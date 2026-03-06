Zerstörung von Ramadan-Beleuchtung Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 4. bis zum 24. Februar.

4. Februar: Antisemitischer Drohbrief mit Pistolen-Patrone

In München (Bayern) verschicken Unbekannte einen antisemitischen Drohbrief gegen die israelitische Kultusgemeinde. Im Umschlag befindet sich außerdem eine Pistolen-Patrone. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchner-kultusgemeinde-erhaelt-antisemitischen-drohbrief-mit-patrone-94158322.html

5. Februar: Rechtsextremer Vorfall

In Frankfurt (Hessen) beschädigt ein Mann einen Gedenkkranz an der Ludwig-Erhard-Anlage. Als die Polizei ihn durchsucht, findet sie ein Notizbuch mit verfassungswidrigen Symbolen. Später beleidigt er eine Person in einem Supermarkt rassistisch. Als die Polizei erneut eintrifft, zeigt er den Beamt*innen den Hitlergruß.

https://kinzig.news/30762/frankfurt-schockiert-mann-zerstoert-gedenkkranz-und-zeigt-mehrfach-hitlergruss

5. Februar: Rechtsextremer Vorfall

In Chemnitz (Sachsen) zeigt ein 24-jähriger Mann den Hitlergruß und skandiert rassistische Parolen. Die Polizei spricht einen Platzverweis aus.

https://www.raa-sachsen.de/support/chronik/vorfaelle/chemnitz-bernsdorf-10110

6. Februar: Rechtsextreme Parolen

In Crivitz (Mecklenburg-Vorpommern) skandieren mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren am Bahnhof verfassungsfeindliche Parolen.

https://schwerin.news/2026/02/09/polizei-lost-treffen-auf-minderjahrige-nach-verfassungsfeindlichen-parolen-vom-bahnhof-nach-hause-zu-mami-und-papi-gebracht/

6. Februar: Hakenkreuz an Hausfassade gesprüht

In Dresden (Sachsen) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz an eine Hausfassade. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.blaulicht-ticker.de/dresden/hakenkreuz-an-hausfassade-in-klopstockstrasse-3101494

6. Februar: Rechtsextreme Parolen

In Bautzen (Sachsen) skandieren fünf Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren rechtsextreme Parolen. Außerdem zeigen sie den Hitlergruß.

https://www.raa-sachsen.de/support/chronik/vorfaelle/bautzen-10113

7. Februar: Rassistischer Übergriff

In Erfurt (Thüringen) beleidigt ein Fahrgast einen Taxifahrer rassistisch und schlägt ihm ins Gesicht. Zuvor hatte er verweigert, die Fahrt zu bezahlen.

https://www.stern.de/gesellschaft/regional/thueringen/kriminalitaet–taxifahrer-wird-rassistisch-beleidigt-und-attackiert-37117126.html

7. Februar: Rassistische Parolen

In Fürstenzell (Bayern) skandiert eine circa zehnköpfige ruppe am Bahnhof rechtsextreme Parolen. Zudem grölen die Jugendlichen die rassistische Version des Songs “L’amour toujours”.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/098036/index.html

8. Februar: Hitlergruß bei Faschingsumzug gezeigt

In Rohr (Bayern) zeigen zwei 20-jährige Männer während des traditionellen Faschingsumzugs den Hitlergruß in Richtung der Menschenmenge. https://www.tvaktuell.com/faschingsumzug-in-rohr-positive-polizeibilanz-trotz-hitler-gruss-und-widerstand-703448/

8. Februar: Hitlergruß gezeigt

In Leipzig (Sachsen) zeigen ein 51-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau am Hauptbahnhof den Hitlergruß. Dazu hören sie rechtsextreme Musik. https://www.lvz.de/lokales/leipzig/leipzig-hitlergruss-am-hauptbahnhof-gezeigt-62U2BOOH6VEDHIRHUXYEZAWGHQ.html

9. Februar: Gedenktafel an jüdischem Friedhof zerstört

In Berlin-Mitte zerstören Unbekannte eine Gedenktafel am jüdischen Friedhof. Der Staatsschutz ermittelt.

