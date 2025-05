Hitlergruß bei Bundesligaspiel Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 26. April bis zum 2. Mai.

2. Mai: Hitlergruß bei Bundesligaspiel

In Hamburg zeigt ein mitgereister Fan des Vereins VfB Stuttgart im Bundesligaspiel gegen den FC St. Pauli einen Hitlergruß.

https://www.mopo.de/sport/fc-st-pauli/hitlergruss-im-vfb-block-und-rechter-shitstorm-st-pauli-wehrt-sich/

2. Mai: Hakenkreuz-Schmiererei vor Moschee

In Werl (Nordrhein-Westfalen) schmieren Unbekannte ein Hakenkreuz auf die Straße – in unmittelbarer Nähe zur Moschee des Ortes.

https://www.soester-anzeiger.de/lokales/werl/hakenkreuz-zeichnung-vor-der-moschee-der-staatsschutz-ermittelt-93710605.html

1. Mai: Laut Polizei antisemitische Parole auf Mai-Demonstration

Bei der „Revolutionären 1. Mai“-Demonstration in Berlin-Neukölln wurde laut Polizei auch einmal die antisemitische Parole „From The River To The Sea“ skandiert.

https://archive.is/fqrV9

1. Mai: Angriff und Hitlergruß vor Club

In Berlin-Friedrichshain greifen zwei Männer am Vormittag ein Pärchen an. Nach Angaben der Betroffenen kommen sie aus einem Club und beginnen, die hochschwangere Frau mit Gegenständen zu bewerfen. Anschließend zeigt wohl einer der Täter den Hitlergruß.

https://www.berlin-live.de/freizeit/ausgehen/clubs-berlin-polizei-angriff-raw-ermittelt-id434454.html

1. Mai: Mann beleidigt spielende Kinder rassistisch

In Dresden (Sachsen) bedroht ein 63-Jähriger mehrere Familien mit spielenden Kindern in einem Innenhof und beleidigt sie rassistisch.

https://polizei.news/2025/05/04/dresden-sachsen-63-jaehriger-bedroht-und-beleidigt-spielende-kinder-rassistisch/

1. Mai: Hitlergruß in Park

In Lünen (Nordrhein-Westfalen) zeigt eine Person bei den Feierlichkeiten zum ersten Mai auf einer Grillwiese den Hitlergruß.

https://archive.is/J4DdQ

1. Mai: Mann attackiert Frauen rassistisch und zeigt Hitlergruß

In Mainhausen (Hessen) nähert sich ein Mann zwei Frauen, zeigt ohne Vorwarnung den Hitlergruß, schreit „Sieg Heil“ und brüllt „Ausländer raus!“. Danach bedroht er die Frauen und zieht eine der beiden an den Haaren.

https://www.op-online.de/region/mainhausen/staatsschutz-ermittelt-mann-zeigt-hitlergruss-und-bedroht-frauen-93712519.html

1. Mai: Hakenkreuz an Schaufensterscheibe

In Fürstenfeldbruck (Bayern) schmieren Unbekannte ein Hakenkreuz auf die Schaufensterscheibe eines Friseurgeschäfts.

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-hakenkreuz-schmiererei-an-schaufensterscheibe-li.3245881

29. April: Hitlergruß in Fußgängerzone

In Offenbach (Hessen) zeigt ein 44-jähriger Mann mitten in der Fußgängerzone einen Hitlergruß.

https://www.news.de/lokales/858577528/polizeimeldungen-aktuell-aus-stadt-und-kreis-offenbach-am-02-05-2025-gewaltdelikt-heute/1/

29. April: Rassistische Beleidigungen im Park

In Berlin-Grünau brüllten ein 55-Jähriger und eine 58-Jährige von einer Parkbank aus rassistische Beleidigungen in Richtung zweier Spaziergänger*innen in einem Park. Als ein 23-jähriger Jogger einschreitet, droht das Paar ihm mit Schlägen.

https://www.berliner-sonntagsblatt.de/Zeuge-stoppt-fremdenfeindliche-Beleidigungen-in-Berlin-Gruenau-329399.html

28. April: Mutmaßlich verfassungsfeindliche Parolen und Hitlergruß

Am Bahnhof in Leipzig (Sachsen) rufen sieben Männer im Alter von 38 bis 48 Jahren mutmaßlich verfassungsfeindliche Parolen und zeigen den Hitlergruß.

https://www.lvz.de/lokales/leipzig/maenner-rufen-verfassungsfeindliche-parolen-am-leipziger-hauptbahnhof-RCAUNDXQDRAJZJDOROQCHKJAKY.html

28. April: Antisemitisches Plakat an Schule

In Hanau (Hessen) hängen Unbekannte in der Nähe des Eingangsbereichs einer Schule ein antisemitisches Plakat auf. Die Aktion ist besonders verstörend, da das Plakat kurz vor dem Festakt der jüdischen Gemeinde Hanau im benachbarten Congress Park aufgehängt wird.

https://www.fuldaerzeitung.de/kinzigtal/lehrer-entdecken-antisemitisches-plakat-an-abitur-aufsteller-in-hanau-93708316.html

