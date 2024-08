Digitalreport 2024-2 So entwickelt sich die Telegramszene in Sachsen

Über Jahre haben Rechtsextreme auf Telegram Abonnent*innen gesammelt. Mittlerweile konsolidiert sich diese Social-Media-Macht und wird gezielt für Mobilisierungen genutzt.

Zentraler Bestandteil des EFBI Digital Reports ist unser fortlaufendes Monitoring der extremen Rechten. Hierzu analysieren wir seit über zwei Jahren Dynamiken und Inhalte ausgewählter sächsischer Gruppen und Kanäle mit antidemokratischen Inhalten auf Telegram sowie anderen sozialen Plattformen. Telegram stellte sich insbesondere für die Protestmobilisierung gegen die Corona-Maßnahmen als beliebtes Instrument heraus bzw. wurde in dieser Zeit von Akteuren des extrem rechten oder verschwörungsideologischen Spektrums aufgegriffen. Wenngleich andere soziale Plattformen wie z.B. TikTok an Bedeutung für antidemokratische Bewegungen gewinnen und ältere Plattformen wie Facebook immer noch eine Relevanz aufweisen, ist Telegram doch ein guter Zugang für unsere Untersuchungen. Insbesondere für die Kommunalwahl in Sachsen nutzten die Freien Sachsen, welche ihre Informationsstruktur zunächst fast ausschließlich auf Telegram aufbauten, ihre Kanäle aktiv für den Wahlkampf.

Veränderungen im Datenbestand

Wie in jeder Ausgabe betrachten wir zunächst, welche Gruppen und Kanäle weiterhin erreichbar und ob neue hinzugekommen sind. Dazu nutzen wir ein teilautomatisiertes Suchverfahren, welches Namen von sächsischen Ortschaften und Regionen in die Telegram-Suchfunktion eingibt und die Ergebnisse mit bereits bekannten Gruppen und Kanälen abgleicht. Unbekannte Gruppen und Kanäle werden nach extrem rechten Inhalten oder Verschwörungserzählungen durchsucht und, sollten derlei Inhalte gefunden werden, entsprechend kategorisiert sowie der Datenbank hinzugefügt.

Überraschend ist, dass der Kanal des Jugendblock Bautzen nicht mehr abrufbar ist und vermutlich gelöscht wurde. Zuletzt war diese Gruppierung bei Protesten im Raum Bautzen sehr präsent. Sie stand in einem engen Verhältnis zu dem Bautzener Medienkollektiv Balaclava Graphics. Im Dezember 2023 wies der Kanal etwa 300 Abonnements auf. Mitte Februar wurde in unserem Sample ein Video des Jugendblock Bautzen geteilt, welches für das jährliche extrem rechte Event Dresden Gedenken mobilisierte. Kurz darauf sorgte ein Video vom 19. Februar 2024 des YouTubers und AfD-Mitglieds Weichreite TV für Aufsehen, in dem dieser beim Streamen einer Demonstration in Bautzen von Teilnehmern aus dem Jugendblock Bautzen sowie dem Kopf hinter Balaclava Graphics – Benjamin Moses – aufgefordert wurde, diese nicht zu filmen. Danach gab es keine weitere Aktivität des Kanals, auch bei Balaclava Graphics findet der Jugendblock Bautzen keine weitere Erwähnung.

Im Bereich Corona-Protest sind zwei Gruppen der „Freiheitsboten“ (Nordsachsen, zum 30.11.2023 noch 309 Abonnements, und Niesky) sowie die Gruppe „Waldheim gegen Impfpflicht“ (30.11.2023: 272 Abonnements) nicht mehr abrufbar. Auch zwei Kanäle, die wir zuletzt als Neuzugänge vorgestellt hatten, sind nicht mehr abrufbar: Die Gruppe „Patrioten Zwickau“ war im Reichsbürger-Milieu angesiedelt und die Gruppe „Widerstand Eilenburg“ dokumentierte Protestaktionen im Raum Eilenburg, die in ihrer Ästhetik an die Identitäre Bewegung erinnerten. Beide Kanäle wiesen zuletzt Abonnements im zweistelligen Bereich auf. Der Kanal „Unser Eilenburg!“ scheint außerdem alle Weiterleitungen von „Widerstand Eilenburg“ gelöscht zu haben und zeigt nun Informationen zum Kommunalwahlkampf der Freien Sachsen rund um die Eilenburger Kandidaten Paul Rzehaczek und Uwe Jahn.

