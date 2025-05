NS-Propaganda bei Privatparty Chronik rechter und rassistischer Gewalt der Woche

Hass und Hetze sind keine Einzelfälle. Sie treffen jeden Tag und überall in Deutschland Menschen – unerwartet und mitten im Alltag. Die Auswahl in dieser Chronik des Hasses bleibt absolut unvollständig, doch sie lässt erahnen, wie niedrig die Hemmschwelle für offenen Hass ist.

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechte Gewalt, Rassismus und Queerfeindlichkeit: ein Überblick vom 2. bis zum 15. Mai.

15. Mai: Hakenkreuz auf Klettergerüst gesprüht

In Lippstadt (Nordrhein-Westfalen) sprühen Unbekannte auf einem Spielplatz ein Hakenkreuz auf ein Klettergerüst. Eltern spielender Kinder entdecken die Zeichen und Texte.

https://www.soester-anzeiger.de/lokales/kreis-soest/lippstadt-hakenkreuz-schmierereien-auf-klettergeruest-stadt-erstattet-anzeige-93735434.html

13. Mai: Mann schreit „Heil Hitler” am Bahnhof

In Hamburg lässt ein 45-Jähriger seinen Rucksack unbeaufsichtigt am Hauptbahnhof. Als er zurückkommt, will die Polizei ihn darauf aufmerksam machen. Da wird der Mann aggressiv, schreit mehrfach „Heil Hitler” und balls die Fäuste. Die Polizei fesselt ihn.

https://archive.is/AuyZN

12. Mai: Teenager zeigt Hitlergruß

Nachdem in Leipzig (Sachsen) drei Jugendliche von der Polizei festgenommen werden, weil sie in einem Supermarkt geklaut haben, beleidigt einer der drei Jugendlichen, ein 15-Jähriger, einen der Polizisten mit rassistischen Parolen und zeigt den verbotenen Hitlergruß.

https://www.tag24.de/leipzig/crime/nach-diebestour-in-connewitz-teenager-beleidigt-polizist-und-zeigt-hitlergruss-3385330

11. Mai: Rechtsextreme Schmierereien auf Container

In Faßberg (Niedersachsen) beschmieren Unbekannte unter der Woche einen Container mit rechtsextremen und nationalsozialistischen Poarolen. Neben Hakenkreuzen sind die Parolen „Heil Hitler“, „ACAB“, die Zahl „88″, oder „Raus mit den sch… Ausländern“ zu lesen. Nach vergangenem Dezember ist es der zweite Vorfall dieser Art.

https://archive.is/66r1T#selection-1637.42-1637.144

11. Mai: Rassistische Beleidigung bei Amateurfußballspiel

In Thomasburg (Niedersachsen) beleidigt ein Spieler des Heimteams Thomasburger SV einen Spieler der Gastmannschaft SV Göhrde rassistisch. Das Spiel wird abgebrochen. In der Folge werden rassistische Beleidigungen aus dem Publikum wiederholt.

https://archive.is/5zQcb#selection-2023.161-2023.175

11. Mai: Attacke nach rassistischer Beleidigung

In der Nacht zum Sonntag beleidigt eine fünfköpfige Gruppe 20- bis 25-jähriger Männer in einem Bus in Hamburg einen einen anderen Mann rassistisch. Ein 37-Jähriger geht dazwischen. Als dieser aussteigt schlägt ihn die Männergruppe zusammen.

https://www.mopo.de/hamburg/polizei/hasskriminaltaet-in-hamburg-zeuge-will-schlichten-und-wird-verpruegelt/

10. Mai: Hakenkreuze in Autos geritzt

In Berlin-Lichtenberg ritzen Unbekannte Hakenkreuze in die Motorhauben und Beifahrertüren von acht Autos.

https://www.sueddeutsche.de/politik/extremismus-hakenkreuze-in-acht-autos-in-berlin-lichtenberg-geritzt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-250510-930-526149

10. Mai: Queerfeindlicher Angriff auf Hanauer Juso-Chef

In Hanau (Hessen) ist der Juso-Vorsitzende Max Tischberger mit seiner Begleitung auf dem Heimweg vom Mainuferfest, als ihn ein Jugendlicher aus einer Gruppe von vier bis fünf Personen bedrängt, an den Handgelenken packt und queerfeindlich bedroht.

https://www.gnz.de/lokales/main-kinzig-kreis/hanau-queerfeindlicher-uebergriff-auf-juso-vorsitzenden-nach-mainuferfest-TQXQ2XF2VVCUDM6OH4L6WUVZ7M.html