26. April: Mutmaßlich rassistischer Angriff

Als er seine Haustür des evangelischen Gemeindehauses in Berlin-Neukölln aufschließt, wird ein 44-Jähriger aus Bangladesch von einer Gruppe Unbekannter von hinten attackiert. Ein Täter schlägt ihm mindestens fünfmal mit der Faust ins Gesicht. Bereits seit Stunden soll sich eine Gruppe vor der Kirche aufgehalten haben, von denen eine Person ein Shirt mit dem Eisernen Kreuz trug. Auch deshalb liegt ein rassistisches Motiv für den Angriff nahe.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/ich-gehe-von-einem-rassistischen-motiv-aus-ehemann-von-berliner-pfarrerin-vor-kirche-zusammengeschlagen-13616827.html

28. April: Rassistische Attacke an Bahnhof

Als eine 18-Jährige am Bahnhof in Allersberg (Bayern) einen Zug verlässt, beleidigt ein 38-jähriger Mann sie unter anderem mit dem N-Wort.

https://www.nn.de/region/roth/rassistische-beleidigungen-und-schlage-konflikt-auf-zugfahrt-nach-allersberg-1.14666775

27. April: Mutmaßliche rassistische Beleidigung und Naziparolen

In einem Park im Berliner Ortsteil Britz beleidigen drei Frauen eine Familie mutmaßlich rassistisch. Zudem hören auch andere Parkbesucher*innen, wie die Frauen nationalsozialistische Parolen rufen.

https://www.berliner-sonntagsblatt.de/Familie-im-Britzer-Garten-rassistisch-beleidigt-329167.html

27. April: Nazi-Parolen und Beleidigungen in Straßenbahn

In Dresden (Sachsen) schreit ein 52-jähriger Mann in der Straßenbahn rassistische Parolen und beleidigt einen anderen Mann. Als eine Frau dazwischengeht, beleidigt der Mann auch sie.

https://www.tag24.de/justiz/zeugenaufruf/nazi-parolen-und-beleidigungen-in-dresdner-strassenbahn-polizei-sucht-zeugen-3381029

27. April: Antisemitische Musik aus Musikbox abgespielt

Als die Polizei in Dresden (Sachsen) einen 41-jährigen Mann kontrolliert, der gegen einen Zaun tritt, widersetzt sich dieser und beginnt, auf einer Musikbox antisemitische Lieder abzuspielen. Als die Polizei versucht, die Musik abzustellen, schlägt der Mann einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht.

https://www.t-online.de/region/dresden/id_100696602/dresden-mann-schlaegt-polizist-und-spielt-antisemitische-musik-ab.html

27. April: Rassistischer Angriff in U-Bahn

Zwei unbekannte Männer attackieren in einer U-Bahn in Berlin-Mitte eine 15-jährige Jugendliche und eine 19-jährige Frau zunächst verbal. Anschließend schlägt einer der Täter der 15-Jährigen mit der flachen Hand auf den Oberschenkel und der 19-Jährigen mit dem Ellenbogen gegen den Oberarm.

https://www.berliner-sonntagsblatt.de/Fremdenfeindlicher-Angriff-in-Berlin-Mitte-329139.html

27. April: Rechtsextreme Parolen und Hitlergruß in Bus

In einem Linienbus in Chemnitz (Sachsen) brüllt ein 49-Jähriger rechtsextreme Parolen und zeigt den Hitlergruß.

https://www.freiepresse.de/chemnitz/2-5-promille-und-hitlergruss-polizei-ermittelt-gegen-chemnitzer-artikel13789627

26. April: Hakenkreuz auf Blitzer gesprüht

In Kassel (Hessen) beschmieren Unbekannte einen Blitzer – unter anderem mit einem Hakenkreuz.

https://www.hna.de/kassel/unbekannte-taeter-spruehen-hakenkreuz-auf-blitzer-in-kassel-93704183.html

26. April: Rechtsextreme Parolen und Hitlergruß

In Berlin-Pankow grölen Männer im Alter zwischen 16 und 54 Jahren rechtsextreme Parolen und zeigen den Hitlergruß. Außerdem tritt einer der Täter mutmaßlich einen 26-Jährigen.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/zuvor-zeigte-er-den-hitlergruss-mann-greift-26-jahrigen-in-berlin-pankow-an-13600735.html

26. April: Störung des CSD durch Hitlergrüße

Bei der Veranstaltung zum Christopher Street Day (CSD) in Schönebeck (Sachsen-Anhalt) zeigen zwei Personen den Hitlergruß in Richtung der Veranstaltung.

https://www.spiegel.de/panorama/csd-in-schoenebeck-ermittlungen-wegen-hitlergruessen-bei-auftakt-der-pride-saison-a-32d8967d-9f49-46ed-801a-b51cf7099d64

26. April: Nationalsozialistische Beleidigungen und Parolen

In Leer (Niedersachsen) rufen ein 41-Jähriger und ein 36-Jähriger mutmaßlich verfassungsfeindliche Parolen. Als die Polizei sie befragt, rufen die beiden Männer den Polizist*innen nationalsozialistische Beleidigungen entgegen.

https://www.nwzonline.de/landkreis-leer/zwei-maenner-in-leer-rufen-verfassungsfeindliche-parolen_a_4,2,490717116.html

25. April: Jugendliche zeigen Hitlergruß

In Dresden (Sachsen) grölen Jugendliche in einer Kleingartenanlage rechtsextreme Parolen und zeigen den Hitlergruß.

https://www.blick.de/dresden/jugendliche-mit-hitlergruss-erwischt-artikel13788327