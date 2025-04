Femizid in Wetzlar Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Femizid in Wetzlar

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 3. bis zum 10. April.

10. April: Wieder rechtsextreme Drohmail an Duisburger Schule

Diesmal ist das Max-Planck-Gymnasium betroffen. Jugendliche sorgten dort mit Vandalismus, Brandstiftung, Diebstahl und Bedrohung seit Längerem für Angst. https://www.waz.de/lokales/duisburg/article408758111/schon-wieder-duisburger-gymnasium-wegen-gewaltdrohung-geraeumt.html

9. April: Mann pöbelt in Hostel und zeigt Hitlergruß

In einem Hostel in Berlin-Mitte pöbelt ein 52-jähriger Mann so lange, bis er von der Polizei des Hauses verwiesen wird. Unzufrieden mit den Polizeimaßnahmen wirft er den Beamten erst Rassismus vor, zeigt dann den Hitlergruß und ruft „Sieg Heil“. https://www.tagesspiegel.de/berlin/staatsschutz-ermittelt-mann-pobelt-in-berliner-hostel-und-zeigt-hitlergruss-13520683.html

9. April: Mann zeigt Hitlergruß

In Chemnitz (Sachsen) nötigt ein 36-jähriger Mann einen Autofahrer zum Anhalten und zeigt den Hitlergruß. Bei der Festnahme widersetzt er sich der Polizei. https://www.blick.de/chemnitz/aggressiver-mann-in-chemnitz-hitlergruss-und-motorrad-diebstahl-artikel13769907

9. April: Hakenkreuz auf Straße gesprüht

In Offenbach am Main (Hessen) sprüht ein Unbekannter ein Hakenkreuz auf eine Straße. https://aktuell.meinestadt.de/kreis-offenbach/polizeimeldungen/4774830

8. April: Illegales Autorennen und Hitlergruß

Mit einem Mietwagen rast ein Fahrer von Berlin-Biesdorf über die Stadtgrenze nach Brandenburg. Sein 40-jähriger Beifahrer zeigt mehrmals den Hitlergruß. https://www.berliner-zeitung.de/news/illegales-autorennen-von-biesdorf-bis-brandenburg-und-hitlergruss-polizei-ermittelt-li.2315286

8. April: Hakenkreuz in Kirchenpforte geritzt

In Coburg (Bayern) ritzen Unbekannte ein Hakenkreuz in die Pforte der Johanneskirche. Auch ein Schaukasten der Gemeinde ist betroffen. https://www.sonntagsblatt.de/artikel/epd/hakenkreuz-kirchenpforte-geritzt

8. April: Hakenkreuzschmierereien an Sitzecke

In Großenhain (Sachsen) sprühen Unbekannte ein etwa ein Meter großes Hakenkreuz auf eine Wand und ein weiteres kleineres auf eine Sitzbank. https://www.blick.de/sachsen/hakenkreuze-in-grossenhain-unbekannte-beschmieren-sitzecke-artikel13766399

7. April: Rechtsextreme Drohbriefe an Schulen

Unbekannte verschicken in Duisburg (Niedersachsen) ein rechtsextremes Drohschreiben. Die Folge des Terroraktes: Zwanzig Schulen bleiben geschlossen. Betroffen sind 18.000 Schüler*innen. https://taz.de/Bedrohungslage-in-Duisburg/!6080960/

6. April: Israelfeindliche Schmiererei

Unbekannte schmieren ans Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Rixdorf in Berlin-Neukölln die Parolen „Antizionist“ und „FCK Israel“. https://www.tagesspiegel.de/berlin/parolen-auf-fenster-geschmiert-israelfeindliche-schmierei-an-neukollner-kirchengemeinde-13501507.html

6. April: Hakenkreuz auf Spielplatz gesprüht

In Dietzenbach (Hessen) sprüht ein Jugendlicher laut Zeugenaussagen ein Hakenkreuz auf eine Wand eines Spielplatzes. https://www.news.de/lokales/858515951/polizeimeldungen-aktuell-aus-stadt-und-kreis-offenbach-am-08-04-2025-sachbeschaedigung-heute/1/

