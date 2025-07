Rassistische und queerfeindliche Attacken Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 12. bis zum 26. Juni.

26. Juni: Queerfeindliche Attacke im Bus

In Berlin-Spandau sitzen zwei Frauen im Alter von 35 und 56 Jahren in einem Bus, als zwei 14- und ein 15-Jähriger sie queerfeindlich beleidigen. Als die beiden Betroffenen den Bus verlassen wollen, spuckt der 15-Jährige ihnen beiden ins Gesicht.

https://www.queer.de/detail.php?article_id=54110

25. Juni: Rassistische Attacke und Beleidigung

In Berlin-Hellersdorf beleidigt ein 18-jähriger Mann eine gleichaltrige Frau rassistisch. Die Frau beleidigt den Angreifer ebenfalls. Der jedoch fängt an, sie zu attackieren, will ihr Kopftuch herunterreißen und tritt ihr gegen die Beine.

https://www.nachrichten-heute.net/1395134-junge-frau-in-hellersdorf-fremdenfeindlich-beleidigt-und-getreten.html

25. Juni: Stolpersteine geschändet

In Marktredwitz (Bayern) beschmieren Unbekannte in der Fußgängerzone mehrere Stolpersteine mit schwarzer Farbe. Die Gedenksteine an die Opfer des Nationalsozialismus wurden erst vor wenigen Wochen verlegt.

https://www.tvo.de/marktredwitz-farbattacke-auf-stolpersteine-fuer-opfer-des-nationalsozialismus-767215/

25. Juni: Homosexueller Mann angegriffen

In Berlin-Moabit beleidigt ein 27-jähriger Mann einen Reisenden an einem S-Bahnhof homofeindlich. Dann geht er mit den Fäusten auf ihn los, schlägt ihm ins Gesicht und tritt ihm gegen das Bein.

https://www.queer.de/detail.php?article_id=54081

24. Juni: Rassistische Attacke in Bus

In Dresden (Sachsen) beleidigt eine 60-jährige Frau eine 34-Jährige in einem Bus rassistisch. Als die Betroffene aussteigen will, schubst die 60-Jährige sie und verletzt sie dabei.

https://www.blick.de/dresden/rassistische-beleidigung-im-bus-frau-verletzt-anderen-fahrgast-artikel13863092

23. Juni: Jugendlicher schreit „Sieg Heil“

In Bad Köstritz (Thüringen) findet in einem Freibad ein Schwimmfest statt. Unvermittelt geht ein 14-Jähriger an das Mikrofon, das für die Sieger*innenehrung gedacht war und brüllt in voller Lautstärke „Sieg Heil“ hinein.

https://archive.is/eU9YE

23. Juni: Mutmaßlich rassistischer Brandanschlag

In Wilhelmshaven (Niedersachsen) brennt ein Haus, in dem ausschließlich Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wohnen, ein vierjähriges Kind stirbt. Es gibt Hinweise auf Brandstiftung. Bereits in der Vergangenheit wurden die Bewohner*innen immer wieder rassistisch angefeindet.

https://taz.de/Feuer-in-Wilhelmshaven/!6092993/

22. Juni: Homofeindliche Attacke

In Berlin-Schöneberg beleidigen zwei männliche Jugendliche eine 25-Jährige und einen 26-Jährigen homofeindlich und filmen sich dabei. Als auch der Betroffene filmt, geht einer der Jugendlichen auf ihn los und schubst ihn.

https://mannschaft.com/a/homophobe-beleidigung-und-rangelei-in-berlin

22. Juni: Frau rassistisch beleidigt und bedroht

In Oschersleben (Sachsen-Anhalt) beleidigt ein unbekannter Mann eine 19-jährige Frau auf offener Straße rassistisch. Der Mann hält einen Gegenstand hinter seinem Rücken versteckt und droht der Frau mit Gewalt, sollte sie nicht die Straße verlassen. Als sie erwidert, nur auf dem Heimweg zu sein, verfolgt und beleidigt er sie.

https://www.mz.de/mitteldeutschland/blaulicht/rassismus-polizei-beleidigung-opfer-syrer-4071258

22. Juni: Rassistische Beleidigung an Tankstelle

In Hanau (Hessen) tankt ein 23-Jähriger sein Auto, als zwei Unbekannte zwischen 30 und 40 Jahren anfangen, ihn rassistisch zu beschimpfen, weil er ihnen nicht schnell genug die Zapfsäule freigemacht hat.

https://www.gnz.de/lokales/main-kinzig-kreis/stadt-hanau/hanau-23-jaehriger-beim-tanken-rassistisch-beleidigt-polizei-sucht-zeugin-JH2MDLQE6NFRJLES2K3YT47M6M.html

