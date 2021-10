Musik Liste extrem rechter Bands aus Deutschland

Derzeit sind alleine in der Bundesrepublik Deutschland über 100 Bands, Liedermacher:innen und Rapper:innen der extremen Rechten aktiv. Im Folgenden finden Sie eine Liste extrem rechter Musik aus Deutschland (Stand: 10/2021). Die Liste besitzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll Jugendlichen, Lehrer:innen, Eltern und Sozialpädagog:innen eine Orientierung bieten, um die Musik der extremen Rechten erkennen zu können.

In der Liste wurden extrem rechte Bands, Liedermacher:innen und Rapper:innen berücksichtigt, die in den letzten drei Jahren mindestens einen Live-Auftritt absolviert oder in den letzten fünf Jahren mindestens einen professionell produzierten Tonträger veröffentlicht haben. Bands, Liedermacher:innen und Rapper:innen mit einem Stern haben die extrem rechte Musikszene in einer gewissen Form geprägt, aber ihre Tätigkeit beendet (z.B. durch bewusste Entscheidung oder durch Tod einzelner Musiker:innen).

1

12 Golden Years (Band)

A

A3stus (Liedermacher, Rap)

Absurd (Band)

Abtrimo (Band)

Act of Violence (Band)

Ahnenblut (Band)

Angry Bootboys (Band)

Aria / Aria S. (Liedermacher)

Aryan Brotherhood (Band)

Aryan Rebels (Band)

Aufbruch (Band)

Axel Schlimper (Liedermacher)

B

Barbarossa (Band)

Barny (Liedermacher)

Barricades (Band)

Bataillon 500 (Band)

Berlin Breed (Band)

Bienenmann (Liedermacher)

Blitzkrieg (Band)

Bloodshed (Band)

Bloody32 (Rap)

Blutbanner (Band)

Blutkult (Band)

Blutlinie (Band)

Blutrausch (Band)

Blutrein (Band)

Blutstraße (Band)

Blutzeugen (Band)

Brainwash (Band)

Brigade 88 (Band)

Bunker 84 (Band)

Burn Down (Band)

Burning Hate (Band)

C

Carpe Diem (Band)

Chris Ares* (Rap)

Confident of Victory (Band)

Commando Pernod* (Band)

D

D.S.T. / Deutsch Stolz Treue/ X.x.X. (Band)

Der Oberberger (Liedermacher)

Der Rebell (Liedermacher)

Die Liebenfels Kapelle (Band)

Die Lunikoff Verschwörung (Band)

Division Germania (Band)

E

Eichenlaub mit Schwertern (Band)

Eidstreu (Liedermacher)

Endstufe (Band)

Erschießungskommando (Band)

Eskalation (Band)

Eternal Bleeding (Band)

Ex Umbra in Solem (Band)

Extressiv (Band)

Exzess (Band)

F

F.I.E.L. / Fremd im eigenen Land (Liedermacher)

Faust (Band)

Faustrecht* (Band)

Feindnah (Band)

Fight Tonight (Band)

Flak / Flak (solo) (Band/ Liedermacher)

Frank Rennicke (Liedermacher)

Fregeos (Liedermacher)

Freikorps* (Band)

FreilichFrei (Liedermacher)

Front 776 (Band)

Frontalkraft (Band)

Frontfeuer (Band)

Full of Hate (Band)

Fylgien (Liedermacher)

G

Gassenraudi (Band)

Germanium (Band)

Gift der Lüge (Band)

Gigi & die braunen Stadtmusikanten (Band)

Griffin aka David Allen Surette, Sänger von Stonehammer (Liedermacher)

H

Halgadom (Band)

Handstreich (Band)

Hannes aka Hannes Ostendorf, Sänger von Kategorie C und Nahkampf (Liedermacher)

Hassgesang* (Band)

Hauptkampflinie* (Band)

Hausmannskost (Band)

Heiliger Krieg (Band)

Heiliges Reich (Band)

Heldenasche (Band)

Helle und die RAC’ker (Band)

Hermunduren (Band)

Heureka (Band)

