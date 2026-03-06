Zerstörung von Ramadan-Beleuchtung Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 4. bis zum 24. Februar.
4. Februar: Antisemitischer Drohbrief mit Pistolen-Patrone
In München (Bayern) verschicken Unbekannte einen antisemitischen Drohbrief gegen die israelitische Kultusgemeinde. Im Umschlag befindet sich außerdem eine Pistolen-Patrone. Der Staatsschutz ermittelt.
https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchner-kultusgemeinde-erhaelt-antisemitischen-drohbrief-mit-patrone-94158322.html
5. Februar: Rechtsextremer Vorfall
In Frankfurt (Hessen) beschädigt ein Mann einen Gedenkkranz an der Ludwig-Erhard-Anlage. Als die Polizei ihn durchsucht, findet sie ein Notizbuch mit verfassungswidrigen Symbolen. Später beleidigt er eine Person in einem Supermarkt rassistisch. Als die Polizei erneut eintrifft, zeigt er den Beamt*innen den Hitlergruß.
https://kinzig.news/30762/frankfurt-schockiert-mann-zerstoert-gedenkkranz-und-zeigt-mehrfach-hitlergruss
5. Februar: Rechtsextremer Vorfall
In Chemnitz (Sachsen) zeigt ein 24-jähriger Mann den Hitlergruß und skandiert rassistische Parolen. Die Polizei spricht einen Platzverweis aus.
https://www.raa-sachsen.de/support/chronik/vorfaelle/chemnitz-bernsdorf-10110
6. Februar: Rechtsextreme Parolen
In Crivitz (Mecklenburg-Vorpommern) skandieren mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren am Bahnhof verfassungsfeindliche Parolen.
https://schwerin.news/2026/02/09/polizei-lost-treffen-auf-minderjahrige-nach-verfassungsfeindlichen-parolen-vom-bahnhof-nach-hause-zu-mami-und-papi-gebracht/
6. Februar: Hakenkreuz an Hausfassade gesprüht
In Dresden (Sachsen) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz an eine Hausfassade. Der Staatsschutz ermittelt.
https://www.blaulicht-ticker.de/dresden/hakenkreuz-an-hausfassade-in-klopstockstrasse-3101494
6. Februar: Rechtsextreme Parolen
In Bautzen (Sachsen) skandieren fünf Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren rechtsextreme Parolen. Außerdem zeigen sie den Hitlergruß.
https://www.raa-sachsen.de/support/chronik/vorfaelle/bautzen-10113
7. Februar: Rassistischer Übergriff
In Erfurt (Thüringen) beleidigt ein Fahrgast einen Taxifahrer rassistisch und schlägt ihm ins Gesicht. Zuvor hatte er verweigert, die Fahrt zu bezahlen.
https://www.stern.de/gesellschaft/regional/thueringen/kriminalitaet–taxifahrer-wird-rassistisch-beleidigt-und-attackiert-37117126.html
7. Februar: Rassistische Parolen
In Fürstenzell (Bayern) skandiert eine circa zehnköpfige ruppe am Bahnhof rechtsextreme Parolen. Zudem grölen die Jugendlichen die rassistische Version des Songs “L’amour toujours”.
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/098036/index.html
8. Februar: Hitlergruß bei Faschingsumzug gezeigt
In Rohr (Bayern) zeigen zwei 20-jährige Männer während des traditionellen Faschingsumzugs den Hitlergruß in Richtung der Menschenmenge. https://www.tvaktuell.com/faschingsumzug-in-rohr-positive-polizeibilanz-trotz-hitler-gruss-und-widerstand-703448/
8. Februar: Hitlergruß gezeigt
In Leipzig (Sachsen) zeigen ein 51-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau am Hauptbahnhof den Hitlergruß. Dazu hören sie rechtsextreme Musik. https://www.lvz.de/lokales/leipzig/leipzig-hitlergruss-am-hauptbahnhof-gezeigt-62U2BOOH6VEDHIRHUXYEZAWGHQ.html
9. Februar: Gedenktafel an jüdischem Friedhof zerstört
In Berlin-Mitte zerstören Unbekannte eine Gedenktafel am jüdischen Friedhof. Der Staatsschutz ermittelt.