Unter den Neuzugängen sticht besonders der Kanal der „Elbland Revolte“, dem Dresdner Ableger der Jungen Nationalisten (JN), hervor. Der Kanal besteht seit dem 23. Mai 2024 und weist bereits 1.032 Abonnements auf (Stand: 24.06.2024). Im Juni 2024 erlangte die Gruppierung überregionale Bekanntheit, da einige Mitglieder mutmaßlich am Überfall auf den SPD-Politiker Matthias Ecke beteiligt gewesen sein sollen. Im Gegenzug wurde auf dem der Identitären Bewegung zuzurechnenden Kanal der Werra Elbflorenz seit dem 5. Januar 2024 nichts mehr gepostet.

Ein weiterer Neuzugang im Sample, aber schon länger auf der Plattform aktiv ist der Kanal von Marc Sturm, welcher dem Reichsbürgermilieu nahesteht und auf den Bautzener Protesten gegen die Corona-Maßnahmen aktiv war. Sturm betreibt seinen Kanal bereits seit Ende Oktober 2020 und zählt mittlerweile 5.628 Follower*innen (Stand: 25.05.2024). Neu im Sample ist auch der Kanal von Alena Dirksen, die (ehemalige) Wirtin eines Restaurants in Mittweida erlangte im Oktober 2022 Bekanntheit durch ein TikTok-Video, in dem sie Putin bat, Dresden zu bombardieren. Dirksen ist auf allen etablierten Social-Media-Plattformen vertreten und bespielt diese regelmäßig mit pro-russischen Inhalten. Ihr Telegram-Kanal existiert seit Februar 2023 und hat 471 Follower*innen (Stand: 26.06.2024). Im November 2023 nahm sie als Teil einer Delegation aus dem Umfeld der Freien Sachsen an einer Russlandreise teil, welche in der Duma von Maria Butina betreut wurde. Butina wurde in den USA wegen Spionage zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und macht seit 2021 Karriere in Putins Partei Vereinigtes Russland.

Seit Bekanntwerden der Kommunalwahl-Kandidatur diverser ehemaliger NPD-Kader aus Leisnig für die Freien Sachsen existiert auch ein entsprechender Ableger auf Telegram, den wir unserem Sample hinzugefügt haben. Ebenso haben wir den Telegram-Kanal von Sanny Kujaths Bücher-Antiquariat im Sample aufgenommen. Kujath fiel bereits in jungen Jahren als Kader der extremen Rechten auf und trat bei den sächsischen Kommunalwahlen ebenfalls für die Freien Sachsen an. Auf dem Telegram-Kanal bietet er unter anderem Bücher von Göring und Goebbels an. Die extrem rechte Kleinstpartei Der III. Weg verfügt seit Februar diesen Jahres über einen weiteren sächsischen Telegram Kanal für die Region Ostsachsen, welcher aktuell 189 Follower*innen zählt (Stand: 25.06.2024).

Inhaltlich überschneidet sich der Kanal stark mit dem Kanal „Jugend Oberlausitz“, welcher ebenfalls zu Der III. Weg gehört. Seit Anfang des Jahres existiert der Telegram-Kanal „Phoenix Rising“, welcher aus dem Umfeld von Balaclava Graphics stammt. Der Betreiber teilhauptsächlich mit Hilfe von KI-Tools für Propagandazwecke erstellte Bilder. Dieses Vorgehen kann auch bei anderen Akteuren der extremen Rechten wie Wilhelm Kachel oder dem Filmkunstkollektiv beobachtet werden und reicht bis in den Wahlkampf der AfD.

