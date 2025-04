Puppe auf elektrischem Stuhl Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 11. bis zum 22. April.

22. April: Hakenkreuz auf Weg gesprüht

In Ludwigsburg (Baden-Württemberg) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz und eine abwertende rassistische Bezeichnung auf einen Gehweg.

https://www.news.de/lokales/858549361/blaulichtreport-aktuell-aus-ludwigsburg-am-22-04-2025-heute/1/

21. April: Rassistische Beleidigung

Am Berliner Hauptbahnhof beleidigt eine Gruppe Unbekannter eine 22-jährige Frau rassistisch.

https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-rassistische-beleidigung-in-moabit-sorgt-fuer-ermittlungen-68065f6b7ce59d79d9dd6e8b

21. April: Rassistischer Angriff in Straßenbahn

In einer Straßenbahn in Dresden (Sachsen) beleidigt ein 45-jähriger Mann zwei Männer im Alter von 12 und 44 Jahren rassistisch. Als Fahrgäste ihn zum Aufhören bewegen wollen, schlägt er auf die beiden Männer ein.

https://www.tag24.de/dresden/crime/mann-beleidigt-zwei-personen-rassistisch-und-schlaegt-auf-helfer-ein-staatsschutz-ermittelt-3379299#google_vignette

21. April: Hakenkreuz auf Feldweg

In Leonberg (Baden-Württemberg) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz sowie einen rassistischen Begriff auf einen Feldweg. https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.vorfall-in-leonberg-unbekannte-spruehen-hakenkreuz-auf-feldweg.aa86f26f-66ee-4241-9ed9-83d4b169914a.html

20. April: Jugendliche singen rassistische Parole

In Halle (Sachsen-Anhalt) grölen vier junge Frauen im Alter von 14 bis 18 Jahren den bekannten rassistischen Text zum Song „L’Amour toujours“.

https://www.n-tv.de/regionales/sachsen-anhalt/Jugendliche-singen-rassistische-Parole-in-Halle-article25716948.html

19. April: Mutmaßlich rassistischer Vorfall bei Amateurfußballspiel

Bei einem Amateurfußballspiel in Weiden (Bayern) werden Spieler des Auswärtsteams TSV Tännesberg offenbar rassistisch beleidigt.

https://www.fupa.net/news/rassismus-in-der-bezirksliga-fc-weiden-ost-wehrt-sich-3094469

19. April: Hitlergruß in Dönerimbiss

In Aue (Sachsen) grölt ein 54-jähriger Mann extremistische Parolen und zeigt in einem Dönerimbiss den Hitlergruß.

https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/hitlergruss-in-doenerimbiss-in-aue-ermittlungen-110429595.html

18. April: Mutmaßlicher Hitlergruß im Berliner Holocaust-Mahnmal

Auf einem Foto ist offenbar zu sehen, wie eine Frau am Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte den Hitlergruß zeigt.

https://archive.is/cDmhz

18. April: Mann zeigt Hitlergruß vor Potsdamer Landtag

In Potsdam (Brandenburg) reißt ein 26-Jähriger Mülleimer aus der Verankerung und zeigt den Hitlergruß.

https://www.tagesspiegel.de/potsdam/landeshauptstadt/nach-hitlergruss-vorm-potsdamer-landtag-26-jahriger-kommt-in-psychiatrie-13569850.html

18. April: Wieder antisemitische Attacke gegen Berliner Bar

Erneut ist die Kulturkneipe „Bajszel“ in Berlin-Neukölln Ziel antisemitischer Attacken. Die Bar, die sich mit Themen wie Antisemitismus und Nahost auseinandersetzt, wird seit einigen Jahren immer wieder Ziel antisemitischer Angriffe. Diesmal werfen Unbekannte Pflastersteine gegen die Scheibe.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/unbekannte-werfen-pflasterstein-in-kneipenfenster-erneuter-antisemitischer-angriff-auf-neukollner-lokal-bajszel-13564090.html

17. April: Hitlergruß vor den Augen der Polizei

Auf einer Kundgebung in der Innenstadt von Frankfurt (Hessen) beobachtet die Polizei, wie ein 38-Jähriger den Hitlergruß zeigt.

https://frankfurt.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100685072/frankfurt-mann-zeigt-hitlergruss-bei-kundgebung-auf-der-zeil-festnahme.html

17. April: Hakenkreuze auf Verkehrszeichen

In Illertissen (Bayern) sprühen Unbekannte auf mehrere Verkehrszeichen und andere Einrichtungen Hakenkreuze und andere rechtsextreme Symbole.

https://www.augsburger-allgemeine.de/illertissen/illertissen-au-hakenkreuze-und-mehr-rechtsextreme-schmierereien-an-der-illerbruecke-108930940

17. April: Rassistische und antisemitische Stellenanzeige in Lokalzeitung

Im Amtsblatt von Sebnitz (Sachsen) wird eine rassistische und antisemitische Stellenanzeige abgedruckt. Der Dachdeckermeister Ronny W. sucht für 2026 Azubis – aber „keine Hakennasen, Bimbos oder Zeppelträger“.

