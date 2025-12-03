CSD-Demo-Karten 2025 Solidarisch vielfältig wie noch nie – auch auf dem Land!

Die CSD-Saison 2025 war ein voller Erfolg. Über 2,3 Millionen Menschen gingen für die Rechte und Sichtbarkeit von queeren Menschen auf die Straße.

Wir blicken zurück auf die CSD-Saison 2025: Über das ganze Jahr hat Volksverpetzer 235 CSDs in der Datenbank gesammelt. Für 202 davon konnte eine Teilnehmendenzahl ermittelt werden – zwischen 70 und über einer Million war alles dabei! Gerade die Angaben für die Großstädte schwanken enorm, doch man kann mit Sicherheit sagen, dass weit über 2,3 Millionen Menschen dieses Jahr auf den CSDs von Köln bis Eisenhüttenstadt und von Flensburg bis Berchtesgaden für die Rechte queerer Menschen demonstrierten.

So viele CSDs wie noch nie zuvor

Laut einer Analyse der Amadeu Antonio Stiftung fanden 2025 in Deutschland so viele CSDs statt wie noch nie zuvor. Während der CSD in den Metropolen regelmäßig Hunderttausende anzieht und damit regelmäßig zu den größten politischen Events des Jahres gehört, steigt also gerade auch in Kleinstädten und sogar im ländlichen Raum die Solidarität. Immer mehr Menschen trotzen an immer mehr Orten den Übergriffen aus dem rechtsextremen Spektrum oder durch fundamentalistisch-religiöse Akteure. Viele gehen gerade jetzt auf die Straße. Ein notwendiges Zeichen des Selbstbewusstseins queerer Menschen und der Solidarität von allen anderen.

Um zu zeigen, wie vielfältig die CSD-Landschaft 2025 war, kommt hier unser großer CSD-Rückblick in Kartenform. Damit wir die Größenverhältnisse halbwegs einhalten können und ihr auch die kleinsten CSDs sehen könnt, ist die Darstellung auf 3 Karten verteilt, gestaffelt nach Anzahl der Teilnehmenden (sonst würdet ihr nur einen sehr großen Kreis von Köln sehen). Die Karten sind interaktiv. Das heißt: Wenn ihr auf die einzelnen Kreise klickt, findet ihr mehr Informationen sowie jeweils eine Quelle für die Zahl der Teilnehmenden:

Außerdem fanden noch viele weitere CSDs statt, von denen wir leider keine Teilnehmendenzahlen ermitteln konnten – falls ihr mehr dazu wisst, schreibt uns gern an redaktion@volksverpetzer.de, dann werden sie noch eingepflegt! Hier eine Übersicht:

10.05.2025 Limburg

17.05.2025 Ravensburg

17.05.2025 Angermünde

31.05.2025 Dresden

07.06.2025 Riesa

07.06.2025 Miltenberg

08.06.2025 Gießen

14.06.2025 Aschaffenburg

14.06.2025 Heidelberg

21.06.2025 Hameln

28.06.2025 Hanau

28.06.2025 Hückelhoven

28.06.2025 Erkrath

28.06.2025 Schleswig

05.07.2025 Falkensee

05.07.2025 Schwäbisch Hall

12.07.2025 Memmingen

12.07.2025 Bad Belzig

12.07.2025 Karlsfeld

19.07.2025 Straubing

26.07.2025 Duisburg

26.07.2025 Ingolstadt

02.08.2025 Nürnberg

02.08.2025 Essen

16.08.2025 Göttingen

16.08.2025 Nierstein

16.08.2025 Pfaffenhofen

13.09.2025 Wuppertal

13.09.2025 Frankfurt (Oder)

13.09.2025 Hofheim

28.09.2025 Mühldorf am Inn

11.10.2025 Norden

25.10.2025 Weimar