Aktuell versucht die extreme Rechte mit sogenannten Active Clubs auf sich aufmerksam zu machen. Unter diesem neuen Label versuchen Akteure, eine schon ältere Strategie der extremen Rechten einheitlich und parteiübergreifend zu bündeln. Im Grunde handelt es sich um gemeinschaftliche Aktivitäten im Bereich Kampfsport, Kraftsport, Wandern und Indoktrination. Durch einheitliches Auftreten und entsprechende Außenwirkung auf sozialen Plattformen soll die Attraktivität der extremen Rechten für Jugendliche gesteigert werden.

Die Auftritte werben mit bekannten Motiven wie überhöhter Männlichkeit, Unterordnung des Individuums im Kollektiv und der Betonung von körperlicher Ertüchtigung. Das Konzept der Active Clubs geht auf die WhiteSupremacy-Bewegung in den USA zurück und wurde Ende Dezember 2020 von deren Vertreter Robert Rundo vorgestellt. In Deutschland erschien kürzlich im neonazistischen Magazin „N.S. Heute“ ein Artikel von Patrick Schröder über Active Clubs als neue Strategie der extremen Rechten in Deutschland. Patrick Schröder steht hinter dem extrem rechten Medienportal FSN – The Revolution und war viele Jahre in der NPD und der freien Kameradschaftsszene aktiv. Er betreibt seit geraumer Zeit zusammen mit Benjamin Moses (Balaclava Graphics) einen Podcast. Am 1. Juni stellte Schröder das Konzept in einem Vortrag mit dem Titel „Neue Wege im Bereich Kontrakultur/Aktivismus“ in Ostsachsen vor, die Veranstaltung wurde über Balaclava Graphics beworben. Aktuell existieren 12 Telegram-Kanäle zu deutschen Active Clubs, zwei davon in Sachsen für das Westerzgebirge (184 Abonnements, Stand: 25.06.2024) und für Leipzig (51 Abonnements, Stand: 25.06.2024). Die meisten deutschen Telegram-Kanäle der Active Clubs wurden Ende April 2024 erstellt und zeigen überwiegend gegenseitige Weiterleitungen.

Am 25. Juni 2024 wurde außerdem die online Rechtsrock-Radioshow FSNRadio wiederbelebt, hieran wirken Schröder, Moses und ein nicht näher benannter Phönix mit, hinter dem sich der Betreiber des Telegram-Kanals „Phönix Rising“ verbergen könnte.

Neben der Bürgerinitiative „Zukunft (H)erzgebirge“, welche Verbindungen zu den Freien Sachsen aufweist, können wir weitere neue Telegram-Kanäle aus dem Erzgebirge feststellen, die mit Falschinformationen zu Windkraft, Klimawandel und auch Verschwörungserzählungen gespickt sind und sich gegen die Errichtung von Windparks in Sachsen aussprechen: „Erzgebirge Windkraftfrei“ und „Gegenwind – Windpark Drebach“. Wenn auch die Kanäle Follower*innenzahlen im niedrigen dreistelligen Bereich aufweisen, gibt es insbesondere im Erzgebirge einen spürbaren Widerstand gegen Windkraftanalagen. Das Thema wurde vor allem auch durch AfD und die Freien Sachsen (auf Wahlplakaten) im Kommunalwahlkampf aufgegriffen.