J

Julia Juls (Liedermacherin)

Julmond (Liedermacher)

Jungsturm (Band)

Jungvolk (Band)

K

Kahlkopf* / Der Kahlkopf Metzger (Band)

Kategorie C (Band)

Killuminati (Band)

Kodex Frei (Band)

Kommando 192 (Band)

Kommando Freisler* (Band)

Kommando S3 (Band)

Kommando Skin (Band)

Komplott* (Rap)

Konfrontation (Band)

Kotten (Band)

Kraft durch Froide (Band)

Kraftschlag* (Band)

L

Landser* (Band)

Lanz (Band)

Lass Leben (Band)

Legion of Thor (Band)

Legion S (Band)

Leichenzug (Band)

Lunikoff aka Michael Regener, Sänger von Die Lunikoff Verschwörung und Landser* (Liedermacher)

M

Macht & Ehre (Band)

Makss Damage (Rap)

Mjöllnir (Band)

Moshpit (Band)

Motor of Hate (Band)

MPU (Band)

N

Nahkampf (Band)

Naked but armed (Band)

Neubeginn (Band)

Noie Werte (Band)

Non Plus Ultra (Band)

Nordglanz (Band)

Nordmacht (Band)

Notwehr (Band)

O

Oidoxie (Band)

Oldschool Rockerz (Band)

Ordensburg (Band)

P

Painful Awakening (Band)

Paranoid (Band)

Path of Resistance (Band)

Permafrost (Band)

Pionier (Band)

Primus (Rap)

Proissenheads* (Band)

Projekt Chaos (Band)

Prototyp (Rap)

Punkfront (Band)

R

Race War* (Band)

RAC’n’Roll Teufel (Band)

Radikahl (Band)

Ragnaröck* (Band)

Randgruppe Deutsch (Band)

Regiment 25 (Band)

Reichstrunkenbold (Liedermacher)

René Heizer (Liedermacher

Renitenz (Liedermacher)

Rien Ne Va Plus (Band)

Runa (Band/ Liedermacher)

Runa & Rebellin (Band)

S

Saccara* (Band)

Sacha Korn (Band)

Sachsenblut (Band)

Sachsonia (Band)

Schanddiktat (Band)

Selbststeller (Band)

Sick Society (Band)

Skalinger (Band)

Skinfront (Band)

Sköll Dagaz (Band)

Sleipnir (Band)

Smart Violence (Band)

Sonderkommando Dirlewanger / SKD (Band)

Spreegeschwader (Band)

Stahlfront (Band)

Stahlgewitter (Band)

Stereotyp (Band)

Stimme der Vergeltung (Band)

Stonehammer (Band)

Störkraft* (Band)

Strafmass* (Band)

Studio Drei (Liedermacher)

Sturm 18 (Band)

Sturmbrüder (Band)

Sturmkommando (Band)

Sturmrebellen (Band)

Sturmwehr (Band)

T

Tätervolk (Band)

Thematik 25 (Band)

Thrima (Band)

Todesmarsch (Band)

Tonstörung* (Band)

Torstein (Liedermacher)

Totenburg (Band)

Treueorden (Band)

True Aggression (Band)

U

Übermensch (Band)

Überzeugungstäter (Band)

Überzeugungstäter Vogtland (Band)

Ultima Ratio* (Band)

Unbeliebte Jungs (Band)

Ungebetene Gäste (Band)

Urweiss (Band)

Uwocaust (aka Uwe Menzel, u.a. Sänger von Aryan Brotherhood, Blutrein, Uwocaust und RAConquista) (Band)

V

Varghona (Liedermacher)

Villain051 (Liedermacher)

Volksnah (Liedermacher)

W

Wegbereiter (Liedermacher)

Wehrhammer (Band)

Weisse Wölfe (Band)

White Resistance (Band)

Wiege des Schicksals (Band)

Words of Anger* (Band)

Wut aus Liebe (Liedermacher)

Wutbürger (Band)

X

Xenophobic* (Band)

Z

Zeitnah (Liedermacher)

Zillertaler Türkenjäger* (Band)