9. Februar: Hitlergruß gezeigt
In einem Regionalzug nach Magdeburg (Sachsen-Anhalt) spuckt ein 27-jähriger Mann einer Zugbegleiterin vor die Füße und zeigt ihr den Hitlergruß. Er wurde zuvor aufgefordert die Bahn zu verlassen, da er ohne Fahrschein unterwegs war. https://www.meetingpoint-magdeburg.de/neuigkeiten/artikel/219883-ohne-fahrschein-unterwegs-fahrgast-spuckt-zugbegleiterin-an-und-zeigt-verbotenen-hitlergruandszlig
9. Februar: Rechtsextreme Schmierereien
In Bayreuth (Bayern) schmieren Unbekannte Hakenkreuze auf eine Sitzbank, ein Verkehrszeichen und auf die Fassade einer Grundschule. Die Polizei sucht nach Zeug*innen. https://www.mainwelle.de/rechtsradikale-schmierereien-am-schulgelaende-kripo-bayreuth-ermittelt-2032362/
10. Februar: Antiasiatisch-rassistische Beleidigung
In Berlin-Mitte beleidigt ein älterer Mann zwei Personen im U-Bahnhof antiasiatisch-rassistisch.
https://berliner-register.de/vorfall/c3a3962c-d150-418e-8e3b-a0cc2f8d8ff3/
10. Februar: Rechtsextremer Übergriff
In Chemnitz (Sachsen) beleidigt und bedroht ein Unbekannter einen Mann rassistisch in einer Straßenbahn. Als der 41-Jährige aussteigt, folgt der Täter ihm und greift ihn an. Er schlägt und tritt auf das Opfer ein, bis er schließlich flieht.
https://www.raa-sachsen.de/support/chronik/vorfaelle/chemnitz-bernsdorf-10114
10. Februar: Rechtsextreme Schmierereien
In Halberstadt (Sachsen-Anhalt) beschmieren Unbekannte die Fassade einer Sporthalle sowie einen Baum mit Hakenkreuzen und rechtsextremen Parolen. https://www.news.de/amp/lokales/859340059/polizei-einsatz-harz-sachsen-anhalt-gewaltverbrechen-heute-am-11-02-2026/1/
10. Februar: Queerfeindliche Angriffe
In Köln (Nordrhein-Westfalen) greifen Unbekannte zum zweiten Mal diese Woche (erster Vorfall am 07.02.2026) den Schiedsrichter Pascal Kaiser vor seiner Haustür an. Vor zwei Wochen machte Kaiser seinem Partner im Stadion einen Heiratsantrag und bekannte sich öffentlich zu seiner Sexualität.
https://taz.de/Attacke-auf-queeren-Schiedsrichter-Pascal-Kaiser-Nachspiel-neben-dem-Platz/!6153769/
11. Februar: Rassistischer Angriff
In Erfurt (Thüringen) greifen Unbekannte einen 23-Jährigen an und beleidigen ihn rassistisch. Das Opfer wird schwer verletzt.
https://www.upday.com/de/news/schwere-gewalt-in-erfurt-niederlander-nach-rassistischen-ausserungen-attackiert/71h28zx
12. Februar: Hakenkreuz-Schmiererei
In Bayreuth (Bayern) schmieren Unbekannte ein Hakenkreuz an eine Mauer des Rathausplatzes.
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/098180/index.html
12. Februar: Rechtsextreme Schmierereien
In Hamburg-Winterhude schmieren Unbekannte Hakenkreuze, SS-Runen und eine schwarze Sonne an einen U-Bahnhof.