Zugewinne und Verluste

Seit dem letzten Report haben sich die Follower*innenzahlen bei allen Gruppen und Kanälen verändert. Diese Dynamiken lassen Rückschlüsse auf die Aktivität und Attraktivität der verschiedenen Akteure in unserem Sample zu. Hier stellen wir kurz die Top 10 der Verluste und Zugewinne vor. Bei den Verlusten (Abb. 1) fällt sofort der massive Rückgang beim Hauptkanal der Freien Sachsen auf. Nachdem wir den Kanal bis Anfang 2023 auf den oberen Plätzen der Zugewinne verzeichnen konnten, stagnierte die Anzahl an Follower*innen anschließend bei etwa 150.000. Zuletzt zeichnete sich bereits ein leichter Verlust beim Kanal der Freien Sachsen ab, welcher sich insbesondere während der Wahlkampfperiode verstetigte. Aktuell steht der Kanal bei 138.805 Abonnements (Stand: 26.06.2024). Wie viele davon noch aktiv Inhalte des Kanals konsumieren, lässt sich aus Abbildung 3 erahnen: Der Graph zeigt die Entwicklung der Abonnements des Kanals sowie die View-Zahlen jener Nachrichten, welche in unserem Sample gar nicht oder nur einmal weitergeleitet wurden.

Da sich die View-Zahlen von weitergeleiteten Nachrichten aus den verschiedenen Kanälen und Gruppen addieren, zeigen die View-Zahlen von nicht weitergeleiteten Nachrichten an, wie viele Personen die Nachricht nur im ursprünglichen Kanal betrachtet haben. Zwar können wir über unser Sample lediglich überprüfen, wie oft eine Nachricht in den sächsischen Gruppen und Kanälen verbreitet wurde, jedoch lässt sich annehmen, dass eine Nachricht, welche außerhalb des sächsischen Samples verbreitet wird, auch innerhalb Sachsens Verbreitung findet. Zu sehen ist ab Januar 2022 ein starkes Abweichen der Anzahl der Abonnements von der Anzahl der Views je Nachricht. Demnach war der Höchststand im Januar 2022 mit knapp 90.000 Views. Aktuell scheinen etwas unter 50.000 Personen den Kanal der Freien Sachsen noch aktiv zu betrachten. Deutlich zu sehen ist ein Einbrechen der Abonnements und View-Zahlen seit Anfang des Jahres – trotz verstärkter Mobilisierung zum Bauernprotest und Kommunalwahlkampf. Auch der Kanal der den Freien Sachsen nahestehenden Jugendorganisation Freie Jugend und derjenige von Martin Kohlmann rangieren unter den Verlierer-Kanälen.

Wie bereits in den letzten Ausgaben des Digital Reports berichtet, verlieren die Dresdner Kanäle aus der Querdenken-Bewegung weiter an Reichweite. Zu nennen sind hier „Dresden spaziert“ (ein Bewegungsübergreifender Mobilisierungskanal), „Querdenken 351 Dresden [offiziell]“ (der ursprüngliche Querdenken Dresden Kanal, welcher weiterhin in der Hand des abgespaltenen Marcus Fuchs ist), „DRESDEN in BEWEGUNG“ (der Kanal der verbliebenen Querdenken Organisator*innen) sowie „Infokanal Dresden“. In Leipzig verzeichnet die „Bewegung Leipzig“ Verluste.