9. Februar: Hitlergruß gezeigt

In einem Regionalzug nach Magdeburg (Sachsen-Anhalt) spuckt ein 27-jähriger Mann einer Zugbegleiterin vor die Füße und zeigt ihr den Hitlergruß. Er wurde zuvor aufgefordert die Bahn zu verlassen, da er ohne Fahrschein unterwegs war. https://www.meetingpoint-magdeburg.de/neuigkeiten/artikel/219883-ohne-fahrschein-unterwegs-fahrgast-spuckt-zugbegleiterin-an-und-zeigt-verbotenen-hitlergruandszlig

9. Februar: Rechtsextreme Schmierereien

In Bayreuth (Bayern) schmieren Unbekannte Hakenkreuze auf eine Sitzbank, ein Verkehrszeichen und auf die Fassade einer Grundschule. Die Polizei sucht nach Zeug*innen. https://www.mainwelle.de/rechtsradikale-schmierereien-am-schulgelaende-kripo-bayreuth-ermittelt-2032362/

10. Februar: Antiasiatisch-rassistische Beleidigung

In Berlin-Mitte beleidigt ein älterer Mann zwei Personen im U-Bahnhof antiasiatisch-rassistisch.

https://berliner-register.de/vorfall/c3a3962c-d150-418e-8e3b-a0cc2f8d8ff3/

10. Februar: Rechtsextremer Übergriff

In Chemnitz (Sachsen) beleidigt und bedroht ein Unbekannter einen Mann rassistisch in einer Straßenbahn. Als der 41-Jährige aussteigt, folgt der Täter ihm und greift ihn an. Er schlägt und tritt auf das Opfer ein, bis er schließlich flieht.

https://www.raa-sachsen.de/support/chronik/vorfaelle/chemnitz-bernsdorf-10114

10. Februar: Rechtsextreme Schmierereien

In Halberstadt (Sachsen-Anhalt) beschmieren Unbekannte die Fassade einer Sporthalle sowie einen Baum mit Hakenkreuzen und rechtsextremen Parolen. https://www.news.de/amp/lokales/859340059/polizei-einsatz-harz-sachsen-anhalt-gewaltverbrechen-heute-am-11-02-2026/1/

10. Februar: Queerfeindliche Angriffe

In Köln (Nordrhein-Westfalen) greifen Unbekannte zum zweiten Mal diese Woche (erster Vorfall am 07.02.2026) den Schiedsrichter Pascal Kaiser vor seiner Haustür an. Vor zwei Wochen machte Kaiser seinem Partner im Stadion einen Heiratsantrag und bekannte sich öffentlich zu seiner Sexualität.

https://taz.de/Attacke-auf-queeren-Schiedsrichter-Pascal-Kaiser-Nachspiel-neben-dem-Platz/!6153769/

11. Februar: Rassistischer Angriff

In Erfurt (Thüringen) greifen Unbekannte einen 23-Jährigen an und beleidigen ihn rassistisch. Das Opfer wird schwer verletzt.

https://www.upday.com/de/news/schwere-gewalt-in-erfurt-niederlander-nach-rassistischen-ausserungen-attackiert/71h28zx

12. Februar: Hakenkreuz-Schmiererei

In Bayreuth (Bayern) schmieren Unbekannte ein Hakenkreuz an eine Mauer des Rathausplatzes.

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/098180/index.html

12. Februar: Rechtsextreme Schmierereien

In Hamburg-Winterhude schmieren Unbekannte Hakenkreuze, SS-Runen und eine schwarze Sonne an einen U-Bahnhof.

