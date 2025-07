Schüsse und Nazi-Parolen Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 2. bis zum 8. Juli.

2. Juli: Rassistischer Übergriff

In Ratzeburg (Schleswig-Holstein) beleidigen ein 75-Jähriger und eine 68-Jährige eine 25-jährige Frau rassistisch an einer Bushaltestelle. Kurz darauf schlagen die beiden die junge Frau. Eine Zeugin alarmiert die Polizei.

https://www.mopo.de/im-norden/schleswig-holstein/rassistisch-motvierter-uebergriff-an-bushaltestelle-zeugen-gesucht/

3. Juli: Schüsse aus dem Fenster und Nazi-Parolen

In Berlin-Hellersdorf schießen zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses mit einer Schreckschusspistole in Richtung eines 16-jährigen Passanten. Als die Polizei eintrifft, äußern sie sich rassistisch und mit nationalsozialistischen Inhalten.

https://www.n-tv.de/regionales/berlin-und-brandenburg/Festnahmen-nach-Schuessen-und-rechten-Parolen-in-Marzahn-article25879515.html

3. Juli: Hitlergruß und Nazi-Parole

In München (Bayern) eskaliert ein Streit zwischen zwei betrunkenen Männern. Als die Polizei eintrifft, zeigt einer der Männer den Hitlergruß und verwendet eine nationalsozialistische Grußformel.

https://www.tz.de/muenchen/stadt/hallo-muenchen/streit-am-sendlinger-tor-eskaliert-betrunkener-zeigt-nazi-gruss-vor-polizei-93822099.html

3. Juli: Rassistische Schmierereien an Jugendzentrum

An den Schaukästen sowie der Eingangstür eines Jugendzentrums in Offenbach am Main (Hessen) werden rassistische Schmierereien gefunden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6069307

4. Juli: Muslimfeindliche Attacke auf 13-Jährige

Als eine 13-Jährige in Amberg (Bayern) gemeinsam mit ihrer Mutter einen Kinderwagen in den Bus hebt, nähert sich von hinten ein unbekannter Mann und versucht, ihr gewaltsam das Kopftuch vom Kopf zu reißen. Außerdem äußert er sich abfällig über das Tragen des Kopftuches. Durch den Angriff erleidet die 13-Jährige Schmerzen am Hals.

https://www.mittelbayerische.de/lokales/stadt-amberg-und-landkreis-amberg-sulzbach/attacke-auf-muslima-in-amberg-mann-wollte-13-jaehriger-das-kopftuch-runterziehen-19022501

5. Juli: Antisemitische Cyber-Attacke bei Bäckerei-Kette

In Hannover und Hildesheim (Niedersachsen) werden 26 Bäckereifilialen Opfer einer antisemitischen Cyber-Attacke. Auf den Werbemonitoren werden antiisraelische Hassbotschaften und Karikaturen gezeigt.

https://www.haz.de/lokales/hannover/sensenmann-statt-broetchenwerbung-baeckerei-engelke-ziel-von-hackerangriff-GIPC3GI2SZA35ND7TVT6SX6HEM.html

5. Juli: Rassistische Beleidigung nach Autounfall

In Salzgitter (Niedersachsen) fährt ein betrunkener 40-Jähriger in das vor ihm abbremsende Auto eines 23-Jährigen. Der 23-Jährige wird durch den Aufprall leicht verletzt. Nach dem Unfall beleidigt der 40-Jährige das Unfallopfer rassistisch.

https://www.braunschweiger-zeitung.de/niedersachsen/salzgitter/article409444168/auffahrunfall-in-lebenstedt-dann-fallen-rassistische-beleidigungen.html

5. Juli: Rassistische Beleidigung und Hitlergruß auf Abifeier und in Stadtbahn

In Bad Honnef (Nordrhein-Westfalen) äußern sich fünf junge Männer auf einer Abifeier rassistisch und zeigen den Hitlergruß. Später am Abend versuchen sie, ebenfalls aus rassistischer Motivation, Fahrgäste am Einsteigen in die Stadtbahn zu hindern. Einer der Männer schlägt einem 18-jährigen Fahrgast ins Gesicht.

