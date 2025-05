Geburtstagsgruß an Adolf Hitler Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 16. bis zum 24. April.

24. April: Rechtsextreme Parolen und Hakenkreuz an Gymnasium

In Fellbach (Baden-Württemberg), ebenfalls im Rems-Murr-Kreis, sprühen Unbekannte mehrere Graffitis, darunter Hakenkreuze und rechtsextreme Parolen, auf die Fassade eines Gymnasiums.

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.fellbach-waiblingen-winnenden-hakenkreuz-am-pfarramt-graffitis-an-schulen-was-ist-los-im-rems-murr-kreis.b6cf6a57-e486-4658-967c-bc08a995ed7c.html

23. April: Hakenkreuz in Kirchenpforte eingebrannt

In Winnenden (Baden-Württemberg) wird ein Hakenkreuz entdeckt, das Unbekannte in die Holztür des evangelischen Pfarramtes eingebrannt haben.

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.am-pfarramt-in-winnenden-hakenkreuz-in-tuer-eingebrannt.a0347b56-9b14-4eca-b2c9-5d8335eef7f8.html

23. April: Hakenkreuz auf Bank gesprüht

An einem Aussichtspunkt in der Nähe von Clingen (Thüringen) sprühen Unbekannte ein pinkes Hakenkreuz auf eine Bank.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6018510

23. April: Bedrohung, Körperverletzung und Hitlergruß

In Hofgeismar (Hessen) zeigt ein 39-Jähriger nicht nur den Hitlergruß und schreit verfassungsfeindliche Parolen, sondern bedroht auch einen anderen Mann und beleidigt ihn. Später randaliert er in einer Wohnung und schlägt eine Familienangehörige.

https://www.news.de/lokales/858557830/polizei-news-aktuell-aus-kassel-am-24-04-2025-gewaltdelikt-heute/1/

22. April: Grundschule mit Hakenkreuz beschmiert

In Kassel (Hessen) wird ein Hakenkreuz an der Fassade einer Grundschule entdeckt. Es ist mehr als sechs Meter breit und 1,30 Meter hoch.

https://www.hna.de/kassel/hakenkreuz-an-fassade-der-waldauer-grundschule-in-kassel-geschmiert-93696423.html

22. April: Nazi-Parolen und Hitlergruß

In Burg (Sachsen-Anhalt) grölen zwei junge Männer „Sieg Heil“ und zeigen den Hitlergruß.

https://meetingpoint-jl.de/neuigkeiten/artikel/193852-verbotene-nazi-parolen-wohl-in-burg-gegroelt

22. April: Mann zeigt Hitlergruß

In Bayreuth (Bayern) zeigt ein 21-jähriger Mann gegenüber einem Autofahrer unvermittelt den Hitlergruß.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/083945/index.html

21. April: Rassistische Beleidigung auf Markt

Als ein 29-Jähriger auf dem Markt in Nossen (Sachsen) an eine Imbissbude geht, beleidigen ihn zwei Männer im Alter von 40 und 42 Jahren rassistisch und verfolgen ihn zu einer Bushaltestelle. Einen 33-Jährigen, der dazwischengeht, verletzen sie.

https://www.diesachsen.de/meissen-news/rassistische-beleidung-auf-dem-markt-in-nossen-3011883

21. April: Gleichgeschlechtliches Paar beleidigt und bedroht

In Magdeburg (Sachsen-Anhalt) bedroht ein unbekannter Mann ein gleichgeschlechtliches Paar mutmaßlich homofeindlich.

https://www.tag24.de/magdeburg/crime/homophob-beleidigt-und-bedroht-polizei-sucht-nach-zeugen-3379484

21. April: Queerfeindliche Attacke

In der Hamburger Innenstadt beleidigen fünf unbekannte junge Männer eine Person massiv transfeindlich, greifen sie an und bewerfen sie mit Dosen.

https://www.mopo.de/hamburg/polizei/queerfeindliche-attacke-am-jungfernstieg-frau-beleidigt-und-mit-dosen-beworfen/

21. April: Rassistische Beleidigung und nationalsozialistische Parole

Ein 62-jähriger Mann beleidigt einen 18-Jährigen in einem Park in Berlin-Friedrichshain rassistisch und ruft nationalsozialistische Parolen.

https://www.berliner-zeitung.de/news/friedrichshain-kreuzberg-mann-beleidigt-jugendlichen-rassistisch-festnahme-li.2318915

20. April: Geburtstagsgruß an Adolf Hitler

Eine Frau aus Quierschied (Saarland) gratuliert Adolf Hitler zum Geburtstag. Zwei AfD-Politiker aus dem Gemeinderat klicken auf „Like“.

https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/landespolitik/saarland-afd-glueckwuensche-an-adolf-hitler-empoerung-in-quierschied_aid-126606069

20. April: Mutmaßlich rassistischer Mord durch Polizei

In Oldenburg (Niedersachsen) ermordet ein Polizist die 21-jährige Person of Color Lorenz A. Er schießt ihm von hinten in Hüfte, Oberkörper und in den Kopf – scheinbar ohne ersichtliche Gefahrenlage. Jetzt wird ein rassistisches Motiv des Polizisten geprüft.

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Toedliche-Polizeischuesse-in-Oldenburg-Grosse-Trauer-offene-Fragen,oldenburg2776.html

19. April: Queerfeindlicher Angriff

In einer Grünanlage in der Innenstadt von Frankfurt am Main (Hessen) jagt eine Gruppe von zwölf Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren einen 60-jährigen queeren Mann. Sie rennen auf den Mann zu, werfen eine Glasflasche nach ihm, holen ihn ein, bringen ihn mit Tritten zu Boden und setzen Reizgas gegen ihn ein.

https://www.hessentoday.de/hessen/frankfurt/frankfurt-wochenende-hasskriminalitaet-hessen-queerfeindlich-lgbtqi-queere-szene-polizei-4572424

19. April: Rassistische Hasskommentare unter Videoclip der Stadt Wolfsburg

In einem Videoclip wirbt die Stadt Wolfsburg (Niedersachsen) für Personal in den städtischen Kindertagesstätten. Weil eine der Protagonist*innen ein Kopftuch trägt, hagelt es dermaßen viele Hasskommentare, dass die Stadtverwaltung den Beitrag inaktiv schaltet.

https://archive.is/PUosk

18. April: Rassistische Attacke in Bus

In Hamburg telefoniert ein 19-Jähriger im Bus in nicht-deutscher Sprache. Daraufhin schlägt ihm ein Unbekannter so stark ins Gesicht, dass er ins Krankenhaus muss.

https://www.mopo.de/hamburg/polizei/auslaenderfeindlicher-angriff-im-bus-opfer-nach-schlaegen-im-krankenhaus/#google_vignette

16. April: Homofeindliche Todesdrohung

In einem Fitnessstudio in Frankfurt am Main (Hessen) beleidigt ein 28-Jähriger zwei andere Studiobesucher in der Umkleidekabine homofeindlich und bedroht sie mit dem Tode.

https://www.ggg.at/2025/04/17/schwulenfeindliche-drohung-in-fitnessstudio-polizei-nimmt-mann-fest/

16. April: Antisemitische Parolen bei Uni-Besetzung

Bei der Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Universität Berlin durch propalästinensische Demonstrierende wird auch die antisemitische Parole „From the river to the sea“ an die Wände geschmiert.

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/antisemitische-parolen-emil-fischer-hoersaal-der-humboldt-uni-verwuestet-110425961.html