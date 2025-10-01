Rechtsextreme Randale Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 8. bis zum 29. September.

8. September: Hakenkreuze und Vandalismus bei Aidshilfe

In Hamburg-St. Georg beschädigen Unbekannte das Gebäude der Aidshilfe. Sie reißen Posterrahmen am Eingang sowie Werbeschilder an den Fenstern herunter und ritzen Hakenkreuze darauf. In der Vergangenheit gab es immer wieder verbale Angriffe gegen die Angestellten der Aidshilfe.

https://www.queer.de/detail.php?article_id=55004

9. September: Busfahrer rassistisch beleidigt

In Mainz (Rheinland-Pfalz) beleidigt eine 74-jährige Frau am Dienstagmorgen einen Busfahrer rassistisch, während mehrere Schulkinder den Vorfall beobachten. Der Fahrer macht an einer Endhaltestelle Pause. Als die Seniorin an die Tür klopft, öffnet der Fahrer die hintere Tür, um die Frau einsteigen zu lassen. Daraufhin ruft sie: „Wenn es Ihnen hier nicht passt, dann verlassen Sie mein Land!“ Gegenüber der Polizei erklärt die Frau, sie habe dem Fahrer nur gesagt, dass er nach Hause gehen solle.

https://merkurist.de/mainz/vor-schulkindern-frau-beleidigt-busfahrer-in-mainz-rassistisch_d8SU

9. September: Nazi-Parolen und sexuelle Belästigung

In Kassel (Hessen) ruft ein 46-jähriger Mann vor dem Polizeipräsidium mehrfach die Naziparole „Sieg Heil“. Der Mann wird festgenommen. Die Polizei stellt fest, dass der Täter bereits gesucht wird, weil er wenige Tage zuvor eine 17-Jährige sexuell belästigt hat.

https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/sexualdelikt-und-nazi-parolen-polizei-nimmt-mann-fest-110679772.html

9. September: Jugendliche sprühen NS-Symbole an Schule

Zwei 16- und 17-Jährige sprühen in Grimmen (Mecklenburg-Vorpommern) Hakenkreuze, SS-Runen und polizeifeindliche Parolen auf etwa vier Meter Länge an eine Schule. Ein Zeuge bemerkt die Tat und alarmiert die Polizei. Die Jugendlichen werden gestellt und an ihre Eltern übergeben.

https://www.nordkurier.de/regional/mecklenburg-vorpommern/auf-frischer-tat-ertappt-jugendliche-sollen-ns-symbole-an-schule-gesprueht-haben-3910053

11. September: Rassistische Beleidigung im Supermarkt

In Berlin-Mariendorf beleidigt ein 58-jähriger Mann am Nachmittag mehrere Frauen in einem Lebensmittelgeschäft rassistisch. Als die Filialleitung ein Hausverbot ausspricht, weigert er sich zu gehen. Ein Polizeibeamter weist den Mann hinaus, woraufhin er Widerstand leistet.

https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/2025/pressemitteilung.1597432.php

11. September: Hakenkreuz und SS-Runen geschmiert

In Schwandorf (Bayern) schmieren Unbekannte zwei Hakenkreuze sowie SS-Runen auf eine Lärmschutzwand. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://www.oberpfalz-bote.de/nachrichten/details/hakenkreuz-und-ss-runen-angebracht/

12. September: Rassistische und antisemitische Beleidigungen

In der Mainzer Innenstadt (Rheinland-Pfalz) beschimpft ein 64-jähriger Mann mehrere Passant*innen rassistisch und antisemitisch, darunter einen 69-Jährigen und dessen dreijährigen Enkel. Als die Polizei ihn an einer Bushaltestelle kontrolliert, reagiert der Mann aggressiv und muss in Gewahrsam genommen werden.

https://merkurist.de/mainz/gutenbergplatz-bis-schillerstrasse-rassistisch-und-antisemitisch-mann-laeuft-durch-mainz-und-beleidigt-passanten_qyRU/dS4c