12. Februar: Rechtsextreme Parolen im Zug
In einem Regionalzug zwischen Münster und Osnabrück (Nordrhein-Westfalen/ Niedersachsen) skandiert ein Fahrgast rechtsextreme und antisemitische Parolen. Die Polizei sucht nach Zeug*innen. https://www.noz.de/lokales/polizeimeldungen-osnabrueck/artikel/rechtsradikale-parolen-im-zug-muensterosnabrueck-49909545
13. Februar: Rassistische Beleidigung im Zug
In einem Regionalzug zwischen Ulm und Esslingen (Baden-Württemberg) beleidigen ein Mann und eine Frau mehrere Fahrgäste rassistisch. Außerdem blockieren sie einen Durchgang zwischen zwei Abteilen. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.
https://www.swp.de/lokales/ulm/rassistisch-beleidigt-unbekannte-beleidigen-mitreisende-im-zug-78651119.html
13. Februar: Rassistischer Übergriff am Mitfahrerparkplatz
In Speyer (Rheinland-Pfalz) greifen vier unbekannte und teils vermummte Personen einen 45-jährigen Mann auf einem Mitfahrerparkplatz an und beleidigen ihn rassistisch. Zuvor hatte einer der Täter den Mann angehalten. Das Opfer wird durch den Angriff verletzt, auch sein Fahrzeug wird beschädigt. https://www.metropoljournal.com/40365-speyer-45-j%C3%A4hriger-am-mitfahrerparkplatz-angegriffen-und-rassistisch-beleidigt-%E2%80%93-zeugen-gesucht.html
13. Februar: Rechtsextreme Schmierereien
In Reinsdorf (Sachsen) sprühen Unbekannte mehrere rechtsextreme Schriftzüge an eine Hausfassade. Es entsteht ein Sachschaden von circa 9.000 Euro. https://www.radiozwickau.de/beitrag/tausende-euro-schaden-durch-graffiti-in-werdau-und-reinsdorf-887794/
14. Februar: Rechtsextremer Übergriff auf Kulturzentrum
In Dachau (Bayern) sprühen Unbekannte rechtsextreme Symbole wie „White-Power“-Keltenkreuze, SS-Runen sowie der Schriftzug „Wehrmacht 1860 Skins“ an die Hausfassade. Der Verein fürchtet weitere Angriffe. https://www.merkur.de/lokales/dachau/dachau-ort28553/neonazi-graffiti-am-freiraum-dachau-sie-werden-wiederkommen-94176214.html
15. Februar: Volksverhetzende Parolen an Bushaltestelle
In Plauen (Sachsen) schmieren Unbekannte volksverhetzende Parolen an die Scheibe einer Bushaltestelle. https://www.freiepresse.de/vogtland/plauen/volksverhetzende-parolen-in-plauen-an-bushaltestelle-geschmiert-artikel14141074#google_vignette
15. Februar: Rechtsextremer Übergriff nach Faschingsumzug
In Berg (Rheinland-Pfalz) skandiert ein Mann rechtsextreme Parolen auf der Abschlussveranstaltung des Faschingsumzugs. Als zwei 25-Jährige ihn darauf ansprechen, werden sie durch den Täter verletzt. https://www.wochenblatt-reporter.de/germersheim/c-blaulicht/nach-dem-faschingsumzug-in-berg-betrunkener-groehlt-rechte-parolen-und-verletzt-andere_a704552
15. Februar: Rechtsextreme Schmierereien
In Nordhausen (Thüringen) beschmiert ein Unbekannter ein Verkehrsschild mit einem Hakenkreuz und weiteren rechtsextremen Codes. https://www.thueringer-allgemeine.de/lokales/nordhausen/article411223830/nordhausen-zerstochener-reifen-betrunkener-fahrer-und-gruenes-hakenkreuz.html
15. Februar: Hakenkreuz auf Faschings-Kostüm
In Allersberg (Bayern) trägt eine Person ein Kostüm, auf das ein Hakenkreuz gemalt ist. https://www.nn.de/region/roth/kripo-ermittelt-wegen-hakenkreuz-bei-allersberger-faschingszug-es-gibt-auch-positives-1.15011854
15. Februar: Stolperstein mit Hakenkreuz beschmiert
In Bad Homburg (Hessen) beschmieren Unbekannte einen Stolperstein mit einem Hakenkreuz. Der Staatsschutz ermittelt und sucht nach Zeug*innen. https://www.taunus-nachrichten.de/bad-homburg/nachrichten/bad-homburg/stolperstein-hakenkreuz-beschmiert-id220440.html