12. Februar: Rechtsextreme Parolen im Zug

In einem Regionalzug zwischen Münster und Osnabrück (Nordrhein-Westfalen/ Niedersachsen) skandiert ein Fahrgast rechtsextreme und antisemitische Parolen. Die Polizei sucht nach Zeug*innen. https://www.noz.de/lokales/polizeimeldungen-osnabrueck/artikel/rechtsradikale-parolen-im-zug-muensterosnabrueck-49909545

13. Februar: Rassistische Beleidigung im Zug

In einem Regionalzug zwischen Ulm und Esslingen (Baden-Württemberg) beleidigen ein Mann und eine Frau mehrere Fahrgäste rassistisch. Außerdem blockieren sie einen Durchgang zwischen zwei Abteilen. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://www.swp.de/lokales/ulm/rassistisch-beleidigt-unbekannte-beleidigen-mitreisende-im-zug-78651119.html

13. Februar: Rassistischer Übergriff am Mitfahrerparkplatz

In Speyer (Rheinland-Pfalz) greifen vier unbekannte und teils vermummte Personen einen 45-jährigen Mann auf einem Mitfahrerparkplatz an und beleidigen ihn rassistisch. Zuvor hatte einer der Täter den Mann angehalten. Das Opfer wird durch den Angriff verletzt, auch sein Fahrzeug wird beschädigt. https://www.metropoljournal.com/40365-speyer-45-j%C3%A4hriger-am-mitfahrerparkplatz-angegriffen-und-rassistisch-beleidigt-%E2%80%93-zeugen-gesucht.html

13. Februar: Rechtsextreme Schmierereien

In Reinsdorf (Sachsen) sprühen Unbekannte mehrere rechtsextreme Schriftzüge an eine Hausfassade. Es entsteht ein Sachschaden von circa 9.000 Euro. https://www.radiozwickau.de/beitrag/tausende-euro-schaden-durch-graffiti-in-werdau-und-reinsdorf-887794/

14. Februar: Rechtsextremer Übergriff auf Kulturzentrum

In Dachau (Bayern) sprühen Unbekannte rechtsextreme Symbole wie „White-Power“-Keltenkreuze, SS-Runen sowie der Schriftzug „Wehrmacht 1860 Skins“ an die Hausfassade. Der Verein fürchtet weitere Angriffe. https://www.merkur.de/lokales/dachau/dachau-ort28553/neonazi-graffiti-am-freiraum-dachau-sie-werden-wiederkommen-94176214.html

15. Februar: Volksverhetzende Parolen an Bushaltestelle

In Plauen (Sachsen) schmieren Unbekannte volksverhetzende Parolen an die Scheibe einer Bushaltestelle. https://www.freiepresse.de/vogtland/plauen/volksverhetzende-parolen-in-plauen-an-bushaltestelle-geschmiert-artikel14141074#google_vignette

15. Februar: Rechtsextremer Übergriff nach Faschingsumzug

In Berg (Rheinland-Pfalz) skandiert ein Mann rechtsextreme Parolen auf der Abschlussveranstaltung des Faschingsumzugs. Als zwei 25-Jährige ihn darauf ansprechen, werden sie durch den Täter verletzt. https://www.wochenblatt-reporter.de/germersheim/c-blaulicht/nach-dem-faschingsumzug-in-berg-betrunkener-groehlt-rechte-parolen-und-verletzt-andere_a704552

15. Februar: Rechtsextreme Schmierereien

In Nordhausen (Thüringen) beschmiert ein Unbekannter ein Verkehrsschild mit einem Hakenkreuz und weiteren rechtsextremen Codes. https://www.thueringer-allgemeine.de/lokales/nordhausen/article411223830/nordhausen-zerstochener-reifen-betrunkener-fahrer-und-gruenes-hakenkreuz.html

15. Februar: Hakenkreuz auf Faschings-Kostüm

In Allersberg (Bayern) trägt eine Person ein Kostüm, auf das ein Hakenkreuz gemalt ist. https://www.nn.de/region/roth/kripo-ermittelt-wegen-hakenkreuz-bei-allersberger-faschingszug-es-gibt-auch-positives-1.15011854

15. Februar: Stolperstein mit Hakenkreuz beschmiert

In Bad Homburg (Hessen) beschmieren Unbekannte einen Stolperstein mit einem Hakenkreuz. Der Staatsschutz ermittelt und sucht nach Zeug*innen. https://www.taunus-nachrichten.de/bad-homburg/nachrichten/bad-homburg/stolperstein-hakenkreuz-beschmiert-id220440.html