21. Juni: Mutmaßlich rassistischer Messerangriff endet tödlich

In der Nähe von Pleinfeld-Ramsberg (Bayern) am Großen Brombachsee geraten zwei Jugendgruppen in einen Streit. Als der Streit eskaliert, attackiert eine 19-Jährige einen 15-Jährigen mit einem Messer und verletzt ihn so schwer, dass er noch am Tatort stirbt. Rassistische Beleidigungen gegen das spätere Opfer könnten Auslöser der Auseinandersetzung gewesen sein, die Polizei ermittelt.

https://www.t-online.de/region/nuernberg/id_100787562/messerattacke-am-brombachsee-hatte-die-tat-ein-rassistisches-motiv-.html

20. Juni: Antisemitischer Angriff

In Berlin-Kreuzberg geht ein Mann mit seinem Hund durch den Gleisdreieckpark. Aus Solidarität mit Israel trägt er einen Davidstern als Kette und auf dem T-Shirt. Plötzlich geht ein jüngerer Mann den 60-Jährigen an, beleidigt ihn antisemitisch, zeigt ihm den Mittelfinger – und zieht ein Messer. Als der 60-Jährige die Polizei ruft, rennt der junge Mann auf ihn zu, verfolgt ihn, macht stichartige Bewegungen und droht, den Mann und seinen Hund „abzustechen“. Als die Polizei eintrifft, hat der 29-Jährige die Situation so weit eskaliert, dass ein Beamter eine Schusswaffe ziehen muss. Erst daraufhin wirft der Angreifer sein Messer weg.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/ich-stech-dich-ab-mann-wird-in-berliner-park-wegen-davidstern-mit-messer-bedroht-13891822.html

20. Juni: Rassistische Gesänge bei Abschlussfeier

In Lommatzsch (Sachsen) grölt eine Gruppe Zehntklässler einer Oberschule bei der Abschlussfeier in einem Sportheim rassistische Parolen zum Lied „L’amour toujours“.

https://archive.is/KRGWi#selection-2141.0-2141.10

19. Juni: Nazischmierereien an Tiefgarage

In Wedel (Schleswig-Holstein) kommt es immer wieder zu Nazi-Schmierereien, diesmal werden an die Wand einer Tiefgarage Hakenkreuze und Nazi-Codes geschmiert – und daneben auch das Kürzel AfD.

https://archive.is/lUGBK

17. Juni: Rassistische Behandlung durch Busfahrer

In Glienicke (Brandenburg) behandelt ein Busfahrer eine Studentin rassistisch. Sie steigt in Berlin-Hermsdorf in den Bus ein und weiß nicht, dass es an der Grenze zu Brandenburg zu einem Tarifwechsel kommt. Der Busfahrer hält direkt nach dem Ortsschild an, um sie zu kontrollieren. Obwohl sie kooperieren will, eskaliert der Busfahrer die Situation und geht die Studentin rassistisch an.

https://www.maz-online.de/lokales/oberhavel/glienicke/vorwuerfe-gegen-busfahrer-polizeieinsatz-in-oberhavel-3ZRN2JFDR5GOJJV3TU2KYEIYNM.html?outputType=valid_amp

15. Juni: Antisemitisches Hausverbot

Zwei Filialen einer Änderungsschneiderei in Kleinmachnow und Calau (Brandenburg) posten auf ihren Profilen ein Hausverbot für Juden und Israelis. Den Betreibern zufolge sei das Konto gehackt worden, dafür gibt es jedoch keine Hinweise.

https://www.tagesspiegel.de/potsdam/brandenburg/hausverbot-fur-juden-und-israelis-polizei-in-brandenburg-ermittelt-wegen-antisemitischem-facebook-post-einer-schneiderei-13864885.html

14. Juni: Rassistische Parolen auf Party

In Demmin (Mecklenburg-Vorpommern) spielt ein DJ auf einer Party das Lied „L’amour toujours“. Als Gäst*innen den einschlägigen rassistischen Text singen, spielt der DJ das Lied weiter und animiert die Leute sogar, die Parolen zu grölen.

https://www.nordkurier.de/regional/demmin/als-sie-auslaenderfeindliche-parolen-singen-reagiert-der-dj-3674462

14. Juni: Symbol für Vielfalt beschädigt

In Balingen (Baden-Württemberg) wird eine Linde so schwer beschädigt, dass sie ersetzt werden muss. Sie ist als „Baum der Vielfalt“ im Rahmen der Interkulturellen Woche gespendet worden.

https://www.swp.de/lokales/balingen/zeugen-gesucht-baum-der-vielfalt-beschaedigt-die-linde-ist-nicht-mehr-zu-retten-78147968.html

12. Juni: Frau rassistisch beleidigt und geschlagen

In Dresden (Sachsen) steht eine 33-jährige Frau an einer Bushaltestelle, als ein unbekannter Mann auf sie zugeht. Zunächst beschimpft er sie rassistisch, danach schlägt er sie. Zwei Unbekannte kommen der Frau zu Hilfe, der Täter flieht.

https://www.neustadt-ticker.de/227912/polizei/frau-am-albertplatz-rassistisch-beleidigt-und-geschlagen-zeugen-gesucht