12. September: Mann zeigt Hitlergruß und verletzt Polizistin

In Gera (Thüringen) pöbelt ein 38-Jähriger bei einem Rettungseinsatz Einsatzkräfte an, beleidigt sie und zeigt den Hitlergruß. Er bekommt einen Platzverweis. Als er angesprochen wird, stößt er eine Polizeibeamtin vor die Brust und wird festgenommen.

https://www.otz.de/lokales/gera/article409992471/hitlergruss-gezeigt-und-polizistin-verletzt-38-jaehriger-in-gera-festgenommen.html

12. September: Nazi-Parolen in Straßenbahn

In einer Straßenbahn in Frankfurt am Main (Hessen) ruft ein etwa 50-jähriger Mann Nazi-Parolen und gestikuliert dazu. Die Polizei sucht Zeugen.

https://www.hessenschau.de/panorama/frankfurt-nazi-parolen-in-der-strassenbahn-v1,kurz-tram-nazi-100.html

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/6116897

13. September: Jugendliche rufen NS-Parolen

In Möckern (Sachsen-Anhalt) rufen mehrere Jugendliche auf einem Supermarktparkplatz rassistische und NS-verherrlichende Parolen. Noch am selben Abend findet die Polizei drei 13- bis 16-Jährige, die aufgrund ihrer Kleidung und Äußerungen dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind und übergibt sie an ihre Eltern.

https://www.mz.de/panorama/jugendliche-sollen-in-mockern-ns-parolen-gerufen-haben-4114959

13. September: Rassistische Beleidigung auf dem Supermarktparkplatz

In Prenzlau (Brandenburg) beleidigt ein 38-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Supermarkts einen Kunden rassistisch, während dieser gerade seine Einkäufe ins Auto lädt. Der Täter ist polizeibekannt. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf.

https://www.nordkurier.de/regional/uckermark/rassistische-beleidigung-beim-einkaufen-loest-ermittlungen-aus-3925028

13. September: Zwei Männer zeigen Hitlergruß beim CSD

Am Rande eines Christopher Street Days in Halle (Sachsen-Anhalt) zeigen ein 23-Jähriger und ein 47-Jähriger unabhängig voneinander den Hitlergruß. Beide sind alkoholisiert. Der 47-Jährige leistet Widerstand und beleidigt Polizeibeamte. Die Polizei erteilt beiden einen Platzverweis und leitet Ermittlungsverfahren ein.

https://dubisthalle.de/halle-feiert-friedlichen-csd-mit-grosser-beteiligung-polizei-muss-bei-hitlergruss-und-beleidigungen-eingreifen-rechte-demo-wird-abgesagt

14. September: Rassistischer Angriff am Busbahnhof

An einem Busbahnhof in Templin (Brandenburg) beleidigt ein Unbekannter einen 19-Jährigen rassistisch und schlägt seinen 15-jährigen Begleiter mehrfach mit der Faust. Der Täter flieht anschließend. Nun ermittelt der Staatsschutz.

https://www.moz.de/lokales/schwedt/rassismus-in-templin-jugendlicher-mit-faust-geschlagen-vorfall-auch-in-prenzlau-78313100.html

14. September: Hakenkreuz-Schmierereien an Bushaltestelle

In Niederbösa (Thüringen) sprayen Unbekannte ein Hakenkreuz an eine Bushaltestelle.

https://www.thueringer-allgemeine.de/lokales/kyffhaeuserkreis/article410005451/polizei-ermittelt-nach-hakenkreuz-schmiererei-im-kyffhaeuserkreis.html

14. September: Jugendliche grölen rechte Parolen

In Markkleeberg (Sachsen) ruft eine Gruppe 15- bis 17-Jähriger rassistische und verfassungsfeindliche Parolen durch eine Einfamilienhaussiedlung. Ein Zeuge alarmiert die Polizei, die die Jugendlichen noch vor Ort antrifft. Die Täter erhalten eine Anzeige wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

https://www.lvz.de/lokales/leipzig-lk/markkleeberg/markkleeberg-jugendgruppe-ruft-auslaenderfeindliche-parolen-3NFV7W7WWBDU7BC3KVUDH3P6JA.html

