html
31. Oktober: Rassistische Beleidigung
In Nürnberg (Bayern) beleidigen zwei Männer vor einem Kaufhaus zwei junge Frauen rassistisch. Es werden Zeug*innen gesucht.
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/093207/index.html
31. Oktober: Rassistischer Angriff gegen Geflüchtetenunterkunft
Mehrere Jugendliche werfen in Drolshagen (Nordrhein-Westfalen) Feuerwerkskörper durch ein offenes Fenster in eine Geflüchtetenunterkunft. Der Bewohner des angegriffenen Zimmers wird nicht verletzt, der Sachschaden liegt allerdings im vierstelligen Bereich. Während des Angriffs beleidigen die Täter die Bewohner*innen zudem rassistisch.
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/schaden-fluetlingsunterkunft-feuerwerk-drolshagen-100.html
31. Oktober: Rechtsextreme Schmierereien
In Bayreuth (Bayern) schmieren Unbekannte rund um den Röhrensee rechtsextreme Parolen an Infotafeln, Sitzbänke, Mülleimer und Laternen.
https://www.inbayreuth.de/rechtsradikale-parolen-am-roehrensee/cnt-id-ps-1d5a79d5-d34d-483d-95ed-e68a07fc01f6
31. Oktober: Rechtsextremer Vandalismus in Sportstätte
In Siersdorf (Nordrhein-Westfalen) beschmieren Unbekannte Werbebanden, Auswechselbänke und das Vereinsheim des Fußballvereins SV Siersdorf mit rechtsextremen Symbolen und Parolen. Auch das angrenzende Pfadfinderheim wird beschädigt.
https://www.fupa.net/news/hakenkreuze-ns-parolen-anlage-des-sv-siersdorf-schwer-beschaedigt-3142606
31. Oktober: Rechtsextreme Parolen auf Halloween-Party
In Bergen auf Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) skandieren 50 bis 80 Gäste einer Halloweenparty in einer Gartenanlage rechtsextreme Parolen. Die Polizei ist zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort und versuchte die Party aufzulösen.
https://www.mopo.de/im-norden/meck-pomm/halloween-party-eskaliert-polizei-greift-ein-jugendliche-skandieren-nazi-parolen/
1. November: Rechtsextremer Angriff auf Jugendhaus
In Bargteheide (Schleswig-Holstein) brechen Unbekannte in das Autonome Jugendhaus ein, verwüsten es und beschmieren die Wände mit rechtsextremen Symbolen sowie AfD-Schriftzügen. Die Einrichtung wurde dieses Jahr bereits mehrfach Opfer von Sachbeschädigung, Schmierereien und Brandstiftung.
https://taz.de/Rechter-Angriff-auf-Jugendhaus/!6126204/
1. November: Rechtsextremer Angriff auf Jugendclub
Unbekannte greifen in Lauchhammer (Brandenburg) das Vereinsgelände von „Bunt-Rock e.V.“ und dem „Südclub“ an. Sie zerstören den Briefkasten, durchtrennen Kabel und zerschlagen eine Scheibe. Außerdem werden eine Wand und eine Tür mit rechtsextremen Symbolen beschmiert.
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/11/ermittlungen-angriff-jugendclub-lauchhammer.html
1. November: Hakenkreuz auf Radweg gesprüht
In Iserlohn (Nordrhein-Westfalen) sprühen Unbekannte ein 2×2 Meter großes Hakenkreuz auf einen Radweg. Der Staatsschutz ermittelt.
https://www.ikz-online.de/lokales/iserlohn/article410367536/iserlohn-riesiges-hakenkreuz-auf-dem-radweg-am-stadtbahnhof.html
1. November: Queerfeindliche Beleidigung und Bedrohung
In Hamburg-Rotherbaum beleidigt ein Unbekannter einen Mann vor einem Lokal queerfeindlich und droht ihm mit einem Messer. Als ein Zeuge eingreift, flüchtet der Täter. https://mannschaft.com/a/hamburg-mann-homophob-beleidigt-und-mit-messer-bedroht
1. November: Affenlaute und Hitlergruß bei Fußballspiel
Im Grünwalder Stadion in München demütigen und beleidigen Fans einen Schwarzen Spieler von Energie Cottbus rassistisch, unter anderem mit Affenlauten. Kurze Zeit später zeigt ein anderer Fan von der Tribüne einen Hitlergruß.