10. Mai: Erwachsene beschimpfen Kind rassistisch

In Völklingen (Saarland) spielt ein 12-jähriges Kind auf dem Soccer-Field Fußball. Plötzlich fahren ein junger Mann und eine junge Frau in einem Auto vorbei, beleidigen das Kind mehrfach rassistisch, unter anderem mit dem „N-Wort”, und fahren weiter. Das Kind geht eigenständig zur nächsten Polizeiwache und zeigt die unbekannten Täter an.

https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/panorama/anzeige_wegen_rassistischer_beleidigung_eines_kindes_100.html

10. Mai: Rassistische Beleidigung und Bedrohung

In Weißenfels (Sachsen-Anhalt) beleidigt ein 45-jähriger Mann zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren rassistisch und bedroht sie mit einer Bierflasche.

https://www.tag24.de/thema/nazis/mann-beleidigt-kinder-fremdenfeindlich-und-droht-mit-bierflasche-3384743

10. Mai: NS-Propaganda bei Privatparty

In Dortmund (Nordrhein-Westfalen) spielen acht Männer zwischen 22 und 42 Jahren auf einer Privatparty NS-Propaganda ab. Außerdem grölen sie rechtsextreme Texte zur Melodie von „L’amour toujours“.

https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/dortmund-bodelschwingh-ns-propaganda-bei-privatparty-festgestellt-polizeipraesident-warnt-vor-normalisierung-1022335

9. Mai: Antisemitische Schmiererei

In Lützen (Sachsen-Anhalt) beschmieren Unbekannte eine Stahl-Silhouette entlang des „Schlachtfeld-Pfades” mit der Parole „Juden Bekämpfen”.

https://www.mz.de/lokal/weissenfels/emporung-uber-antisemitische-schmiererei-4046005

9. Mai: Queerfeindliche Attacke im Park

Im Stadtpark Hamburg attackieren 15 bis 18 Jahre alte Jugendliche einen 36-Jährigen. Sie beleidigen ihn schwulenfeindlich, pöbeln in seine Richtung und sprühen ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht.

https://www.abendblatt.de/hamburg/hamburg-nord/article408999056/polizei-hamburg-schwulenfeindliche-stadtpark-rowdys-greifen-mann-mit-reizgas-an-1.html

8. Mai: Mädchen rassistisch beleidigt und verfolgt

Als ein 13-jähriges Mädchen an einer Haltestelle in der Altstadt in Bremen wartet, beleidigt sie ein 30 bis 40 Jahre alter Unbekannter rassistisch. Das Mädchen reagiert nicht und fährt mit der Straßenbahn, der Mann setzt sich in ihre Nähe. Als sie nach ein paar Stationen aussteigt, folgt ihr der Täter. Das Mädchen beginnt zu rennen, der Mann verfolgt sie kurz und lässt dann von ihr ab.

https://archive.is/D0wZZ#selection-2133.14-2133.43

8. Mai: Rassistische Attacke

In Berlin-Pankow beleidigen zwei unbekannte junge Männer nachts in der Nähe eines Parks einen 24-Jährigen rassistisch. Danach gehen sie auf ihn zu und schlagen ihm gegen den Oberkörper. Als der 24-Jährige flüchtet, verfolgen ihn die Täter und ergreifen erst die Flucht, als Passant*innen in der Nähe sind.

https://www.t-online.de/region/berlin/id_100713300/berlin-pankow-rassistischer-angriff-auf-24-jaehrigen.html

7. Mai: Mutmaßlich homofeindlicher Angriff

In Cottbus (Brandenburg) besprüht ein unbekannter Täter aus einer Gruppe Jugendlicher heraus einen 29-Jährigen mit Pfefferspray. Dem Angriff ist ein Wortgefecht vorausgegangen, es gibt Anzeichen für ein homofeindliches Tatmotiv.

https://www.ggg.at/2025/05/09/mutmasslich-homophober-angriff-in-cottbus-bedrohung-in-magdeburg/

6. Mai: Hakenkreuz vor Hochschulbibliothek

In Fulda (Hessen) sprühen Unbekannte im Zugangsbereich gegenüber der Bibliothek ein etwa 40 x 40 cm großes Hakenkreuz in schwarzer Farbe auf den Boden.

https://osthessen-news.de/n11775866/farbschmierereien-hakenkreuz-zeugen-gesucht-pkw-beschadigt.html