15. September: Jüdisches Paar in U-Bahn beleidigt und geschlagen

In Berlin-Kreuzberg werden eine 25-jährige Frau und ihr 29-jähriger Begleiter in der U-Bahn antisemitisch beleidigt und körperlich attackiert. Zwei 27-Jährige fragen das Paar zunächst nach ihrer jüdischen Herkunft, beleidigen sie daraufhin antisemitisch und schlagen die Frau gegen die Hand sowie den Mann ins Gesicht. Die Polizei nimmt die alkoholisierten Täter*innen fest.

https://www.juedische-allgemeine.de/politik/juedisches-paar-in-u-bahn-geschlagen-und-beleidigt/

15. September: Hakenkreuz-Schmierereien an Schule

In Leipzig (Sachsen) schmieren Unbekannte Hakenkreuze und andere verfassungsfeindliche Codes an die Hauswand einer Schule. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Erst Anfang September ereignete sich ein ähnlicher Vorfall an einer Leipziger Sporthalle.

https://www.lvz.de/lokales/leipzig/leipzig-unbekannte-schmieren-hakenkreuze-an-schule-in-engelsdorf-GO2YHIHXPFAL3NT5RCPCXQTB4M.html

15. September: Antisemitischer Gewaltexzess beim Fußballspiel

In Köln (Nordrhein-Westfalen) werden Spieler von TuS Makkabi Köln während und nach einem Spiel gegen Nippes 78 II massiv antisemitisch beleidigt und körperlich attackiert. Zwei Spieler werden angespuckt, andere geschlagen, gewürgt und an den Haaren gezogen. Ein Zuschauer soll einem Spieler ins Gesicht geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft Köln sowie das Sportgericht des Fußball-Verbandes Mittelrhein werden informiert, Strafanzeigen gestellt.

https://www.welt.de/sport/fussball/article68cb21bfdab7b8510937aed7/tus-makkabi-koeln-spieler-bespuckt-und-geschlagen-antisemitismus-eklat-in-der-kreisliga.html

18. September: Antisemitisches Schild erinnert an NS-Zeit

In Flensburg (Schleswig-Holstein) sorgt ein Schaufensterschild mit der Aufschrift „Juden haben hier Hausverbot“ für Empörung. Der Ladeninhaber, ein 60-jähriger Mann, rechtfertigt die Aktion mit den Angriffen in Israel. Mehrere Anzeigen wegen Volksverhetzung werden erstattet und sowohl Politik als auch Stadtverwaltung verurteilen die Aktion scharf.

https://www.juedische-allgemeine.de/politik/antisemitisches-schild-loest-empoerung-aus/

18. September: Mann bedroht Reisende mit Hitlergruß und Messer

Am Hauptbahnhof in Hannover (Niedersachsen) zeigt ein 28-jähriger Mann mehrfach den Hitlergruß, belästigt Passant*innen und zieht ein Messer. Damit geht er auf Passant*innen und später die Polizei los.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/6120832

18. September: Jugendliche rassistisch beleidigt und mit Messer bedroht

In Bremen-Vegesack beleidigt ein 72-jähriger Mann mehrere Kinder und Jugendliche rassistisch in einem Kiosk und zieht ein Messer. Die alarmierte Polizei überwältigt den Mann, der in einem Rucksack zwei Küchenmesser bei sich hatte. Gegen ihn werden Strafanzeigen wegen Volksverhetzung und Bedrohung erstattet.

https://www.weser-kurier.de/bremen/stadtteil-vegesack/vegesack-jugendliche-rassistisch-beleidigt-und-mit-messer-bedroht-doc82gipgccuza18ldxfck4

19. September: Bahnpinkler zeigt Hitlergruß

In Leipzig (Sachsen) pöbelt ein 52-jähriger Mann in der Mitteldeutschen Regio Bahn gegen Reisende, uriniert im Zug und zeigt mehrfach den Hitlergruß. Als Bundespolizisten eingreifen, beleidigt er sie, leistet Widerstand und wird des Zugs verwiesen.

https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-mann-zeigt-hitlergruss-und-greift-polizisten-an-68d154c56199625f8c0f97be#fromWall