Im Gegensatz zum Hauptkanal der Freien Sachsen beobachten wir bei den Kanälen einzelner Akteure der Freien Sachsen deutliche Zugewinne (Abb. 2). Die Szene scheint sich wieder mehr auszudifferenzieren, wovon die einzelnen Milieu-Manager profitieren. Eine weitere Erklärung könnte der Kommunalwahlkampf sein, der oft auf persönlicher Ebene geführt wurde. Auf Platz 1 sehen wir den Kanal von Max und M. Schreiber, der sich an die extrem rechte Protestbewegung richtet und gegen Geflüchtetenunterkünfte mobilisiert. Max Schreiber erlangte für die Freien Sachsen im Wahlkreis Heidenau ein Mandat für den Stadtrat. Momentan wird geprüft, ob er für diesen Wahlkreis überhaupt hätte antreten dürfen. Auch der Kanal von Balaclava Graphics, welche einen eher jüngeren Teil der aktivistischen, extremen Rechten ansprechen, erfuhr seit dem letzten Digital Report weiterhin starken Zulauf. Der Betreiber Benjamin Moses trat ebenfalls auf der Liste der Freien Sachsen an und erlangte einen Sitz im Bautzener Kreistag, zusammen mit Justin Winkler und Veit Gähler, welcher dem Reichsbürgermilieu nahesteht. Auf Platz 3 verzeichnen wir den Kanal des ehemaligen Querdenken-Aktivisten Marcus Fuchs, welcher weiterhin ein Publikum aus der Querdenken-Bewegung anspricht, neben Corona aber auch andere Themen platziert. Insbesondere an der Mobilisierung zu den Bauernprotesten Anfang des Jahres war Fuchs maßgeblich beteiligt. Marcus Fuchs trat ebenfalls auf der Liste der Freien Sachsen für den Kreistag Bautzen an, erlangte jedoch kein Mandat.

Am 11. Februar 2024 fand wieder das überregional beworbene Event Dresden Gedenken statt. Hier gedenkt die extreme Rechte den Toten der Bombardierung Dresdens im Februar 1945 und betreibt offen die für faschistische Bewegungen charakteristische Täter-Opfer-Umkehr. Auf Telegram wurde das Event bereits in den vorherigen Jahren beworben, der zugehörige Telegram-Kanal gewann auch dieses Jahr im Zuge der Mobilisierung neue Abonnements.

Auch der schon länger aktive Influencer und Video-Streamer Elijah Tee erlangte in den letzten Wochen auf seinem Telegram Kanal „ET Video & Content“ verstärkten Zulauf. Seine Sondersendungen zum Mannheimer Attentat auf den Politiker Stürzenberger (Pax Europa), in dessen Zuge ein Polizist tödlich verletzt wurde, erlangten bis zu 25.000 Views. Dieses Niveau konnte er mit weiteren Live- und Sondersendungen zur Verurteilungvon Tim K., den Europawahlen und der Fußball-Europameisterschaft der Männer aufrechterhalten.

Den Kanal Andreas Beutel „Pythagoras Institut“ haben wir unserem Sample bereits Ende letzten Jahres hinzugefügt. Seitdem konnte der Kanal seine Abonnementzahl noch einmal um 20 Prozent erhöhen. Der Kanal wurde von uns dem esoterischen Spektrum zugeordnet. Andreas Beutel ist Buchautor aus Dresden und betreibt dort das „Pythagoras Institut“, worüber er Seminare und Vorträge anbietet. Er tritt regelmäßig in Video-Interviews des Internetportals NuoFlix (früher NuoViso) mit Sitz in Leipzig auf. NuoFlix verbreitet Verschwörungserzählungen und spricht esoterische und rechtspopulistische Milieus an.

Sowohl der Telegram-Kanal der AfD Sachsen legte im Kommunalwahlkampf stark an Abonnements zu als auch der Kanal der Identitären Bewegung Sachsen „Sachsen Garde“. Den Kanal des PEGIDA Gründers Lutz Bachmann verzeichneten wir in den vergangenen drei Ausgaben in den Top-10 der Verluste. Seit Anfang diesen Jahres weist der Kanal wieder ein stetes Wachstum auf.

Topic Modeling

Im nächsten Schritt dokumentieren wir thematische Entwicklungen der Telegram-Gruppen und Kanäle. Die Nachrichten des untersuchten Zeitraums werden mittels Topic Modeling, einer Methode des maschinellen Lernens, entlang ähnlicher Inhalte geclustert. Anhand des Zeitstempels der Nachrichten lässt sich ermitteln, wie häufig die jeweiligen Themen pro Tag auftreten (Abb. 4). Durch die Kategorisierung der Gruppen und Kanäle kann festgestellt werden, wie stark die Themen in den unterschiedlichen Milieus bedient werden (Abb. 5).