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/gruenwalder-stadion-1860-muenchen-cottbus-rassismus-nazigruss-affenlaute-li.3334303
1. November: Rassistischer Übergriff
In Berlin beleidigen Unbekannte den Comedian Tutty Tran rassistisch und greifen ihn körperlich an. Tran macht den Vorfall später öffentlich. https://www.berliner-kurier.de/berlin/du-scheiss-schlitzauge-berliner-comedian-rassistisch-beleidigt-und-verpruegelt-li.10004096
2. November: Rechtsextreme Schmierereien
In Wernberg-Köblitz (Bayern) sprühen Unbekannte Graffitis mit rechtsextremen Codes an eine Garage. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.
https://www.onetz.de/oberpfalz/wernberg-koeblitz/rechtsextreme-schmierereien-wernberg-koeblitz-entdeckt-id5221131.html
2. November: Rechtsextreme Parolen im Bahnhof
In Hamburg skandieren zwei Männer im Eingangsbereich des Hauptbahnhofs rechtsextreme Parolen. Die Bundespolizei nimmt die Personalien der Täter auf.
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-maenner-rufen-nazi-parolen-am-bahnhof-690720ada6bc3e9242fc986a
3. November: Antisemitische Parolen in Schule
In Berlin-Kreuzberg beleidigt ein Schüler eine Lehrerin und Mitschüler*innen antisemitisch, bedroht und bespuckt sie.
https://www.tagesspiegel.de/berlin/antisemitische-parolen-in-kreuzberger-schule-jugendlicher-greift-und-spuckt-lehrerin-und-mehrere-schuler-an-14749565.html
3. November: Rassistischer Übergriff
In Meißen (Sachsen) beleidigt ein Unbekannter einen Mann auf offener Straße rassistisch und schlägt ihn. Als das Opfer ein Foto vom Täter machen will, prügelt dieser weiter auf in ein und flüchtet.
https://www.diesachsen.de/meissen-news/60-jaehriger-libyer-in-meissen-geschlagen-und-rassistisch-beleidigt-3071125
4. November: Rassistische Bedrohung mit Axt
In Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) beleidigt ein 42-Jähriger eine Frau rassistisch und bedroht sie. Später bedroht der Täter einen 35-jährigen Mann mit einer Axt und verfolgt ihn.
https://www.tagesschau.de/inland/regional/mecklenburgvorpommern/ludwigslust-mann-bedroht-menschen-mit-axt,mvregioschwerin-1876.html
5. November: Rechtsextreme Parolen
In Bremen-Steintor skandiert eine 40-Jährige rechtsextreme Parolen und bespuckt Passant*innen.
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremer-polizei-frau-faellt-durch-sieg-heil-rufe-und-spucken-auf-doc834pe1k6d7513thoxmmm
5. November: Rassistische Beleidigungen nach KZ-Gedenkstätten-Besuch
In Weimar (Thüringen) werden 50 Schüler*innen nach einem Besuch der Buchenwald-Gedenkstätte von einem Paar rassistisch beleidigt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Volksverhetzung.
https://www.thueringer-allgemeine.de/lokales/weimar-und-weimarer-land/article410391523/nach-buchenwald-besuch-schueler-in-weimar-rassistisch-beschimpft.html
5. November: Hakenkreuz-Graffiti
In Hollfeld (Bayern) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz auf eine Straße. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.
https://www.kurier.de/inhalt.illegales-graffito-in-hollfeld-hakenkreuz-mitten-auf-die-strasse-geschmiert.d21541dd-a4dd-4d66-b4d6-9b1e17061716.html
5. November: Hakenkreuze aus menschlichem Blut
In Hanau (Hessen) beschmieren Unbekannte Autos, Hauswände und Briefkästen unter anderem mit Hakenkreuzen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Farbe um menschliches Blut handelt.
https://www.stern.de/news/polizei–mehrere-hakenkreuz-schmierereien-aus-blut-in-hanau-36194010.html