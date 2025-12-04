Hakenkreuz-Anstecker und Waffenfund Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 21. bis zum 25. November.

21.11. 2025: Hitlergruß auf offener Straße



In Bischofsgrün (Bayern) pöbelt ein alkoholisierter 41-jähriger Mann lautstark und zeigt den Hitlergruß. Die Polizei erteilt ihm einen Platzverweis und ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/094253/index.html

21.11.2025: Rabbiner antisemitisch beleidigt

In Hanau (Hessen) beleidigt ein Unbekannter aus einer Gruppe heraus einen 55-jährigen Rabbiner der Jüdischen Gemeinde, der in traditioneller Kleidung unterwegs ist. Die Gemeinde berichtet, dass solche Vorfälle regelmäßig vorkommen. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.juedische-allgemeine.de/politik/rabbiner-antisemitisch-beleidigt/

21.11.2025: Queerfeindlicher Angriff im Park

In Berlin-Kreuzberg attackieren am Freitag sechs Männer einen 33-jährigen Mann, nachdem er eine Frage zu seiner sexuellen Orientierung beantwortet hat. Drei Täter schlagen ihn zu Boden, drei weitere schließen sich an. Zwei Täter schlagen ihn sogar mit einer Bierflasche. Eine Zeugin alarmiert die Polizei, der Mann flieht und erleidet Kopf- und Rumpfverletzungen.

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/berlin-sechs-maenner-attackieren-33-jaehrigen-weil-er-homosexuell-ist-a-4263fea4-7d1c-488c-beba-61ac5905d899?fbclid=PAdGRleAORBgNleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAafZ56qLkk1DQhz9Cgo6UYbJw2vkraIpUZjeWuxqUTgAOpbqnVu_bBy_KiPkQA_aem_GFU4SsW2ekOkMwTCDA_JFg

22.11.2025: Hakenkreuz an queeres Jugendzentrum geklebt

In Gifhorn (Niedersachsen) kleben Unbekannte ein großes Hakenkreuz aus doppelseitigem Klebeband auf die Fensterfront des queeren Jugendzentrums „Spektrum“. Daneben schmieren sie Sprüche wie „Respekt der Heimat“ sowie „Lutscht meinen deutschen Schwanz“. Der Landkreis hisst eine Regenbogenflagge als Zeichen für Vielfalt.

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/angriff-auf-queeres-zentrum-hakenkreuz-auf-fenster-geklebt,aktuellbraunschweig-1272.html

22.11.2025: Rassistischer Übergriff im Linienbus



In Hamburg-Lokstedt beleidigt ein unbekannter Mann am Samstagmorgen in einem Bus der Linie 5 einen 24-jährigen Fahrgast rassistisch und schlägt ihm anschließend gegen den Kopf. Ein 23-jähriger Mitfahrer greift ein und drängt den Täter an einer Haltestelle aus dem Bus. Das Opfer kommt ins Krankenhaus. Der Staatsschutz ermittelt und sucht nach Zeugen.

https://www.mopo.de/hamburg/polizei/rassistische-poebeleien-in-hvv-bus-mann-zeigt-robuste-zivilcourage/#google_vignette

22.11.2025: Hakenkreuz an Schule geschmiert

In Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) sprühen Unbekannte ein 50×50 cm großes Hakenkreuz auf die Fassade einer Schule. Die Polizei ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

https://www.nordkurier.de/regional/schwerin/hakenkreuz-schmiererei-und-feuer-wieder-vandalismus-an-schweriner-schulen-4132686

23.11.2025: Rassistischer Angriff auf offener Straße

In Berlin-Lichtenberg attackieren drei Jugendliche einen 31-Jährigen. Sie beleidigen ihn rassistisch, schlagen und treten ihn. Der Mann erleidet Kopf- und Rippenverletzungen und wird im Krankenhaus behandelt. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/staatsschutz-ermittelt-jugendliche-sollen-mann-in-berlin-lichtenberg-rassistisch-angegriffen-haben-14941784.html

23.11.2025: Angriff auf Parteibüro der Linken

In Essen (Nordrhein-Westfalen) werfen Unbekannte einen Backstein durch die Eingangsscheibe des Parteibüros der Linken. Die Täter fliehen unerkannt. Die Linke ordnet den Angriff einer Serie rechtsextremer Übergriffe in der Stadt zu. Der Staatsschutz ermittelt.

https://essen.t-online.de/region/essen/id_101013858/essen-parteizentrale-der-linken-mit-stein-attackiert.html

24.11.2025: Hakenkreuz-Anstecker und Waffenfund



In Siegen-Geisweid (Nordrhein-Westfalen) eskaliert ein 37-jähriger Mann mit einem Hakenkreuz-Anstecker auf der Mütze im Streit mit einem Sozialarbeiter. Die Polizei wird gerufen, weil der Mann sich aggressiv verhält. Die Polizei kontrolliert ihn und findet einen Elektroschocker und ein Messer. Die Polizei leitet mehrere Strafverfahren gegen ihn ein.

https://www.wp.de/lokales/siegen-und-umland/article410543001/siegen-hakenkreuz-an-der-muetze-waffen-im-gepaeck-fuer-mann-wirdE28098s-ungemuetlich.html

24.11.2025: Rassistischer Angriff auf Kind am Bahnhof

Am Dortmunder Hauptbahnhof (Nordrhein-Westfalen) ignoriert ein betrunkener 46-jähriger Wohnungsloser einen mehrfachen Platzverweis. Er beleidigt die Polizisten mehrfach rassistisch und stößt anschließend einen 9-jährigen türkischen Jungen. Die Polizei nimmt den Mann schließlich fest und entlässt ihn am Folgetag.

https://rundblick-unna.de/2025/11/25/aggressor-am-bahnhof-beleidigt-polizisten-rassistisch-versetzt-kind-einen-stoss-und-ignoriert-saemtliche-platzverweise/

25.11.2025: Queerfeindliche Bedrohung auf offener Straße



In Berlin-Neukölln beleidigt eine Gruppe unbekannter junger Männer eine 26-jährige und eine 30-jährige Frau queerfeindlich, als diese aus einem Auto aussteigen. Die Täter versuchen anschließend, das Fahrzeug zu öffnen und blockieren kurzzeitig die Weiterfahrt. Beim Eintreffen der Polizei flüchten sie. Der Staatsschutz ermittelt wegen queerfeindlicher Beleidigung.

https://www.news.de/lokales/859144945/polizei-einsatz-berlin-neukoelln-kriminalitaet-heute-am-26-11-2025/1/