16. Februar: Hakenkreuz-Schmierereien in Stadtpark
In Werdau (Sachsen) beschmieren Unbekannte Spielgeräte im Stadtpark mit mehreren Hakenkreuzen. Es entsteht ein Sachschaden von 1.000 Euro. Einen Tag zuvor wurde bereits ein Hakenkreuz an einer nahegelegenen Bushaltestelle angezeigt. https://www.radiozwickau.de/beitrag/tausende-euro-schaden-durch-graffiti-in-werdau-und-reinsdorf-887794/
17. Februar: Rassistische Beleidigung nach Ladendiebstahl
In Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) beleidigt ein 38-jähriger Ladendieb einen eingetroffenen Polizisten rassistisch. https://www.rheinpfalz.de/lokal/ludwigshafen_artikel,-ladendieb-beleidigt-polizist-rassistisch-_arid,5862434.html
17. Februar: Rechtsextreme Parolen und Hitlergruß
In Plattling (Bayern) skandiert ein Mann am Stadtplatz rechtsextreme Parolen und zeigt den Hitlergruß in Richtung von Polizist*innen. https://www.idowa.de/regionen/deggendorf/plattling/mann-ruft-nazi-parole-und-zeigt-hitlergruss-in-plattling-art-380807
17. Februar: Rassistische Parolen am Bahnhof
In Regensburg (Bayern) skandiert ein 58-Jähriger am Hauptbahnhof rassistische Parolen und wirft Gegenstände aus seinem Koffer um sich. https://www.tvaktuell.com/amp/regensburg-58-jaehriger-ruft-volksverhetzende-parolen-am-hauptbahnhof-704552/
18. Februar: Trans-Frau geschlagen
In Berlin-Schöneberg greift ein 22-Jähriger eine Trans-Frau an. Der Täter schlägt der 40-jährigen Person mit einem Handy auf den Kopf und verletzt sie dabei leicht.
https://www.queer.de/detail.php?article_id=56930
19. Februar: Rechtsextreme Schmierereien an Freibad
In Schrobenhausen (Bayern) beschmieren Unbekannte die Mauer vor einem Freibad mit rechtsextremen Codes, einem Hakenkreuz, rechtsextremen Parolen sowie einem AfD-Schriftzug.
https://www.donaukurier.de/lokales/landkreis-neuburg-schrobenhausen/schmierereien-beim-freibad-20584090
19. Februar: Rechtsextremer Übergriff auf Polizist*innen
In Regenstauf (Bayern) greift eine Person Polizeibeamt*innen an, beleidigt sie und spuckt in ihre Richtung. Außerdem skandiert der Täter rechtsextreme Parolen.
https://www.onetz.de/deutschland-welt/regenstauf/obdachloser-landkreis-regensburg-verletzt-polizisten-ruft-nazi-parolen-id5303018.html
20. Februar: AfD-Politikerin teilt NS-Propaganda auf Instagram
Die Brandenburger AfD-Politikerin Peggy Lindemann teilt auf Instagram ein antismeitisches und NS-verharmlosendes Reel. In dem Beitrag wird auf die rechtsextreme NS-Zeitung “Der Stürmer” sowie eine antisemitische Verschwörungserzählung verwiesen. Die AfD-Politikerin entschuldigt dies mit ihrer “Tüdeligkeit”. https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/mausgerutscht-bei-hitler-brandenburger-afd-politikerin-teilt-ns-propaganda-auf-instagram-15278496.html
21. Februar: Rassistische Beleidigung
In Berlin-Kreuzberg beleidigt ein 45-Jähriger eine Jugendliche auf offener Straße rassistisch. Die 16-Jährige hat zum Zeitpunkt der Tat eine Kufiya getragen. https://www.n-tv.de/regionales/berlin-und-brandenburg/Jugendliche-rassistisch-beleidigt-Staatsschutz-ermittelt-id30389757.html
21. Februar: Teilnehmer einer pro-israelischen Demonstration angegriffen
In Kiel (Schleswig-Holstein) greifen drei bis vier Unbekannte eine Person an, die zuvor an einer Demonstration in Solidarität mit Israel und der iranischen Freiheitsbewegung teilgenommen hatte. Die Täter schlagen den Mann und fliehen.
