Hakenkreuze und Brandanschlag Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 26. Juni bis zum 2. Juli.

26. Juni: Angriff auf indisches Lokal

In Aachen (Nordrhein-Westfalen) wird ein Brandanschlag auf das indische Restaurant „Maharaja“ verübt und das Büro des Restaurants verwüstet. An Wände und auf den Boden des Lokals werden Hakenkreuze, Nazi-Parolen und rassistische Beleidigungen gesprüht. Weil auch Fratzen und obszöne Symbole an die Wände gemalt wurden, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Tat nicht politisch motiviert ist.

https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/aachen-indisches-restaurant-brand-100.html

26. Juni: Rassistischer Angriff

Ein unbekannter Mann ohrfeigt in Sebnitz (Sachsen) einen syrischen Jungen. Als ein 18-jähriger Syrer den Angreifer zur Rede stellt, wird er mit einem Baseballschläger bedroht und gestoßen. Als sich der 18-Jährige mit Begleitern entfernt, werden sie von zwei weiteren Unbekannten verfolgt und rassistisch beleidigt.

https://www.saechsische.de/lokales/saechsische-schweiz-osterzgebirge/sebnitz/sebnitz-18-jaehriger-syrer-bei-rassistisch-motivierter-auseinandersetzung-verletzt-XBOUKDQD2VFILFTBDXORNTUHJU.html

26. Juni: Queerfeindliche Attacke im Bus

In einem Bus in Berlin-Spandau beleidigen zwei 14- und ein 15-Jährige zwei Frauen im Alter von 35 und 56 Jahren queer­feindlich. Beim Verlassen des Busses bedroht der 15-Jährige sie und spuckt beiden ins Gesicht. Die Polizei nimmt die Jugendlichen in der Nähe fest.

https://www.queer.de/detail.php?article_id=54110

26. Juni: Hakenkreuz-Shirt und Hitlergruß

In Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) kontrolliert die Polizei an einem Bahnhof einen 20-Jährigen, der ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz trägt. Das Shirt und eine Tüte mit Betäubungsmitteln werden ihm abgenommen. Als er das Shirt später auf einer Polizeiwache zurückfordert, zeigt er sowohl den Hitlergruß als auch den Mittelfinger und schlägt den Außenspiegel eines Dienstwagens ein.

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/westmecklenburg/wismar-mann-zeigt-hitlergruss-nach-polizeikontrolle,mvregioschwerin-308.html

28. Juni: Queerfeindliche Attacke auf Bar

In Berlin-Prenzlauer Berg greift eine Gruppe von sieben bis acht jungen Personen die queere „Tipsy Bear Bar“ an. Ein 17-Jähriger reißt die Regenbogenflagge vor der Bar ab und wirft sie in einen Mülleimer. Ein anderer Mann wendet sich mit einem Baseballschläger in Richtung des Lokals, flüchtet jedoch, als die Polizei eintrifft. Noch während die Polizei einen 19-Jährigen aus der Gruppe vernimmt, beleidigt dieser den Besitzer der Bar mit den Worten „Du Schwuchtel“.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/mit-baseballschlager-gedroht-tipsy-bear-bar-in-berlin-abermals-queerfeindlich-angegriffen-13933639.html

28. Juni: Angriffe nach CSD

Nach dem CSD in Soest (Nordrhein-Westfalen) pöbelt ein 34-Jähriger eine 22-jährige Frau und einen gleichaltrigen Mann an. Danach fährt er mit seinem Fahrrad auf die beiden zu, beleidigt sie, tritt der Frau gegen die Hüfte und schlägt ihr gegen den Arm. Er flüchtet und versucht später noch an anderer Stelle einer 24-Jährigen die Tasche zu entreißen und schlägt ihr gegen den Nacken. Die drei Opfer waren laut Polizei deutlich als Teilnehmende des zuvor stattgefundenen CSD erkennbar. Der polizeibekannte Tatverdächtige kann gefasst werden und gibt offen zu, dass er queere Menschen ablehnt.

https://www.stern.de/news/homophobe-attacke-nach-csd-in-soest–mann-attackiert-und-beleidigt-mehrere-menschen-35852228.html

