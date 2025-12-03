CSD-Demo-Karten 2025 Solidarisch vielfältig wie noch nie – auch auf dem Land!

Dieser Artikel ist zuerst bei Volksverpetzer erschienen.
Wir blicken zurück auf die CSD-Saison 2025: Über das ganze Jahr hat Volksverpetzer 235 CSDs in der Datenbank gesammelt. Für 202 davon konnte eine Teilnehmendenzahl ermittelt werden – zwischen 70 und über einer Million war alles dabei! Gerade die Angaben für die Großstädte schwanken enorm, doch man kann mit Sicherheit sagen, dass weit über 2,3 Millionen Menschen dieses Jahr auf den CSDs von Köln bis Eisenhüttenstadt und von Flensburg bis Berchtesgaden für die Rechte queerer Menschen demonstrierten.
So viele CSDs wie noch nie zuvor
Laut einer Analyse der Amadeu Antonio Stiftung fanden 2025 in Deutschland so viele CSDs statt wie noch nie zuvor. Während der CSD in den Metropolen regelmäßig Hunderttausende anzieht und damit regelmäßig zu den größten politischen Events des Jahres gehört, steigt also gerade auch in Kleinstädten und sogar im ländlichen Raum die Solidarität. Immer mehr Menschen trotzen an immer mehr Orten den Übergriffen aus dem rechtsextremen Spektrum oder durch fundamentalistisch-religiöse Akteure. Viele gehen gerade jetzt auf die Straße. Ein notwendiges Zeichen des Selbstbewusstseins queerer Menschen und der Solidarität von allen anderen.
Um zu zeigen, wie vielfältig die CSD-Landschaft 2025 war, kommt hier unser großer CSD-Rückblick in Kartenform. Damit wir die Größenverhältnisse halbwegs einhalten können und ihr auch die kleinsten CSDs sehen könnt, ist die Darstellung auf 3 Karten verteilt, gestaffelt nach Anzahl der Teilnehmenden (sonst würdet ihr nur einen sehr großen Kreis von Köln sehen). Die Karten sind interaktiv. Das heißt: Wenn ihr auf die einzelnen Kreise klickt, findet ihr mehr Informationen sowie jeweils eine Quelle für die Zahl der Teilnehmenden:
Außerdem fanden noch viele weitere CSDs statt, von denen wir leider keine Teilnehmendenzahlen ermitteln konnten – falls ihr mehr dazu wisst, schreibt uns gern an redaktion@volksverpetzer.de, dann werden sie noch eingepflegt! Hier eine Übersicht:
10.05.2025 Limburg
17.05.2025 Ravensburg
17.05.2025 Angermünde
31.05.2025 Dresden
07.06.2025 Riesa
07.06.2025 Miltenberg
08.06.2025 Gießen
14.06.2025 Aschaffenburg
14.06.2025 Heidelberg
21.06.2025 Hameln
28.06.2025 Hanau
28.06.2025 Hückelhoven
28.06.2025 Erkrath
28.06.2025 Schleswig
05.07.2025 Falkensee
05.07.2025 Schwäbisch Hall
12.07.2025 Memmingen
12.07.2025 Bad Belzig
12.07.2025 Karlsfeld
19.07.2025 Straubing
26.07.2025 Duisburg
26.07.2025 Ingolstadt
02.08.2025 Nürnberg
02.08.2025 Essen
16.08.2025 Göttingen
16.08.2025 Nierstein
16.08.2025 Pfaffenhofen
13.09.2025 Wuppertal
13.09.2025 Frankfurt (Oder)
13.09.2025 Hofheim
28.09.2025 Mühldorf am Inn
11.10.2025 Norden
25.10.2025 Weimar