https://www.tagesschau.de/inland/regional/schleswigholstein/kiel-zwei-angriffe-auf-teilnehmer-von-pro-israel-demo,regionkielnews-1504.html
21. Februar: Rechtsextreme Parolen im Supermarkt
In Regensburg (Bayern) skandiert ein 23-jähriger Mann rechtsextreme Parolen in einem Supermarkt am Bahnhof. Ein Supermarkt-Mitarbeiter alarmiert die Polizei.
https://www.onetz.de/oberpfalz/regensburg/23-jaehriger-ruft-nazi-parole-regensburger-supermarkt-id5305239.html
21. Februar: Rechtsextreme Schmierereien auf Plakat
In Nürnberg (Bayern) beschmieren Unbekannte ein Plakat, das sich gegen Rechtsextremismus richtet, mit einem Hakenkreuz und einem rechtsextremen Zahlencode.
https://www.nn.de/nuernberg/tater-spruhten-hakenkreuz-auf-anti-rechts-plakat-in-nurnberg-1.15018579
21. Februar: Zerstörung von Ramadan-Beleuchtung
In Freiburg (Baden-Württemberg) zerstören Mitglieder der Identitären Bewegung festliche Beleuchtung anlässlich des Ramadan. Einen Tag später wird ein Banner vor der Botschaft “Happy Ramadan” angebracht.
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/freiburg-sabotagen-an-ramadan-beleuchtung-rechtsextreme-bekennen-sich-dazu-a-d60b47b5-a201-4b61-8669-96462664f5a9
21. Februar: Rechtsextreme Parolen und Hitlergrüße
In Halle (Sachsen-Anhalt) skandieren Unbekannte rechtsextreme Parolen und zeigen mehrfach den Hitlergruß.
https://dubisthalle.de/nazi-parolen-und-hitlergruesse-am-riebeckplatz-und-boulevard/
21. Februar: Heruntergerissene Plakate und rechtsextreme Schmierereien
In Rockenhausen (Rheinland-Pfalz) reißen Unbekannte zahlreiche Wahlplakate mit Regenbogenmotiven herunter. Im Umkreis wird außerdem eine Bushaltestelle mit rechtsextremen Parolen beschmiert. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Taten nach Ende des AfD-Treffens ereignet haben, an dem auch Bundesvorsitzende Alice Weidel teilnahm.
https://www.rheinpfalz.de/lokal/donnersbergkreis_artikel,-nach-afd-pfalztreffen-regenbogenplakate-abgerissen-und-besch%C3%A4digt-_arid,5863998.html
22. Februar: Rassistischer Übergriff
In Weimar (Thüringen) bedroht ein unbekannter Mann einen 25-Jährigen und seine zwei Begleiter. Der Täter beleidigt den 25-Jährigen rassistisch. Als die Gruppe gehen will, zieht der Täter ein Messer hervor und hält es dem 25-Jährigen vor den Körper. https://www.thueringer-allgemeine.de/lokales/weimar-und-weimarer-land/article411286559/rassistisch-beleidigt-und-mit-messer-bedroht-taeter-gefluechtet.html
23. Februar: Rechtsextreme Schmierereien
In Homburg (Hessen) beschmieren Unbekannte einen Bahntunnel mit rechtsextremen Parolen. https://newsflash24.de/blaulicht/hessen/homberg-politisch-motivierte-graffiti-in-ehemaligem-bahntunnel-in-spangenberg/
24. Februar: Rechtsextreme Schmierereien und Hitlergruß
In Hamburg-Blankenese schmiert ein 32-Jähriger rechtsextreme Parolen in einen Fahrstuhl am S-Bahnhof. Bundespolizist*innen nehmen daraufhin seine Personalien auf. Der Täter reagiert mit einem Hitlergruß und skandiert rechtsextreme Parolen.
https://hamburg.t-online.de/region/hamburg/id_101143950/hamburg-blankenese-hitlergruss-und-verfassungswidrige-parolen-festnahme.html