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/dresden/dippoldiswalde-sebnitz/amtsblatt-anzeige-rassismus-dachdecker-102.html

16. April: Hakenkreuz auf Hausfassade

In Hanau (Hessen) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses.

https://www.msn.com/de-de/nachrichten/panorama/polizeimeldungen-f%C3%BCr-hanau-und-main-kinzig-kreis-16042025-hausfassade-beschmiert-rentnerin-st%C3%BCrzte-von-rad-linienbus-fuhr-weiter-und-mehr/ar-AA1D1KGi

16. April: Hakenkreuz an Hauswand

In Loitz (Mecklenburg-Vorpommern) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz sowie SS-Runen in einer Größe von ca. 40 mal 80 Zentimeter an eine Hausfassade.

https://www.news.de/lokales/858538852/polizeimeldungen-aktuell-aus-loitz-am-16-04-2025-sachbeschaedigung-heute/1/

16. April: Mann zeigt Hitlergruß und bedroht Passant*innen

In Immenstadt (Bayern) bedroht ein 44-jähriger Mann von einem Fenster aus Passant*innen und zeigt den Hitlergruß.

https://www.allgaeuer-zeitung.de/immenstadt/immenstadt-mann-zeigt-hitlergruss-und-bedroht-passanten-polizei-ermittelt-108928039

16. April: Jugendliche zeigen Hitlergruß

Auf den Elbwiesen in Dresden (Sachsen) zünden Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 27 Jahren Böller. Mindestens zwei von ihnen zeigen den Hitlergruß.

https://www.neustadt-ticker.de/225345/polizei/boellerwuerfe-und-hitlergruesse-an-den-elbwiesen-in-dresden

16. April: Rassistische Beleidigung und Angriff

In Berlin-Pankow beleidigt eine zehn- bis zwölfköpfige Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener einen 28-jährigen Mann erst rassistisch, indem sie Affenlaute von sich geben. Dann bewerfen sie ihn mit Steinen.

https://www.t-online.de/region/berlin/id_100684448/berlin-mann-rassistisch-beleidigt-und-mit-steinen-beworfen.html

15. April: Hakenkreuz an Hauswand

In Nidderau (Hessen) sprühen Unbekannte mit weißer Farbe ein 50 mal 50 Zentimeter großes Hakenkreuz auf eine Hausfassade.

https://vorsprung-online.de/mkk/nidderau/314-eichen/265287-nidderau-hakenkreuz-an-hauswand-gespr%C3%BCht.html

14. April: Rechtsextreme Drohmail

Die Oberbürgermeisterin von Zwickau (Sachsen) erhält eine rechtsextreme Drohmail. Der Inhalt: „Denken Sie an Walter Lübcke. Immer schön aufpassen.“ Der Absender: Adolf Hitler. Die Adresse: NSU.

https://www.zeit.de/gesellschaft/2025-04/oberbuergermeisterin-zwickau-mail-drohung-rechtsextremismus-nsu

14. April: Rassistische Beleidigung in S-Bahn

In einer S-Bahn in München (Bayern) eskaliert ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Nachdem der Familienvater die Frau mehrfach mit den Beinen berührt, beleidigt die Frau ihn rassistisch.

https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/auslaenderfeindlich-beleidigt-streit-in-muenchner-s-bahn-eskaliert-art-1050848

13. April: Puppe mit dunkler Hautfarbe auf elektrischem Stuhl

In Possendorf (Sachsen) schnüren Unbekannte eine Kinderpuppe mit dunkler Hautfarbe auf einem nachgebauten elektrischen Stuhl und stellen sie auf einen Altkleidercontainer. Die Szene erinnert stark an eine Hinrichtung.

https://blaulichtmyk.de/schockierendes-konstrukt-sorgt-fuer-entsetzen-puppe-auf-elektrischem-stuhl/

12. April: Queerfeindlicher Angriff in Uber

Der Schauspieler Basti Fährmann und sein Freund küssen sich während einer Fahrt in einem Uber in Berlin. Daraufhin wirft der Fahrer die beiden aus dem Auto und beleidigt sie als „Schwuchtel“.

https://maneo.de/2025/04/14/homophober-vorfall-in-berlin-schauspieler-wegen-kuss-aus-uber-geworfen/

12. April: Hakenkreuzschmiererei auf Spielplatz

Unbekannte beschmieren einen Kinderspielplatz in Loppenhausen (Bayern) mit einem Hakenkreuz.

https://www.merkur.de/bayern/schwaben/mindelheim-kurier/hakenkreuz-auf-spielplatz-in-loppenhausen-geschmiert-polizei-ermittelt-wochenende-93689350.html

11. April: Offenbar rassistischer Angriff an Universität

An der Technischen Universität Ilmenau (Thüringen) schießt ein 21-jähriger Mann Gummigeschosse auf eine Gruppe ausländischer Studierender. Offenbar werden sie auch rassistisch beleidigt.

https://www.migazin.de/2025/04/16/verharmlosen-behoerden-angriff-tu-ilmenau/

11. April: Jugendlicher rassistisch beleidigt und verletzt

In Anspach (Hessen) wird ein 17-jähriger Jugendlicher von einem 20 bis 30 Jahre alten Unbekannten plötzlich und ohne Grund geschlagen, getreten und rassistisch beleidigt.

https://www.rheinmainverlag.de/2025/04/15/anspach-jugendlicher-geschlagen-und-rassistisch-beleidigt/

11. April: Rassistische Beleidigung an U-Bahnhof

In Hamburg-Wandsbek beleidigt ein unbekannter Mann eine 36-jährige Frau rassistisch.

https://www.news.de/lokales/858532876/polizeimeldungen-aktuell-aus-hamburg-am-14-04-2025-zeugensuche-heute/1/

11. April: Rechtsextreme Parolen im Biergarten

Ein 63-jähriger Mann ruft in einem Biergarten in Nürnberger (Bayern) „Heil Hitler“. Nachdem er der Aufforderung, den Biergarten zu verlassen, nicht nachkommt, wird er von Polizeibeamten abgeführt.

https://www.infranken.de/lk/nuernberg/blaulicht/n-rnberg-rechtsextreme-parole-in-biergarten-gerufen-festnahme-art-6197358