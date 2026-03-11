Rassistischer Vorfall bei Fußballspiel Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 25. Februar bis zum 4. März.

25. Februar: Antisemitische Beleidigung

In Fürth (Bayern) beleidigen zwei Mann eine 67-jährige Frau im Rollstuhl antisemitisch. Die Polizei bittet um Zeug*innenhinweise.

https://amp.infranken.de/lk/fuerth/blaulicht/f-rth-rollstuhlfahrerin-antisemitisch-beleidigt-zeugenaufruf-art-6326260

25. Februar: Hakenkreuz auf Straße gesprüht

In Burgkunstadt (Bayern) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz auf die Straße. Die Polizei sucht nach Zeug*innen.

https://www.radioeins.com/hakenkreuz-auf-die-strasse-gemalt-polizei-sucht-zeugen-in-burgkunstadt-1720881/

26. Februar: Rechtsextreme Parolen und Hitlergruß

In Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) skandieren ein 32-Jähriger und ein 45-Jähriger verfassungsfeindliche Parolen. Einer der Männer zeigt zudem den Hitlergruß.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6225372

26. Februar: Verfassungsfeindliche Parolen in der Straßenbahn

In Erfurt (Thüringen) skandieren drei Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren verfassungsfeindliche Parolen in der Straßenbahn und filmen sich dabei. Die Polizei kann die Täter festnehmen.

https://www.news.de/lokales/859383334/polizeibericht-erfurt-27-02-26-fahndung-heute/1/

26. Februar: Hitlergruß in Straßenbahn

In Jena (Thüringen) zeigt eine Frau zwei anderen Fahrgästen in der Straßenbahn den Hitlergruß. Es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zeug*innen werden von der Polizei gesucht.

https://www.jenaer-nachrichten.de/stadtleben/28431-frau-zeigt-hitlergruss-in-jenaer-strassenbahn

27. Februar: Hitlergruß und rechtsextreme Parole

In Dreieich (Hessen) zeigt ein 32-jähriger Mann zwei Jugendlichen an einem Sportplatz den Hitlergruß und skandiert eine rechtsextreme Parole. Die Polizei kann den Mann festnehmen und findet bei einer Durchsuchung des Täters ein verbotenes Springmesser.

https://of-news.de/dreieich/32-jaehriger-nach-hitlergruss-in-dreieich-festgenommen-166899/

28. Februar: Rassistischer Vorfall bei Fußballspiel

In Offenbach (Hessen) beleidigen Zuschauer beim Heimspiel einen Spieler der Stuttgarter Kickers rassistisch.

https://www.faz.net/aktuell/sport/rhein-main-sport/kickers-offenbach-rassistischer-vorfall-bei-heimspiel-accg-200589473.html

1. März: Drohung mit Messer und rassistische Beleidigung

In Aachen (Nordrhein-Westfalen) bedroht ein 27-jähriger Mann eine Gruppe Jugendliche mit einem Messer. Als die von Zeug*innen alarmierte Polizei eintrifft, beginnt der Täter sowohl die Polizist*innen als auch die Jugendlichen rassistisch zu beleidigen.

https://www.aachener-zeitung.de/lokales/region-aachen/aachen/am-sonntagabend-person-mit-messer-in-der-aachener-innenstadt-festgenommen/138292484.html

1. März: Hitlergruß und rechtsextreme Parole

In Bischofswerda (Sachsen) zeigt ein 56-jähriger Mann gegenüber Polizist*innen am Bahnhof den Hitlergruß und skandiert eine rechtsextreme Parole.

https://aktuell.meinestadt.de/sachsen/polizeimeldungen/6812847

2. März: Hitlergruß und Spuckattacke in S-Bahn

In einer S-Bahn zwischen Goldberg und Stuttgart (Baden-Württemberg) spuckt ein Mann einer 17-jährigen Jugendlichen ins Gesicht und zeigt mehrfach Hitlergruß. Zeug*innen werden gesucht.

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.vorfall-in-stuttgarter-s-bahn-mann-spuckt-17-jaehriger-ins-gesicht-und-zeigt-hitlergruss-zeugen-gesucht.86d5c679-91b1-4221-9580-793860901b41.html

2. März: Hakenkreuz auf Fahrbahn geschmiert

In Ense (Nordrhein-Westfalen) sprühen Unbekannte ein großes Hakenkreuz auf die Straße. Der Staatsschutz ermittelt.

https://www.soester-anzeiger.de/lokales/ense/staatsschutz-ermittelt-grosses-hakenkreuz-auf-fahrbahn-geschmiert-94195934.html

4. März: Hakenkreuz auf Litfaßsäule

In Dingelstädt (Thüringen) sprühen Unbekannte ein Hakenkreuz auf eine Litfaßsäule. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeug*innen.

https://www.thueringer-allgemeine.de/lokales/eichsfeld/article411367574/unbekannte-spruehen-in-dingelstaedt-hakenkreuz-auf-litfasssaeule.html