20. September: Betrunken abgehitlert

In Hamburg zeigt ein 49-jähriger Mann in einem vollen Regionalzug mehrfach den Hitlergruß und ruft laut „Sieg Heil“. Bundespolizisten stellen den schwer alkoholisierten Tatverdächtigen am Hauptbahnhof, leiten ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein und erteilen einen Platzverweis.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/6121772

20. September: Rechtsextreme eskalieren beim CSD

In Döbeln (Sachsen) feiern rund 720 Menschen den Christopher Street Day, während etwa 90 Personen an einer rechtsextremen Gegenveranstaltung teilnehmen. Die Polizei registriert insgesamt sieben Straftaten, darunter einen Hitlergruß, eines 41-Jährigen, Verdacht auf Volksverhetzung durch abgespielte Lieder, eine Körperverletzung an einem 17-Jährigen sowie Beleidigungen und Sachbeschädigungen.

https://www.rnd.de/politik/csd-in-doebeln-mann-zeigt-hitlergruss-aus-fenster-polizei-ermittelt-B6ROSQUW6VJR7MW3VI7CAH4L6Q.html

21. September: Alle Jahre wieder: Hitlergruß auf dem Oktoberfest

Auf dem Oktoberfest zeigt ein 25-jähriger italienischer Tourist in einem Festzelt den Hitlergruß. Die Polizei leitet ein Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

https://www.zeit.de/news/2025-09/21/hitlergruss-und-belaestigungen-auf-der-wiesn

21. September: Gehweg mit Hakenkreuzen gepflastert

In Görlitz (Sachsen) kleben Unbekannte zwei große Hakenkreuze auf Gehwege – eines 60×60 cm in der Melanchthonstraße, ein weiteres 55×55 cm in der Nähe – und bringen an einem Schulgebäude Plakate der rechtsextremen Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ an. Die Polizei entfernt die Symbole und Plakate.

https://www.sueddeutsche.de/panorama/extremismus-unbekannte-kleben-hakenkreuze-auf-goerlitzer-gehwege-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-250921-930-65857

22. September: Aggressiver Rassist will, dass Bus vom rechten Weg abkommt

In Jena (Thüringen) greift ein 47-jähriger Mann während einer nächtlichen Busfahrt den Fahrer an, nachdem dieser sich weigert, von der Route abzuweichen. Der Täter beleidigt den Fahrer rassistisch, schlägt ihn auf den Hinterkopf und attackiert einen eingreifenden Zeugen. Zudem wird eine Scheibe des Busses zerstört.

https://www.otz.de/lokales/jena/article410056169/fahrerflucht-in-jena-und-dann-auch-noch-berauscht.html

24. September: Polizist rassistisch beleidigt

In Braunschweig (Niedersachsen) beleidigt ein 24-jähriger Fußballfan in einer Kneipe einen Polizisten rassistisch. Zudem soll er weitere volksverhetzende Parolen gerufen haben. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

https://newsflash24.de/blaulicht/niedersachsen/braunschweig-volksverhetzung-und-rassistische-beleidigung/#google_vignette

25. September: Restaurant schließt israelische Gäste aus

In Fürth (Bayern) hängt ein Restaurant-Aushang, der „israelische Bürger“ vom Lokal ausschließt. Ein Schild, das an 1933 erinnert. Der Betreiber entfernt das Plakat nach wenigen Stunden.Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Diskriminierung.

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2025-09/fuerther-restaurant-schliesst-israelis-aus

25. September: Antisemitische und rechtsextreme Parolen stören Schweigemarsch

In Regensburg (Bayern) ruft ein 59-jähriger Mann während eines Schweigemarsches lautstark antisemitische Parolen und stört damit die Teilnehmer:innen massiv. Die Polizei greift ein, stoppt den Störer und leitet Ermittlungen wegen Volksverhetzung ein.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/091299/index.html