Die Covid-19-Pandemie ist weiterhin eines der häufigsten Themen in den öffentlich verbreiteten Nachrichtenwobei der Grundtenor bei wechselnden aktuellen Anlässen gleich blieb. Ende März 2024 sorgte unter dem Hashtag #RKIFiles die Offenlegung von Protokollen des Robert-Koch-Instituts zur Pandemie für ein erhöhtes Nachrichtenaufkommen im Themenbereich. Ein der Coronaleugner-Szene nahestehendes Magazin klagte die Protokolle, die über 1.000 Seiten umfassen, frei.

Die meisten Telegram-Nachrichten bezogen sich jedoch nur auf wenige Ausschnitte, in denen eine Hochstufung der Risikobewertung des Corona-Virus als eine politische Entscheidung interpretiert wurde. In Wahrheit basierte die Entscheidung auf wissenschaftlichen Hochrechnungen. Anfang Juni gab es dazu ein Leak, das geschwärzte Stellen offenlegte, was erneut für ein erhöhtes Nachrichtenaufkommen sorgte. Auch die vom Hersteller beantragte Rücknahme der Marktzulassung des Covid-19-Impfstoffes AstraZeneca Mitte Mai sorgte vermehrt für desinformierende Nachrichten. Die Rücknahme basierte auf kommerziellen Überlegungen und geschah nicht aufgrund von Sicherheitsbedenken, wie die Nachrichten häufig implizierten. Das Thema Covid-19 ist besonders in den Gruppen und Kanälen präsent, welche den Maßnahmen-Protesten entsprangen: „Eltern stehen auf“, „Freiheitsboten“ und Querdenken.

Der nächste, ebenfalls schon längere Zeit mitlaufende Themenkomplex umfasst die Auseinandersetzungen auf Telegram mit dem Russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Mitte Februar 2024 versetzte ein Interview mit Wladimir Putin die verschwörungsideologischen Telegram-Kanäle in große Aufregung, ablesbar an einem hohen Nachrichtenaufkommen. Das Interview führte Tucker Carlson, ein US-amerikanischer, erzkonservativer Fernsehmoderator. Weitere Peaks zu diesem Thema sind Anfang März verbunden mit den durch Russland abgefangenen Gesprächen über deutsche Lieferungen von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine sowie Ende März mit der Präsidentschaftswahl in Russland. Außerdem befeuern Äußerungen Russlands zu den Zwei-plus-Vier-Verträgen Verschwörungserzählungen im Reichsbürger-Milieu. Vor allem die pro-russischen Kanäle und alternative Medien im Sample bespielen diese Themen, aber auch die Freiheitsboten, Reichsbürger sowie regionale und überregionale Gruppen und Kanäle.

Ein kurzzeitiges Thema mit hoher Intensität waren die Bauernproteste Anfang des Jahres. Das Thema tauchte milieuübergreifend beim III. Weg, den Freien Sachsen, dem Netzwerk Sachsen, der AfD, Querdenken, aber auch in den Reichsbürgerkanälen sowie in regionalen und überregionalen Gruppen und Kanälen auf. Im Vorfeld der Kommunalwahl in Sachsen und der Europawahl am 9. Juni 2024 traten von Februar bis Mitte April die für den Antritt zur Kommunalwahl teilweise nötige Unterschriftensammlung und anschließend die Wahlen als solches als Themenkomplexe auf.