16. Februar: Hakenkreuz-Schmierereien in Stadtpark

In Werdau (Sachsen) beschmieren Unbekannte Spielgeräte im Stadtpark mit mehreren Hakenkreuzen. Es entsteht ein Sachschaden von 1.000 Euro. Einen Tag zuvor wurde bereits ein Hakenkreuz an einer nahegelegenen Bushaltestelle angezeigt. https://www.radiozwickau.de/beitrag/tausende-euro-schaden-durch-graffiti-in-werdau-und-reinsdorf-887794/

17. Februar: Rassistische Beleidigung nach Ladendiebstahl

In Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) beleidigt ein 38-jähriger Ladendieb einen eingetroffenen Polizisten rassistisch. https://www.rheinpfalz.de/lokal/ludwigshafen_artikel,-ladendieb-beleidigt-polizist-rassistisch-_arid,5862434.html

17. Februar: Rechtsextreme Parolen und Hitlergruß

In Plattling (Bayern) skandiert ein Mann am Stadtplatz rechtsextreme Parolen und zeigt den Hitlergruß in Richtung von Polizist*innen. https://www.idowa.de/regionen/deggendorf/plattling/mann-ruft-nazi-parole-und-zeigt-hitlergruss-in-plattling-art-380807

17. Februar: Rassistische Parolen am Bahnhof

In Regensburg (Bayern) skandiert ein 58-Jähriger am Hauptbahnhof rassistische Parolen und wirft Gegenstände aus seinem Koffer um sich. https://www.tvaktuell.com/amp/regensburg-58-jaehriger-ruft-volksverhetzende-parolen-am-hauptbahnhof-704552/

18. Februar: Trans-Frau geschlagen

In Berlin-Schöneberg greift ein 22-Jähriger eine Trans-Frau an. Der Täter schlägt der 40-jährigen Person mit einem Handy auf den Kopf und verletzt sie dabei leicht.

https://www.queer.de/detail.php?article_id=56930

19. Februar: Rechtsextreme Schmierereien an Freibad

In Schrobenhausen (Bayern) beschmieren Unbekannte die Mauer vor einem Freibad mit rechtsextremen Codes, einem Hakenkreuz, rechtsextremen Parolen sowie einem AfD-Schriftzug.

https://www.donaukurier.de/lokales/landkreis-neuburg-schrobenhausen/schmierereien-beim-freibad-20584090

19. Februar: Rechtsextremer Übergriff auf Polizist*innen

In Regenstauf (Bayern) greift eine Person Polizeibeamt*innen an, beleidigt sie und spuckt in ihre Richtung. Außerdem skandiert der Täter rechtsextreme Parolen.

https://www.onetz.de/deutschland-welt/regenstauf/obdachloser-landkreis-regensburg-verletzt-polizisten-ruft-nazi-parolen-id5303018.html

20. Februar: AfD-Politikerin teilt NS-Propaganda auf Instagram

Die Brandenburger AfD-Politikerin Peggy Lindemann teilt auf Instagram ein antismeitisches und NS-verharmlosendes Reel. In dem Beitrag wird auf die rechtsextreme NS-Zeitung “Der Stürmer” sowie eine antisemitische Verschwörungserzählung verwiesen. Die AfD-Politikerin entschuldigt dies mit ihrer “Tüdeligkeit”. https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/mausgerutscht-bei-hitler-brandenburger-afd-politikerin-teilt-ns-propaganda-auf-instagram-15278496.html

21. Februar: Rassistische Beleidigung

In Berlin-Kreuzberg beleidigt ein 45-Jähriger eine Jugendliche auf offener Straße rassistisch. Die 16-Jährige hat zum Zeitpunkt der Tat eine Kufiya getragen. https://www.n-tv.de/regionales/berlin-und-brandenburg/Jugendliche-rassistisch-beleidigt-Staatsschutz-ermittelt-id30389757.html

21. Februar: Teilnehmer einer pro-israelischen Demonstration angegriffen

In Kiel (Schleswig-Holstein) greifen drei bis vier Unbekannte eine Person an, die zuvor an einer Demonstration in Solidarität mit Israel und der iranischen Freiheitsbewegung teilgenommen hatte. Die Täter schlagen den Mann und fliehen.

