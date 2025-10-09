 Weiter zum Inhalt

Anschlag von Halle Erinnern heißt verbinden

Sechs Jahre nach dem Anschlag von Halle bleibt die Erinnerung unbequem: Sie zeigt, wie sich Antisemitismus und Rassismus gegenseitig verstärken und wie sich rechter Terror in digitalen Räumen formt.

Redaktion Belltower.News 
Halle war ein Angriff auf Jüd*innen, aber auch auf alle, die in Vielfalt leben. Das Gedenken daran verbindet Antisemitismus und Rassismus und erinnert an unsere Verantwortung, beidem entgegenzutreten. (Quelle: Dustin Lose)

Am 9. Oktober 2019 versuchte ein schwerbewaffneter Rechtsextremist, in die Synagoge von Halle (Saale) einzudringen. Drinnen feierten mehr als 50 Jüdinnen*Juden den höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur. Der Täter scheiterte an der stabilen Holztür. Auf der Straße erschoss er die 40-jährige Jana Lange. Dann zog er weiter zu einem nahegelegenen Döner-Imbiss und tötete dort den 20-jährigen Kevin Schwarze. Beide wurden ermordet, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren und weil der Täter seinen antisemitischen, rassistischen Hass in die Tat umsetzte.

Halle-Anschlag: „Mein Bruder lebt, ich lebe, wir werden nicht weggehen“

Der Anschlag von Halle war ein Angriff auf das Leben, auf Jüdinnen*Juden in Deutschland und auf die offene Gesellschaft. Er steht in einer Kontinuität rechten Terrors, die nicht erst mit Halle begann und auch danach nicht endete: von den NSU-Morden über den Mord an Walter Lübcke bis zu den Anschlägen in Hanau.

[tacheles_4]: Warum Erinnerungspolitik und Opferrechte eng verwoben sind

Die Gamifizierung rechten Terrors

Der Täter handelte zwar allein, aber nicht aus dem Nichts. Sein Weltbild war genährt durch antisemitische Verschwörungserzählungen, durch Rassismus. Der Anschlag von Halle markierte eine neue Stufe rechten Terrors. Der Täter inszenierte seine Tat nach dem Vorbild anderer rechtsextremer Mörder, als Streaming-Event, als Computer-Game, mit Anspielungen auf Internetkultur und Memes. Er wollte Nachahmung erzeugen, Likes und Aufmerksamkeit. Hier zeigte sich eine gefährliche Verbindung von Gamifizierung rechten Terrors: rechte Gewalt, die sich in Online-Foren auflädt, vernetzt, ironisiert und dann zur tödlichen Realität wird.

Antisemitische Tat in Halle: Die „Gamification“ des Terrors – Wenn Hass zu einem Spiel verkommt

Halle war ein Angriff auf jüdisches Leben in Deutschland. Er macht aber auch sichtbar, dass Antisemitismus und Rassismus in rechtsextremer Ideologie untrennbar miteinander verwoben sind: Der Täter zielte zuerst auf Jüdinnen*Juden – und tötete schließlich einen Menschen in einem Imbiss, den er als „nicht deutsch“ markierte.

Wir erinnern an Jana Lange und Kevin Schwarze

Alles zum Anschlag von Halle lesen Sie hier.

Alle Beiträge zum Anschlag von Halle haben wir auf dieser Seite zusammengestellt. Dazu gehören Interviews und Statements der Überlebenden, Berichte aus dem Gerichtssaal, Hintergründe, Analysen und Stellungnahmen der Zivilgesellschaft.

Halle Synagoge

Haftbefehl 19-jähriger Rechtsextremer plante Anschlag auf Synagoge in Halle

Ein 19-Jähriger plante offenbar einen Anschlag auf die Synagoge in Halle. Bei der Festnahme in der Schweiz wurde auch eine funktionsfähige Langwaffe sichergestellt. Bereits 2019 wollte ein Rechtsterrorist in die Synagoge eindringen, um dort Menschen zu töten. Es war der Beginn der Gamification von Terror in Deutschland.

Von Kira Ayyadi
Ismet Tekin, Betreiber des Kiez Döners, legt vor seinem Imbiss Blumen an einer Gedenkplatte für die Opfer des Anschlages von Halle nieder

Halle-Anschlag „Mein Bruder lebt, ich lebe, wir werden nicht weggehen“

İsmet Tekin hat den antisemitischen, rassistischen Anschlag von Halle im Oktober 2019 überlebt. Seitdem setzen er, sein Bruder und Unterstützer*innen…

Von Charlotte Sauerland
Das Oberlandesgericht Naumburg verlegte aus Platz- und Sicherheitsgründen den Prozess gegen den Halle-Attentäter ins Landgericht Magdeburg

Urteilsverkündung Rechtsextremer Halle-Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Urteil ist gefallen: Der Halle-Attentäter wird zu einer lebenslangen Haftstrafe mit Sicherheitsverwahrung verurteilt. Doch die Nebenklage zeigt sich von der Begründung des Senats enttäuscht: Der Anschlag sei entpolitisiert worden und die Angriffe auf Aftax Ibrahim und İsmet Tekin wurden nicht als versuchter Mord gewertet.

Von Nicholas Potter