25. September: 1,5 Kilometer antisemitischer Hass

In Bonn-Vilich (Nordrhein-Westfalen) sprühen Unbekannte über eineinhalb Kilometer antisemitische Parolen wie „Israel is a Jewish criminal organisation!“ und „Besatzer raus aus Deutschland und Palästina! Fuck the JewSA!“ auf den Fahrradweg der B56. Polizei und Stadtreinigung entfernen die Symbole, der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung.

https://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/bonn/unbekannte-spruehen-antisemitische-parolen-entlang-b56-1115331

25. September: Rechtsextreme Parolen auf NS-Erinnerungsort

Am Bahnhof in Pinneberg (Schleswig-Holstein) beschmieren Unbekannte ein Mahnmal-Banner an einem Erinnerungsort, der an den Nationalsozialismus erinnert, mit rechtsextremen Parolen wie „Verpisst Euch Rotfront“ und mehreren SS-Runen.

https://www.shz.de/lokales/pinneberg-schenefeld/artikel/am-pinneberger-bahnhof-rechtsextreme-parolen-auf-mahnmal-banner-49330791

25. September: Abhitlern am Bahnhof

In Pegnitz (Bayern) zeigt ein Unbekannter am Bahnhof mehrfach den Hitlergruß. Passant:innen alarmieren die Polizei, die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufnimmt.

https://www.onetz.de/oberpfalz/pegnitz/unbekannter-zeigt-hitlergruss-pegnitz-id5195817.html

26. September: Fahrgast im Bus ins Gesicht geschlagen und rassistisch beleidigt

In Baden-Baden (Baden-Württemberg) beleidigt ein 41-jähriger Mann einen 43-jährigen Fahrgast in einem Linienbus rassistisch. Anschließend schlägt er ihm massiv ins Gesicht, sodass der Mann verletzt wird. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

https://bnn.de/mittelbaden/baden-baden/fahrgast-in-baden-baden-im-bus-verletzt-und-fremdenfeindlich-beleidigt

26. September: Antisemitischer Angriff in Straßenbahn

In Erfurt (Thüringen) greift ein Unbekannter einen 24-jährigen Fahrgast an, nachdem er eine Kette mit Davidstern gesehen hat. Der Täter versucht, den Mann aus der Bahn zu ziehen, tritt mehrfach gegen seinen Körper und bedroht ihn später erneut, bevor er flüchtet. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts einer antisemitischen Straftat.

https://www.zeit.de/news/2025-09/26/mutmasslicher-antisemitischer-angriff-in-erfurter-strassenbahn

26. September: Antisemitisches Hakenkreuz auf Bauzaun

In Darmstadt (Hessen) wurde auf der Sichtschutzplane eines Bauzauns in der Bleichstraße ein Hakenkreuz entdeckt, unweit der Gedenktafel für die Synagoge der orthodoxen jüdischen Gemeinde. Der Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Schmierereien ein, bei denen bereits zuvor die Gedenktafel und der Granitboden mit Hakenkreuzen und Parolen wie „Free Palestine“ beschmiert wurden.

https://www.main-spitze.de/lokales/darmstadt/unbekannte-spruehen-hakenkreuz-an-bauzaun-5022199

26. September: Rechtsextremer Angriff mit säureartiger Flüssigkeit

In Leisnig (Sachsen) wurde ein 19-Jähriger am späten Abend aus einem Auto heraus mit einer bislang unbekannten, säureartigen Flüssigkeit bespritzt und im Gesicht verletzt. In dem dunklen Pkw, vermutlich ein BMW mit Döbelner Kennzeichen, saßen drei Personen, aus dem Fahrzeug wurden zudem Rufe gegen die politische Linke geäußert.