Besonders die Freien Sachsen nutzten schon ihre konzertierte Unterschriftensammlung für den Wahlkampf und inszenierten dabei wie gewöhnlich ihren angeblichen Widerstand. Offenbar fand das Thema auch beim III. Weg Anklang. Begleitet wurden die Themen Bauernprotest und Wahlen auch mit einem erhöhten Aufkommen des Themenkomplexes Deutschland, der sich vor allem bei der Identitären Bewegung sowie beim III. Weg wiederfand. Eine zunehmende Auseinandersetzung mit dem Klimawandel und der damit zusammenhängenden Energiewende beobachteten wir bereits Anfang 2023. Mittlerweile ist der Themenkomplex einer der häufigsten in unserem Sample und wir konnten, wie bereits oben geschildert, erste Gruppen identifizieren, die sich hauptsächlich mit dem Auf- bzw. Ausbau von Windparks in Sachsen auseinandersetzen. Von April bis Mai lässt sich ein leicht erhöhtes Aufkommen feststellen, welches auf den Raumordnungsplan Wind (ROPW) und einer Frist für Stellungnahmen bis zum 5. April 20249 zurückgeführt werden kann. Vermehrt wurde zu einer Beteiligung an den Stellungnahmen aufgerufen, wobei viele Bürger*innen dem nachkamen. Das Thema bedienen vor allem die oben genannten Gruppen und die AfD.

Auch das klassische Mobilisierungsthema der extremen Rechten – Migration – ist weiterhin vertreten, weist jedoch keine deutlichen Peaks oder dominanten Narrative auf. Mitte Januar bis Anfang Februar ist ein leicht erhöhtes Nachrichten-Aufkommen zu verzeichnen, welches mit den durch die Correctiv-Recherche offengelegten, in der extremen Rechten kursierenden Deportationsplänen zusammenhängen könnte. Das Thema Migration ist im untersuchten Zeitraum vor allem bei der AfD, dem III. Weg, den Freiheitsboten, PEGIDA aber auch pro-russischen sowie QAnon-Kanälen zu finden.

Der Themenkomplex Israel-Gaza hat nach dem 7. Oktober vergleichsweise stark nachgelassen, jedoch sorgte die direkte Beteiligung des Irans durch den Angriff am 14. April für ein kurzzeitig erhöhtes Nachrichtenaufkommen Mitte April in den Kategorien Alternative Medien, Freiheitsboten, PEGIDA, pro-russisch und Reichsbürger.

Weiterleitung

Über die Häufigkeit von Weiterleitungen bestimmter Kanäle in Gruppen und Kanäle verschiedener Kategorien unseres Samples lassen sich Rückschlüsse auf (wechselseitige) inhaltliche Einflüsse ziehen. Zur Veranschaulichung verwenden wir sogenannte Sankey-Diagramme. Diese zeigen auf der linken Seite jene zehn Kanäle in unserem Sample aus denen im untersuchten Zeitraum die meisten Weiterleitungen stammten. Die Höhe der Balken entspricht der Häufigkeit dieser Weiterleitungen. Auf der rechten Seite sind die Kategorien zu sehen. Hier gibt die Höhe der Balken wieder, wie häufig in der entsprechenden Kategorie Nachrichten weitergeleitet wurden.

Wir unterscheiden mit den beiden Diagrammen in Kanäle, die sich in unserem sächsischen Sample befinden (intern: Abb. 6), und jene, die wir nicht direkt beobachten (extern: Abb. 7). Wir haben für diese Darstellung die Kategorie NPD/Die Heimat in die Freien Sachsen überführt, da spätestens seit dem Kommunalwahlkampf fast alle relevanten Aktivist*innen der sächsischen NPD/Die Heimat bei den Freien Sachsen aktiv sind. Entsprechend wird bei den Datenbank-internen Weiterleitungen (Abb. 6) deutlich, dass zwei Kanäle der Freien Sachsen sowie weitere von deren Vertretern die häufigsten Quellen für Weiterleitungen sind – und diese überwiegend von den eigenen Kanälen und Gruppen sowie in jenen der Kategorien Musiklabel und Netzwerk Sachsen vorkommen. Die regionalen und überregionalen Kanäle werden von den Freien Sachsen kaum erreicht.

