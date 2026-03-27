Versteckte Botschaften Wie Rechtsextreme Emojis als Codes nutzen

Blitz, Milchglas oder Tür: Was nach Alltagssymbolen aussieht, kann Teil einer rechtsextremen Codesprache sein. Eine Übersicht über versteckte Botschaften im Netz.

Emojis können Codes sein. Doch was bedeuten sie? (Quelle: canva)

Gerade auf Plattformen wie Telegram, WhatsApp, TikTok, Instagram oder X sind Emojis längst Teil einer digitalen Symbolsprache für Rechtsextreme und andere Menschenfeinde geworden. Sie funktionieren auch als eine Art visuelle Abkürzung für politische Botschaften, oft so codiert, dass Außenstehende sie kaum verstehen, auch, weil ihre Bedeutung ständig im Wandel ist. Wer weiß schon, dass das Tür-Emoji eine Dog Whistle für die Leugnung des Holocausts ist?

Emojis als „Dogwhistles“

Dogwhistles (zu Deutsch „Hundepfeifen“) sind eine Form der Kommunikation, bei der Botschaften, Codes oder Symbole verwendet werden, die nur von einer bestimmten Zielgruppe verstanden werden, während sie für die breite Öffentlichkeit harmlos oder unverständlich erscheinen.

Emojis sind offensichtlich nicht per se problematisch. Sie wurden nicht entworfen, um menschenfeindliche Inhalte zu normalisieren. Die Verbreitung eines Hakenkreuz-Memes könnte allerdings zu einer schmerzhaften Strafe führen. Deswegen weichen Rechtsextreme etwa gerne auf ein rotes Kreuz als Hakenkreuz-Ersatz aus.

Es sind beliebte Strategien in der rechtsextremen Szene, um mit Andeutungen zu kommunizieren und so Inhalte zu vermitteln, ohne dass sich das Gemeinte im Wortlaut konkret und zitierbar widerspiegelt. Besonders für Eingeweihte ist eindeutig, was gemeint ist; doch bei Kritik von außen kann auf die reine Formulierung verwiesen werden. So wird aus dem Milchglas-Emoji ein Zeichen für die Überlegenheit der weißen „Rasse“.

Diese Strategie hat mehrere Vorteile für die rechtsextreme Szene: Inhalte wirken weniger offen ideologisch, lassen sich leichter verbreiten und sind schwerer zu moderieren. Gleichzeitig ermöglichen sie eine Art Erkennungssystem innerhalb der Szene. Wer die Codes versteht, erkennt schnell Gleichgesinnte.

Häufig genutzte rechtsextreme Emoji-Codes

Viele Emojis erhalten ihre politische Bedeutung erst durch den Kontext, in dem sie verwendet werden. In bestimmten Kombinationen oder Szenen können sie jedoch klare ideologische Signale senden. Hier eine kleine Auflistung:

⚡⚡Blitze

Wird häufig als Anspielung auf die SS-Runen genutzt. Zwei Blitze nebeneinander (⚡⚡) können eine codierte Darstellung der SS sein.

🥛 Milchglas

In rechtsextremen Onlinekampagnen steht Milch für angebliche „weiße Überlegenheit“.

✈️ Flugzeug

Das Flugzeug-Emoji dient der rassistischen Forderung nach „Remigration“, der Deportation von Menschen mit und ohne Staatsbürgerschaft.

👌 OK

Das OK-Emoji wird von Rechtsextremen für den rassistischen „White-Power“-Gruß verwendet.

❌ Kreuz

Das Kreuz-Emoji wird als Dogwhistle für das Hakenkreuz genutzt genutzt.

🌲 Baum

Das Baum-Emoji dient als Dogwhistle für die Blut-und-Boden-Ideologie und findet besonders bei rechtsextremen Umweltbewegungen Verwendung.

💚⚔ Grünes Herz und Schwert

Ein grünes Herz in Kombination mit einem Schwert-Emoji wird zum Verweis auf die rechtsextreme Partei „III. Weg” verwendet.

🙋‍♂️ Winkende Person

Der winkende Emoji dient als Dogwhistle für den Hitlergruß.

💙 Blaues Herz

Das blaue Herz-Emoji verweist auf Sympathie mit der AfD.

🧃 Saftpackung

Das Saft-Emoji (engl. juice) dient als antisemitische Dogwhistle für Jüdinnen*Juden (engl. jews).

🖋️ Kugelschreiber

Das Kugelschreiber-Emoji wird von Antisemit*innen zur Holocaustleugnung genutzt. Es bezieht sich auf die Verschwörungserzählung, dass die Tagebücher von Anne Frank gefälscht worden seien. Forschende hatten mit Kugelschreiber Notizen hinterlassen, die von Verschwörungsideolog*innen fehlgedeutet wurden.

🚪 Holztür

Das Tür-Emoji ist ein antisemitisches Dogwhistle für Holocaustleugnung. Es steht für eine Verschwörungserzählung, die besagt, dass die Türen der Gaskammern in Auschwitz aus Holz gewesen seien. Eine Holztür hätte weder das Gas, noch die Menschen im Raum gehalten, so die Erzählung.

🧛‍♂️ Vampier

Das Vampir-Emoji verweist auf die antisemitische Verschwörungserzählung der Ritualmordslegende.

🚿 Duschkopf

Das Duschkopf-Emoji wird von Rechtsextremen zur Verharmlosung der Shoah verwendet und verweist auf die Vergasung von Jüdinnen*Juden.

✌️ Victory-Finger

Das Victory-Emoji ist ein Verweis auf „nur zwei“ und die damit einhergehende transfeindliche Vorstellung von lediglich zwei Geschlechtern.

🥝 Kiwi

Das Kiwi-Emoji wird als Symbol der Transfeindlichkeit genutzt. Laut einer Verschwörungserzählung soll die Frucht Zweigeschlechtlichkeit beweisen.

🐑 Schaf

Das Schaf-Emoji verweist auf den Begriff „Schlafschaf“, das „aufwachen“ muss, weil es auf die „Lügenpresse“ hört und den „Altparteien“ vertraut. Es wird vor allem von Querdenker*innen und anderen verschwörungsideologischen Gruppierungen verwendet.

🎱🎱88

Die 88 zum Beispiel in Billiardkugel-Emojis verweist auf den Zahlencode für „Heil Hitler“.

⚫⚪🔴 Schwarz-weiß-rote Kugeln

Die Farben schwarz-weiß-rot in Kugel- oder Herz-Emojis werden von Rechtsextremen zum Verweis auf die Flagge des Deutschen Reiches verwendet.