28. Juni: Queerfeindlicher Angriff auf Gastwirt

In Berlin-Schöneberg wird der Besitzer des Schwulen-Cafés „Romeo & Romeo“ vor seinem Geschäft beleidigt und angegriffen. Ein 23-Jähriger, der zuvor Anwesende beleidigt hatte, wird gebeten, sich zu entfernen. Unvermittelt kehrt er zurück und schlägt dem Besitzer mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Er kommt mit einer Platzwunde ins Krankenhaus.

https://www.queer.de/detail.php?article_id=54142

29. Juni: Rechte Schmierereien

Unbekannte malen in der Nacht mit schwarzer Farbe Hakenkreuze und andere rechte Schriftzüge auf Verkehrszeichen, Parkbänke, Bushäuschen sowie auf eine Türklingel in Bayreuth (Bayern).

https://www.tvo.de/bayreuth-erneut-rechtsextreme-schmierereien-in-der-wagnerstadt-768059/

29. Juni: Rassistische Attacke

In Berlin-Schöneberg wird eine Imbissverkäuferin von zwei jungen Männern angegriffen und beleidigt. Die 39-Jährige entlädt am Abend ihren Foodtruck, als ein 18- und ein 19-Jähriger auf einem E-Scooter neben ihr anhalten und sie rassistisch beleidigen. Der 19-Jährige spuckt in ihre Richtung, verfehlt sie jedoch.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/in-berlin-schoneberg-imbissverkauferin-von-jungen-mannern-angegriffen-und-rassistisch-beleidigt-13943236.html

29. Juni: Nazi-Schmierereien

Unbekannte beschmieren in Berlin-Heiligensee 18 Fahrzeuge mit schwarzer Farbe, unter anderem mit Hakenkreuzen und dem Schriftzug NSDAP.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/staatsschutz-ermittelt-18-autos-in-heiligensee-mit-hakenkreuzen-beschmiert-13939837.html

30. Juni: Rassistische Beschimpfung

In Traben-Trarbach (Rheinland-Pfalz) wird ein 47-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Supermarkts aus heiterem Himmel von einem 68-jährigen Mann rassistisch beleidigt.

https://www.volksfreund.de/blaulicht/traben-trarbach-47-jaehriger-vor-supermarkt-rassistisch-beleidigt_aid-130214789

30. Juni: Rassistische Beleidigung und Angriff auf Kind

Auf einem Spielplatz in München-Neuhausen (Bayern) streiten eine 35-Jährige und eine 40-Jährige. Die 40-Jährige beleidigt die Mutter und deren Tochter rassistisch. Sie bespuckt das Kind und zerrt es gewaltsam von einer Schaukel, wodurch es Schmerzen erleidet.

https://presse-augsburg.de/fremdenfeindliche-beleidigung-und-koerperverletzung-auf-spielplatz-in-neuhausen-ermittlungen-laufen/1043462/

1. Juli: Hakenkreuz-Schmiererei

In Stolpen (Sachsen) sprühen Unbekannte ein etwa 80 Zentimeter großes Hakenkreuz mit schwarzer Farbe an die Fassade eines Gebäudes.

https://www.saechsische.de/lokales/saechsische-schweiz-osterzgebirge/polizei-im-kreis-saechsische-schweiz-osterzgebirge-aktuelle-meldungen-am-04-07-2025-aus-pirna-HWYVNYUAIFH3NLVSUIF4YBW6GI.html

2. Juli: Schlägerei nach rassistischer Beleidigung

In einem Freibad in Bonn (Nordrhein-Westfalen) beleidigen sich ein 26-Jähriger und ein 27-Jähriger lautstark gegenseitig. Als eine 33-jährige Frau, die sich mit ihren zwei Kindern im Freibad aufhält, sie anspricht, beginnen die beiden und ein weiterer 30-Jähriger, sie rassistisch zu beleidigen. Als ein 24-Jähriger der Frau beispringt, greifen die drei Männer ihn körperlich an. Es entsteht eine Schlägerei, an der insgesamt zehn Menschen beteiligt sind.

https://ga.de/bonn/stadt-bonn/roemerbad-in-bonn-castell-schlaegerei-mit-verletzten_aid-130387679