Die neue Kategorie Bauernstreik wurde größtenteils mit Weiterleitungen aus den Kanälen Bewegung Zwickau, Team Fuchs und Team Schreiber bespielt. Der pro-Russische Kanal Freundschaft (in den Sprachen Polnisch, Russisch und Deutsch) wird ausschließlich in Gruppen und Kanäle der Freien Sachsen weitergeleitet. Die Kanäle der PEGIDA Gründer Bachmann und Daebritz werden weiterhin häufig geteilt, jedoch fast ausschließlich im eigenen Spektrum und mit sinkender Tendenz. Externe Quellen (Abb. 7) werden am häufigsten im Netzwerk der Freiheitsboten geteilt. Danach folgen regionale, überregionale und Reichsbürger-Gruppen und-Kanäle. Dabei werden überwiegend Kanäle aus dem Bereich alternative Medien und Desinformation geteilt (Aufwachkanal, Impfschäden, Zerstörung der EU). Der Kanal von Carsten Jahn – „Team Heimat“, der der Reichsbürger-Bewegung nahesteht, wird ebenfalls kategorienübergreifend weitergeleitet.

Schließlich haben wir untersucht, welche Links seit Anfang des Jahres in der Szene verbreitet werden. Auf den ersten beiden Plätzen befinden sich YouTube- und Telegram-Links. Wie auch die Twitter/X (Platz 7), Facebook- (Platz 27) und TikTok-Verlinkungen (Platz 25) sind diese nicht bestimmten Medien oder Inhalten zuzuordnen. Auf Platz 4 steht eine Reichsbürger-Seite, auf Platz 6 die russische Propagandaseite und mit reitschuster.de findet sich ein bekannter Verschwörungsideologe auf Platz 10. Auch die extrem rechten Szene-Portale Junge Freiheit, Epoch Times, Tichys Einblick, Auf1 und andere sind vertreten. Ins Auge sticht aber der fünfte Platz für Bild.de, während Die Welt und die Berliner Zeitung auf den Plätzen 18 und 19 sowie der MDR auf Platz 29 zu finden sind. Dies zeigt, dass für die Szene auch die „etablierten Medien“, die gerne als „Lügenpresse“ denunziert werden, rege genutzt werden, und zwar vor allem, wenn sich angebliche Hinweise zur Bestätigung der eigenen Weltanschauung dort finden, was offenbar am häufigsten auf Bild.de zutrifft.

Fazit

Obwohl die Freien Sachsen durch die Corona-Proteste groß geworden sind und sie im Zuge dessen gelernt haben, Telegram für ihre Ziele zu verwenden, brach gerade mit den auf der Straße nochmals mobilisierungsstarken Bauernprotesten und während der Wahlkampfperiode die Anzahl an Abonnements des Hauptkanals ein. Gleichzeitig erlebten die Kanäle von Influencern, welche auf den Listen der Freien Sachsen bei den Kommunalwahlen antraten, einen starken Zulauf. Womöglich gibt es nicht mehr ein großes zusammenhaltendes Thema wie Covid-19 und die extreme Rechte differenziert sich wieder aus. Davon profitierten Milieumanager, die an ihren spezifischen Zielgruppen festhalten.

Mit dem Bewerben sogenannter Active Clubs zeigt sich, wie die extreme Rechte neben einer in Sachsen an Popularität gewinnenden AfD sowie der Identitären Bewegung um Aufmerksamkeit im national-konservativen Lager buhlt. Parteiübergreifend sollen Aktivitäten unter einem Label vereint werden, mit denen die extreme Rechte schon seit längerer Zeit versucht junge Menschen anzusprechen. Das betrifft aktuell vor allem Aktivitäten wie Wandern, Kampf- und Kraftsport. Bei diesem Trend könnte Sachsen eine wichtige Rolle spielen: Es gibt bereits zwei Gruppierungen auf Telegram und der Initiator Patrick Schröder steht in engem Kontakt mit der Gruppe Balaclava Graphics aus Bautzen, deren Kopf, Benjamin Moses, ebenfalls auf die Ressourcen der Freien Sachsen Zugriff hat.