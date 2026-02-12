Hakenkreuz an Baum gesprüht Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 28. Januar bis zum 3. Februar.

28. Januar: Hakenkreuz in Schule geritzt

In Grebenhain (Hessen) ritzen Unbekannte ein Hakenkreuz in die Wand einer Toilettenkabine einer Schule. Es entsteht ein Sachschaden von über 500 Euro.

https://newsflash24.de/blaulicht/hessen/grebenhain-verwenden-von-kennzeichen-verfassungswidriger-organisationen/

29. Januar: Rechtsextreme Musik gespielt und Parolen gerufen

In Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) spielen drei 16- bis 19-Jährige rechtsextreme Musik über eine Bluetooth-Box auf einem öffentlichen Platz. Zusätzlich skandieren sie rechtsextreme Parolen. Ein 17-jähriger Jugendlicher kann ermittelt werden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6206878 // https://www.nordkurier.de/regional/rostock/dreiergruppe-ruft-parolen-danach-gewalttat-durch-unbekannte-taeter-4314191

30. Januar: Rassistische Beleidigung und Bedrohung

In Ulm (Baden-Württemberg) beleidigt ein Unbekannter einen 32-Jährigen rassistisch in einem Linienbus. Als der 32-Jährige daraufhin aussteigt, droht der Täter ihm mit Schlägen.

https://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/ulm-rassistisch-beleidigt-und-schlaege-im-bus-angedroht-polizei-sucht-zeugen-113325017

30. Januar: Rechtsextreme Parolen gegrölt

In Darmstadt (Hessen) grölt ein 31-Jähriger rechtsextreme Parolen. Ein Zeuge meldet den Vorfall. Die Polizei kann den Mann festnehmen.

https://www.n-tv.de/regionales/hessen/Mann-nach-Nazi-Parolen-vorlaeufig-festgenommen-id30313902.html

30. Januar: Rechtsextremer Übergriff

In Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) greifen ein 26-jähriger Mann und seine 18-jährige Begleitung zwei Jugendliche an. Ein 17-Jähriger wird durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt. Zuvor skandierte der 26-Jährige rechtsextreme Parolen und zeigte den Hitlergruß.

https://schwerin.news/2026/02/02/hitlergrus-parolen-schlag-ins-gesicht-korperverletzung-in-der-marienplatz-galerie-haftrichter-erlasst-haftbefehl/

30. Januar: Hitlergruß gezeigt

In Rotthalmünster (Bayern) zeigt ein 42-Jähriger in einem Krankenhaus den Hitlergruß gegenüber Polizeibeamt*innen. Diese waren gekommen, weil der Täter zuvor eine Scheibe eingeschlagen hatte und sich daher im Krankenhaus behandeln ließ.

https://www.pnp.de/lokales/landkreis-passau/mann-42-zeigt-hitlergruss-20434579

31. Januar: Rechtsextremes Treffen

In München (Bayern) löst die Polizei ein rechtsextremes Vernetzungstreffen der Patriotischen Bewegung auf. Es kommt zu zahlreichen Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Sachbeschädigung. Im Umfeld des Treffpunktes waren rechtsextreme Sticker aufgetaucht.

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1197299.rechtsextremismus-polizei-beendet-treffen-von-muenchner-patrioten.html

31. Januar: Rassistische Beleidigung

In einem Sonderzug nach Saarbrücken (Saarland) beleidigt ein unbekannter Fußballfan des VfL Osnabrück drei Reinigungskräfte rassistisch. Der Mann bietet den drei Betroffenen Bananen an und ahmt Affengeräusche nach. Keiner schreitet ein. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://www.stern.de/news/in-sonderzug-nach-saarbruecken–fussballfan-beleidigt-reinigungskraefte-rassistisch-37106220.html

1. Februar: Hakenkreuz an Baum gesprüht

In Riesa (Sachsen) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz an einen Baum. Die Polizei ermittelt.

https://www.blaulicht-ticker.de/riesa/hakenkreuz-an-baum-am-elberadweg-in-riesa-gesprueht-3099902

1. Februar: Rechtsextreme Schmierereien auf Wahlplakat

In Hadorf (Bayern) beschmieren Unbekannte ein Wahlplakat des jüdischen Grünen-Bürgermeisterkandidaten mit Hakenkreuzen, Hitler-Bart und Hitler-Scheitel.

https://www.merkur.de/lokales/starnberg/starnberg-ort29487/plakat-von-severin-kistner-mit-hakenkreuzen-beschmiert-94151371.html

1. Februar: Rechtsextremer Vorfall

In Magstadt (Baden-Württemberg) wirft ein 29-Jähriger mehrere Fensterscheiben einer Gaststätte sowie die Glastür ein. Dann skandiert er rechtsextreme Parolen und zeigt den Hitlergruß. Die Polizei nimmt den Täter vor Ort fest.

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.randaliert-und-heil-hitler-gerufen-junger-mann-zeigt-hitlergruss-in-magstadt.163d161f-ed9c-4666-b3a5-69c0f29a8657.html

1. Februar: Hakenkreuz-Schmierereien an Sportplatz

In Usingen (Hessen) beschmieren Unbekannte ein ein Meter großes Hakenkreuz an einen Sportplatz. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://newsflash24.de/blaulicht/hessen/usingen-unbekannte-beschmieren-sportplatz-mit-hakenkreuz/

1. Februar: Rassistische Gesänge auf Party

In Zechin (Brandenburg) grölen mehrere Gäste einer privaten Party rassistische Parolen. Ein Anwohner alarmiert die Polizei.

https://www.moz.de/lokales/bad-freienwalde/rassismus-bei-letschin-auslaender-raus-gesaenge-in-zechin-staatsschutz-ermittelt-78619260.html

1. Februar: Rechtsextreme Schmierereien

In Gründau (Hessen) sprühen Unbekannte rechtsextreme Schmierereien an die Wände einer Straßenunterführung. Neben Hakenkreuzen und rassistischen Parolen sind auch blaue Herzen und Tags wie “Fck Antifa” aufgetaucht.

https://www.gnz.de/lokales/main-kinzig-kreis/gruendau/hakenkreuz-fck-antifa-stop-immigration-unterfuehrung-in-gruendau-beschmiert-6SKOS72MXFA2JIYBNXAQ62ZLRA.html

2. Februar: Hitlergruß gezeigt

In Frankfurt (Hessen) zeigt ein Mann gegenüber Polizeibeamt*innen den Hitlergruß. Als er daraufhin kontrolliert wird, beleidigt der 40-Jährige die Polizist*innen durch rechtsextreme Äußerungen.

https://aktuell.meinestadt.de/frankfurt-am-main/polizeimeldungen/6637492

3. Februar: Rassistische Beleidigung

In Hamburg beleidigt ein 42-jähriger Mann einen Mitarbeiter eines Geschäftes am Hauptbahnhof rassistisch. Dieser hatte ihn zuvor beim Ladendiebstahl erwischt. Die dazu gerufenen Polizeibeamt*innen begrüßt er mit der rechtsextremen Parole „Sieg Heil“ und zeigt den Hitlergruß.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/6209993