6. Mai: Queerfeindlicher Angriff

In Berlin-Prenzlauer Berg attackiert eine Gruppe von etwa 15 bis 20 Personen zwei 21-jährige Personen queerfeindlich. Erst beleidigen sie die beiden, dann werfen sie mit Gegenständen nach ihnen.

https://www.ggg.at/2025/05/07/erneut-queerfeindlicher-angriff-in-prenzlauer-berg/

6. Mai: Rassistische Attacke

In Berlin-Neukölln beleidigt ein Mann eine Seniorin rassistisch. Danach tritt er ihr so stark in den Rücken, dass sie zu Boden geht und tritt mehrfach auf die Frau ein. Selbst als Passant*innen der Frau aufhelfen wollen, prügelt der Mann weiter auf die Frau ein. Erst als weitere Personen dazukommen, flüchtet der Mann.

https://www.tag24.de/berlin/crime/brutale-fremdenfeindliche-attacke-in-neukoelln-mann-tritt-auf-rentnerin-ein-3383423

6. Mai: Rassistischer Angriff auf Jugendliche

In Berlin-Neukölln beleidigt eine unbekannte Frau eine 17- und eine 18-Jährige rassistisch, bespuckt sie und schlägt ihnen mit der Faust ins Gesicht. Die beiden Jugendlichen erleiden Verletzungen an Handgelenk, Kopf und Gesicht.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/bespuckt-geschlagen-und-rassistisch-beleidigt-unbekannte-greift-jugendliche-in-neukolln-an-13656346.html

5. Mai: Hakenkreuz an Schule gesprüht

In Zschopau (Sachsen) beschmieren Unbekannte ein Schulgebäude – unter anderem mit einem Hakenkreuz.

https://www.freiepresse.de/erzgebirge/zschopau/erzgebirge-unbekannte-spruehen-hakenkreuz-an-schule-artikel13799406

5. Mai: Regenbogenfahne vor Lokal angezündet

Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg reißt eine vierköpfige Gruppe Unbekannter eine Pride-Flagge von der Fassade der queeren Bar „Tipsy Bear Bar“. Sie tragen die Fahne zu einer nahe gelegenen Kreuzung, zünden sie an und treten auf sie ein. Währenddessen grölen sie Beleidigungen.

https://www.ggg.at/2025/05/05/berlin-regenbogenfahne-vor-lokal-angezuendet-staatsschutz-ermittelt/

4. Mai: Homofeindliche Attacke

In Leverkusen (Nordrhein-Westfalen) attackiert eine sechsköpfige Männergruppe zwei 23 und 25 Jahre alte schwule Männer. Zuerst beleidigt die Gruppe das Pärchen homofeindlich, dann greifen zwei der Männer aus der Gruppe das Pärchen an. Sie schlagen ihnen mit der Faust ins Gesicht und treten ihnen gegen den Körper.

https://www.queer.de/detail.php?article_id=53479

4. Mai: Jugendlicher rassistisch beleidigt und angegriffen

In Darmstadt (Hessen) beleidigt eine Frau einen 15-Jährigen im Eingangsbereich eines Bades und packt ihm an den Hals.

https://archive.is/QOSiU

2. Mai: Hakenkreuz in Schild geritzt

In Hanau (Hessen) ritzen Unbekannte ein zehn mal zehn Zentimeter großes Hakenkreuz in ein Schild an der Fassade der Marienkirche.

https://www.gnz.de/lokales/main-kinzig-kreis/stadt-hanau/hanau-unbekannte-ritzen-hakenkreuz-in-schild-staatsschutz-ermittelt-6NRFT23FD5CGXE4ABRZNI6E2BM.html

2. Mai: Brutaler Angriff auf schwulen Mann

In Kassel (Hessen) kommt ein 41-Jähriger mit drei jungen Männern ins Gespräch – scheinbar sind sie ebenso wie er auf der Suche nach einvernehmlichem Sex. Als sie am Ufer des Bugasees beginnen, intim zu werden, schlägt ihm einer der Männer unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf. Unter queerfeinlichem Gegröle schlagen die drei Männer den 41-Jährigen bewusstlos, der erleidet einen Kieferbruch und ein Schä­del-Hirn-Trau­ma.

https://www.hna.de/kassel/waldau-ort84621/nehmen-homophobe-attacken-zu-angriff-auf-schwulen-bei-sex-in-kassel-93724326.html