https://ga.de/region/siebengebirge/bad-honnef/bad-honnef-rassistisch-beleidigt-und-hitlergruss-gezeigt_aid-130662989

5. Juli: Queerfeindlicher Angriff

In Berlin-Wedding beleidigen drei Männer ein anderes Männer-Trio auf offener Straße queerfeindlich, schlagen und treten sie. Zwei der betroffenen Männer werden am Kopf verletzt. Die bislang unbekannten Angreifer können fliehen.

https://mannschaft.com/a/berlin-zwei-maenner-homophob-beleidigt-und-bei-angriff-verletzt

6. Juli: Rassistische Beleidigung und Bedrohung im Nachtbus

In Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) bedrohen und beleidigen zwei Männer im Alter von 26 und 33 Jahren in einem Nachtbus einen 20-jährigen Fahrgast rassistisch. Keine der etwa 30 anderen Personen im Bus schreitet ein.

https://www.wochenblatt-reporter.de/kaiserslautern/c-blaulicht/zwischenfall-im-nachtbus-20-jaehriger-rassistisch-beleidigt-und-bedroht_a658429

6. Juli: Sexuelle Belästigung und Hitlergruß

Ein 42-jähriger Mann beleidigt am Hauptbahnhof in Leipzig (Sachsen) mehrere Frauen sexuell und bewirft sie mit Gegenständen. Als die Polizei sich einschaltet, beleidigt der Mann die Beamten und zeigt den Hitlergruß.

https://www.lvz.de/lokales/leipzig/sexuelle-belaestigung-am-leipziger-hauptbahnhof-taeter-zeigt-hitlergruss-WZSB7HYCC5AINGU74I5UPIZJFQ.html

7. Juli: Versuchter Einbruch in Synagoge

Ein 30-jähriger Mann versucht, in die Alte Synagoge in Essen (Nordrhein-Westfalen) einzubrechen, indem er mit einem Baustellenschild die Eingangstür aufhebelt. Die Polizei, die die Synagoge bewacht, nimmt den Mann fest. Er ist wegen Drogen- und Eigentumsdelikten polizeibekannt, es gäbe keine Hinweise auf eine antisemitisch motivierte Tat.

https://www.t-online.de/region/essen/id_100810160/essen-polizei-stoppt-einbruchsversuch-in-alte-synagoge.html

7. Juli: Rassistische Parolen gegrölt

Am Abend läuft ein etwa 40-jähriger Mann durch Bad Nauheim (Hessen) und ruft rassistische Parolen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6072580

8. Juli: Rassistische Beleidigung und Faustschlag

An einer Straßenbahnhaltestelle in Berlin-Johannisthal beleidigt ein 40-jähriger Mann mehrere Fahrgäste und belästigt eine Frau mit Kindern. Als ein 32-Jähriger den Mann auffordert, das zu unterlassen, beleidigt ihn der 40-Jährige rassistisch und schlägt ihm mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei kann ihn noch in der Straßenbahn festnehmen.

https://leute.tagesspiegel.de/treptow-koepenick/macher/2025/07/07/419728/fahrgaeste-in-tram-beleidigt-faustschlag-ins-gesicht/

8. Juli: Hakenkreuz-Schmierereien

Unbekannte beschmieren ein Casino in Stade (Niedersachsen) mit Hakenkreuzen und verfassungsfeindlichen Parolen, die sich teilweise direkt gegen das Pächter-Ehepaar des Gastronomiebetriebs richten.

https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/stade/c-blaulicht/gueldenstern-casino-in-stade-mit-hakenkreuzen-und-parolen-beschmiert_a365840

8. Juli: Rassistische Bedrohung mit Messer

Ein betrunkener 42-Jähriger pöbelt in einer Straßenbahn in Kassel (Hessen) und verängstigt die anderen Fahrgäste. Als ein 21-Jähriger ihn anspricht, beleidigt ihn der 42-Jährige rassistisch, schlägt ihm ins Gesicht und bedroht ihn mit einem Messer. Der Täter kann flüchten, wird jedoch später von der Polizei festgenommen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6073077