6. April: Rassistische Parolen in Park

In einem Park im Berliner Stadtteil Lankwitz grölt eine 14-köpfige Gruppe aus Männern und Frauen im Alter von 15 bis 36 Jahren rassistische Parolen. Sie werden des Parkes verwiesen. https://www.morgenpost.de/berlin/article408675830/berlin-polizei-feuerwehr-news-blaulicht-aktuell-0604-obdachloser-spree-unbekannte.html

5./6. April: Tankstellenmitarbeiter rassistisch beleidigt und verletzt

Ein 36-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag einen Tankstellenmitarbeiter auf der A648 bei Frankfurt (Hessen) verletzt sowie rassistisch und volksverhetzend beleidigt. https://www.hessenschau.de/panorama/angriff-in-frankfurt-betrunkener-randaliert-in-tankstelle-und-verletzt-mitarbeiter-v1,kurz-randalierer-132.html

5./6. April: Hakenkreuz an Schule gesprüht

In Schneeberg (Sachsen) sprühen Unbekannte rechtsextreme Symbole, darunter ein Hakenkreuz, mit roter Farbe an die Wände einer Schule und einer Turnhalle. https://www.freiepresse.de/erzgebirge/aue/erzgebirge-rechtsextreme-symbole-an-schule-in-schneeberg-angebracht-artikel13765012

5. April: Linienrichter nach Fußballspiel rassistisch beleidigt und verletzt

Mehrere Personen lauern nach einem Fußballspiel in Wiesenau (Brandenburg) dem 22-jährigen Linienrichter auf dem Parkplatz auf. Sie beleidigen ihn rassistisch, schlagen und stoßen ihn umher. https://www.sportschau.de/regional/rbb/rbb-oder-spree-schiedsrichter-nach-spiel-auf-parkplatz-rassistisch-beleidigt-und-geschlagen-100.html

5. April: Mann beleidigt Mutter und Kleinkinder rassistisch

In einem Park in Berlin-Kreuzberg beleidigt ein 56-Jähriger eine Frau und ihre beiden Kleinkinder und gibt NS-verherrlichende Aussagen von sich. Später wiederholt er seine Aussagen gegenüber der Polizei. https://www.sueddeutsche.de/panorama/straftat-mutter-und-kleinkinder-von-mann-rassistisch-beleidigt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-250405-930-424822

5. April: Hakenkreuz in Motorhaube geritzt

In der Nähe des Stadions Kulturpark in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) ritzen Unbekannte ein Hakenkreuz in die Motorhaube eines Autos. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/6007839

4. April: Mann zeigt Hitlergruß vor Polizisten

Ein 41-jähriger Mann zeigt am Hamburger Hauptbahnhof mehrfach vor Beamten der Bundespolizei den Hitlergruß. https://www.zeit.de/news/2025-04/05/betrunkener-mann-zeigt-hitlergruss-vor-polizisten

4. April: Nationalsozialistische und rassistische Parolen

Jugendliche grölen in einem Skatepark in Gera (Thüringen) nach Zeugenaussagen nationalsozialistische sowie rassistische Parolen. https://www.news.de/lokales/858511265/polizeimeldungen-aktuell-aus-gera-am-07-04-2025-heute/1/

3. April: Ladendiebstahl und Hitlergruß

Ebenfalls in Wetzlar (Hessen) klaut ein 53-Jähriger in einem Supermarkt, ruft mehrfach „Heil Hitler“ und zeigt den Hitlergruß. https://www.hessenschau.de/panorama/festnahme-in-wetzlar-ladendieb-ruft-heil-hitler-und-zeigt-hitlergruss-v1,kurz-ueberfall-340.html

3. April: Femizid durch Neonazi

Ein 32-Jähriger erschießt in Wetzlar (Hessen) kaltblütig seine17-jährige Exfreundin, bevor er sich selbst tötet. Bei dem Täter handelt es sich um einen vorbestraften Rechtsextremen, der 2010 einen Brandanschlag begangen hatte. https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/szene-hessen-taeter-von-wetzlar-stammt-aus-der-militanten-neonazi-93673157.html

3. April: Stolpersteine aus dem Pflaster gerissen

In Magdeburg (Sachsen-Anhalt) reißen Unbekannte fünf Gedenksteine aus dem Pflaster – offenbar am helllichten Tag. https://taz.de/Antisemitismus-in-Sachsen-Anhalt/!6077570/