https://www.tagesschau.de/inland/regional/schleswigholstein/kiel-zwei-angriffe-auf-teilnehmer-von-pro-israel-demo,regionkielnews-1504.html

21. Februar: Rechtsextreme Parolen im Supermarkt

In Regensburg (Bayern) skandiert ein 23-jähriger Mann rechtsextreme Parolen in einem Supermarkt am Bahnhof. Ein Supermarkt-Mitarbeiter alarmiert die Polizei.

https://www.onetz.de/oberpfalz/regensburg/23-jaehriger-ruft-nazi-parole-regensburger-supermarkt-id5305239.html

21. Februar: Rechtsextreme Schmierereien auf Plakat

In Nürnberg (Bayern) beschmieren Unbekannte ein Plakat, das sich gegen Rechtsextremismus richtet, mit einem Hakenkreuz und einem rechtsextremen Zahlencode.

https://www.nn.de/nuernberg/tater-spruhten-hakenkreuz-auf-anti-rechts-plakat-in-nurnberg-1.15018579

21. Februar: Zerstörung von Ramadan-Beleuchtung

In Freiburg (Baden-Württemberg) zerstören Mitglieder der Identitären Bewegung festliche Beleuchtung anlässlich des Ramadan. Einen Tag später wird ein Banner vor der Botschaft “Happy Ramadan” angebracht.

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/freiburg-sabotagen-an-ramadan-beleuchtung-rechtsextreme-bekennen-sich-dazu-a-d60b47b5-a201-4b61-8669-96462664f5a9

21. Februar: Rechtsextreme Parolen und Hitlergrüße

In Halle (Sachsen-Anhalt) skandieren Unbekannte rechtsextreme Parolen und zeigen mehrfach den Hitlergruß.

https://dubisthalle.de/nazi-parolen-und-hitlergruesse-am-riebeckplatz-und-boulevard/

21. Februar: Heruntergerissene Plakate und rechtsextreme Schmierereien

In Rockenhausen (Rheinland-Pfalz) reißen Unbekannte zahlreiche Wahlplakate mit Regenbogenmotiven herunter. Im Umkreis wird außerdem eine Bushaltestelle mit rechtsextremen Parolen beschmiert. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Taten nach Ende des AfD-Treffens ereignet haben, an dem auch Bundesvorsitzende Alice Weidel teilnahm.

https://www.rheinpfalz.de/lokal/donnersbergkreis_artikel,-nach-afd-pfalztreffen-regenbogenplakate-abgerissen-und-besch%C3%A4digt-_arid,5863998.html

22. Februar: Rassistischer Übergriff

In Weimar (Thüringen) bedroht ein unbekannter Mann einen 25-Jährigen und seine zwei Begleiter. Der Täter beleidigt den 25-Jährigen rassistisch. Als die Gruppe gehen will, zieht der Täter ein Messer hervor und hält es dem 25-Jährigen vor den Körper. https://www.thueringer-allgemeine.de/lokales/weimar-und-weimarer-land/article411286559/rassistisch-beleidigt-und-mit-messer-bedroht-taeter-gefluechtet.html

23. Februar: Rechtsextreme Schmierereien

In Homburg (Hessen) beschmieren Unbekannte einen Bahntunnel mit rechtsextremen Parolen. https://newsflash24.de/blaulicht/hessen/homberg-politisch-motivierte-graffiti-in-ehemaligem-bahntunnel-in-spangenberg/

24. Februar: Rechtsextreme Schmierereien und Hitlergruß

In Hamburg-Blankenese schmiert ein 32-Jähriger rechtsextreme Parolen in einen Fahrstuhl am S-Bahnhof. Bundespolizist*innen nehmen daraufhin seine Personalien auf. Der Täter reagiert mit einem Hitlergruß und skandiert rechtsextreme Parolen.

https://hamburg.t-online.de/region/hamburg/id_101143950/hamburg-blankenese-hitlergruss-und-verfassungswidrige-parolen-festnahme.html