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/chemnitz/doebeln-rochlitz/leisnig-angriff-linke-aetzende-flussigkeit-100.html

27. September: Einbruch in Schule, Tafel mit Hakenkreuz beschmiert

In Darmstadt (Hessen) brachen Unbekannte in eine Schule im Evreuxring ein, beschädigten eine elektronische Tafel und einen Overhead-Projektor und hinterließen ein Hakenkreuz an einer Schultafel. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6127263

27. September: Rassistische Beleidigungen im Supermarkt eskalieren

In Neutraubling (Bayern) beleidigt ein 69-jähriger Mann einen geparkten Lastwagenfahrer rassistisch, unter anderem mit dem N-Wort und als „Affe“. Selbst im Beisein der Polizei zeigt er keine Einsicht.

https://www.idowa.de/regionen/woerth-und-regensburg/landkreis-regensburg/rassistische-beleidigung-in-neutraubling-polizei-ermittelt-gegen-mann-art-357989

27. September: Mutter und Kind muslimfeindlich bedroht und beleidigt

In Gummersbach (Nordrhein-Westfalen) ruft ein 34-jähriger Mann auf offener Straße lautstark islamfeindliche Parolen und zeigt mehrfach den Hitlergruß. Passant:innen alarmieren die Polizei, die den Mann festnimmt.

https://www.zeit.de/news/2025-09/27/mann-ruft-islamfeindliche-parolen-und-zeigt-hitlergruss

28. September: Antisemitische Puppe stachelt zur Gewalt an

In Passau (Bayern) hängt an der Ortspitze eine Puppe mit einem Davidstern auf der Brust. Passant*innen alarmieren die Polizei, die von einer antisemitischen Motivation ausgeht. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.pnp.de/lokales/stadt-passau/puppe-an-der-ortspitze-soll-antisemitisch-gewesen-sein-19572278

28. September: Queerfeindlicher Angriff auf schwules Anti-Gewalt-Projekt

In Berlin-Schöneberg (Berlin) wurde am frühen Morgen die Fensterscheibe des Anti-Gewalt-Projekts Maneo in der Bülowstraße mit einem Stein beschädigt. Eine Zeugin hörte gegen 6.30 Uhr ein Klirren und sah drei Personen flüchten. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2025/09/berlin-schoeneberg-fenster-angriff-maneo.html

29. September: Nazi-Parole am Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof in Regensburg (Bayern) ruft ein 45-jähriger Mann lautstark eine Nazi-Parole, belästigt Passant*innen und macht auch sonst aus seiner rechtsextremen Gesinnung keinen Hehl.

https://www.idowa.de/regionen/woerth-und-regensburg/regensburg/45-jaehriger-ruft-nazi-parole-am-regensburger-hauptbahnhof-art-357436

29. September: Mann zeigt Hitlergruß und bedroht Polizei

Am Hauptbahnhof in Essen (Nordrhein-Westfalen) zeigt ein 39-jähriger Mann mehrfach den Hitlergruß und bedroht die Polizei mit Gegenständen.

https://www.t-online.de/region/essen/id_100921258/essener-hauptbahnhof-mann-zeigt-hitlergruss-und-droht-der-polizei-mit-video.html

29. September: Hitlergruß auf der Kirmes

In Ermetheis (Hessen) zeigen fünf Männer (22–42) und eine 19-jährige Frau während einer Kirmes mehrfach den Hitlergruß und rufen volksverhetzende Parolen. Nach der Flucht werden sie von der Polizei festgenommen.

https://www.hna.de/lokales/fritzlar-homberg/niedenstein-ort106215/hitlergruss-auf-der-kirmes-sechs-menschen-in-ermetheis-festgenommen-93960390.html

29. September: Rechtsextreme Randale auf Volksfest

In Weiden (Bayern) randaliert ein 34-jähriger Mann auf dem Volksfest, verweigert den Platzverweis, pöbelt Passant*innen an, zeigt mehrfach den Hitlergruß und beleidigt auf dem Weg zur Wache Polizeibeamte. Ein Alkoholtest ergibt über 2 Promille.

https://www.onetz.de/deutschland-welt/weiden-oberpfalz/34-jaehriger-randaliert-volksfest-weiden-id5191323.html

29. September: 13-Jähriger ritzt Hakenkreuze in Autos

Im südhessischen Viernheim (Hessen) ritzt ein 13-jähriger Junge mehrere Hakenkreuze in parkende Autos. Nach seiner Tour wird er von einem Passanten gestellt und den Erziehungsberechtigten übergeben.

https://www.zeit.de/news/2025-09/29/13-jaehriger-soll-hakenkreuze-in-autos-geritzt-haben